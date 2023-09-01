https://ria.ru/20230901/snaryady-1893698460.html
ВСУ с начала августа выпустили более 560 кассетных снарядов по ДНР
ВСУ с начала августа выпустили более 560 кассетных снарядов по ДНР - РИА Новости, 01.09.2023
ВСУ с начала августа выпустили более 560 кассетных снарядов по ДНР
Украинские войска с начала августа выпустили более 560 кассетных снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по территории ДНР, сообщили в представительстве... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T16:03
2023-09-01T16:03
2023-09-01T16:03
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Украинские войска с начала августа выпустили более 560 кассетных снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по территории ДНР, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). В телеграм-канале ведомства опубликована статистика, согласно которой с августа этого года было зафиксировано 185 эпизодов применения снарядов калибром 155 миллиметров с кассетной боевой частью: более 560 снарядов, каждый из которых несет 72 кассеты. Представительство ДНР в СЦКК также задокументировало 44 эпизода применения ракет кассетного типа к РСЗО "Ураган", семь случаев пусков ракет кассетного типа из ОТРК "Точка-У", шесть эпизодов применения ракет зажигательного типа к РСЗО "Град" и еще два эпизода применения ракет кассетного типа к РСЗО "Смерч". В общей сложности представительство ДНР в СЦКК зафиксировало 244 эпизода применения кассетных боеприпасов со стороны украинских войск при обстреле Донецкой Народной Республики. В результате этих обстрелов с 1 января этого года в ДНР погибли 55 мирных жителей, в том числе шестеро детей. По данным ведомства, 198 человек за это время получили ранения различной степени тяжести, среди них 19 детей. В результате применения кассетных снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров 74 объекта гражданской инфраструктуры получили повреждения или были разрушены при обстрелах республики с 1 января.
https://ria.ru/20230901/obstrel-1893672980.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВСУ с начала августа выпустили более 560 кассетных снарядов по ДНР
ВСУ с начала августа выпустили более 560 кассетных снарядов по территории ДНР
ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости.
Украинские войска с начала августа выпустили более 560 кассетных снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по территории ДНР, сообщили
в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
В телеграм-канале ведомства опубликована статистика, согласно которой с августа этого года было зафиксировано 185 эпизодов применения снарядов калибром 155 миллиметров с кассетной боевой частью: более 560 снарядов, каждый из которых несет 72 кассеты.
Представительство ДНР в СЦКК также задокументировало 44 эпизода применения ракет кассетного типа к РСЗО "Ураган", семь случаев пусков ракет кассетного типа из ОТРК "Точка-У", шесть эпизодов применения ракет зажигательного типа к РСЗО "Град" и еще два эпизода применения ракет кассетного типа к РСЗО "Смерч".
В общей сложности представительство ДНР в СЦКК зафиксировало 244 эпизода применения кассетных боеприпасов со стороны украинских войск при обстреле Донецкой Народной Республики. В результате этих обстрелов с 1 января этого года в ДНР погибли 55 мирных жителей, в том числе шестеро детей. По данным ведомства, 198 человек за это время получили ранения различной степени тяжести, среди них 19 детей. В результате применения кассетных снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров 74 объекта гражданской инфраструктуры получили повреждения или были разрушены при обстрелах республики с 1 января.
ВСУ обстреляли торговый центр в Донецке