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В Тюменской области в День знаний открыли пять новых школ - РИА Новости, 01.09.2023
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16:20 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/shkoly-1893706285.html
В Тюменской области в День знаний открыли пять новых школ
В Тюменской области в День знаний открыли пять новых школ - РИА Новости, 01.09.2023
В Тюменской области в День знаний открыли пять новых школ
Три школы в городе Тюмени и две школы в селах в День знаний впервые приняли своих учеников, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T16:20
2023-09-01T16:20
общество
тюмень
тюменская область
тобольск
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 1 сен – РИА Новости. Три школы в городе Тюмени и две школы в селах в День знаний впервые приняли своих учеников, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области. "В Тюменской области сегодня открылись пять новых школ, три из которых в Тюмени, по одной – в Крашенинино Упоровского района и Митькинском Вагайского района. Также после капитального ремонта распахнулись двери для учеников в семи школах региона: в Тюмени, Тобольске, Дубровном Ярковского района, Черемшанке Ишимского района, а еще в Перевалово, Кулаково и Чикче Тюменского района", – следует из сообщения на сайте регионального правительства. Губернатор Александр Моор принял участие в открытии самой большой школы региона. "Новое здание в жилом комплексе "Плеханово" рассчитано на 1500 учеников. Это самая большая школа в нашей области. Причем весь колоссальный объем работ строители завершили всего за полтора года. Как снаружи, так и внутри школы №95 все выглядит очень здорово", – сообщил в своем телеграм-канале Моор. По словам главы Тюмени Руслана Кухарука, площадь школы составляет более 26 тысяч квадратных метров, с понедельника в ней будут учиться 2 050 человек. Также в Тюмени впервые встречали учеников в новом корпусе школы № 67 в микрорайоне "Тура" рассчитанном на 1,5 тысячи учеников, и в гимназии № 4, в которой будут учиться 1,2 тысячи детей, живущих в микрорайоне "Ямальский-2". В новом учебном году в Тюменской области за школьные парты сядут более 250 тысяч учеников, в том числе 26,5 тысячи первоклассников, годом ранее в регионе насчитывалось около 243 тысяч школьников.
https://ria.ru/20230901/orenburzhe-1893698590.html
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тюмень
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общество, тюмень, тюменская область, тобольск, александр моор
Общество, Тюмень, Тюменская область, Тобольск, Александр Моор
В Тюменской области в День знаний открыли пять новых школ

В Тюменской области сегодня открыли пять новых школ, три из которых в Тюмени

© Фото : Надежда НефёдоваПервоклассники
Первоклассники - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© Фото : Надежда Нефёдова
Первоклассники. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЮМЕНЬ, 1 сен – РИА Новости. Три школы в городе Тюмени и две школы в селах в День знаний впервые приняли своих учеников, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.
"В Тюменской области сегодня открылись пять новых школ, три из которых в Тюмени, по одной – в Крашенинино Упоровского района и Митькинском Вагайского района. Также после капитального ремонта распахнулись двери для учеников в семи школах региона: в Тюмени, Тобольске, Дубровном Ярковского района, Черемшанке Ишимского района, а еще в Перевалово, Кулаково и Чикче Тюменского района", – следует из сообщения на сайте регионального правительства.
Новая школа в поселке Южный, Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
Новая школа открылась в Оренбуржье в День знаний
16:11
Губернатор Александр Моор принял участие в открытии самой большой школы региона. "Новое здание в жилом комплексе "Плеханово" рассчитано на 1500 учеников. Это самая большая школа в нашей области. Причем весь колоссальный объем работ строители завершили всего за полтора года. Как снаружи, так и внутри школы №95 все выглядит очень здорово", – сообщил в своем телеграм-канале Моор. По словам главы Тюмени Руслана Кухарука, площадь школы составляет более 26 тысяч квадратных метров, с понедельника в ней будут учиться 2 050 человек.
Также в Тюмени впервые встречали учеников в новом корпусе школы № 67 в микрорайоне "Тура" рассчитанном на 1,5 тысячи учеников, и в гимназии № 4, в которой будут учиться 1,2 тысячи детей, живущих в микрорайоне "Ямальский-2".
В новом учебном году в Тюменской области за школьные парты сядут более 250 тысяч учеников, в том числе 26,5 тысячи первоклассников, годом ранее в регионе насчитывалось около 243 тысяч школьников.
Глава Якутии Айсен Николаев во время торжественного открытия новой школы №39 имени Н.И. Шарина в Якутске - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
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15:58
 
ОбществоТюменьТюменская областьТобольскАлександр Моор
 
 
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