https://ria.ru/20230901/snaryady-1893698460.html

ВСУ с начала августа выпустили более 560 кассетных снарядов по ДНР

ВСУ с начала августа выпустили более 560 кассетных снарядов по ДНР - РИА Новости, 01.09.2023

ВСУ с начала августа выпустили более 560 кассетных снарядов по ДНР

Украинские войска с начала августа выпустили более 560 кассетных снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по территории ДНР, сообщили в представительстве... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T16:03

2023-09-01T16:03

2023-09-01T16:03

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892239422_0:109:1280:829_1920x0_80_0_0_d2f03478798b585e685a73a9219eb4bf.jpg

ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Украинские войска с начала августа выпустили более 560 кассетных снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по территории ДНР, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). В телеграм-канале ведомства опубликована статистика, согласно которой с августа этого года было зафиксировано 185 эпизодов применения снарядов калибром 155 миллиметров с кассетной боевой частью: более 560 снарядов, каждый из которых несет 72 кассеты. Представительство ДНР в СЦКК также задокументировало 44 эпизода применения ракет кассетного типа к РСЗО "Ураган", семь случаев пусков ракет кассетного типа из ОТРК "Точка-У", шесть эпизодов применения ракет зажигательного типа к РСЗО "Град" и еще два эпизода применения ракет кассетного типа к РСЗО "Смерч". В общей сложности представительство ДНР в СЦКК зафиксировало 244 эпизода применения кассетных боеприпасов со стороны украинских войск при обстреле Донецкой Народной Республики. В результате этих обстрелов с 1 января этого года в ДНР погибли 55 мирных жителей, в том числе шестеро детей. По данным ведомства, 198 человек за это время получили ранения различной степени тяжести, среди них 19 детей. В результате применения кассетных снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров 74 объекта гражданской инфраструктуры получили повреждения или были разрушены при обстрелах республики с 1 января.

https://ria.ru/20230901/obstrel-1893672980.html

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, вооруженные силы украины