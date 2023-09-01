https://ria.ru/20230901/shkoly-1893706285.html

В Тюменской области в День знаний открыли пять новых школ

В Тюменской области в День знаний открыли пять новых школ - РИА Новости, 01.09.2023

В Тюменской области в День знаний открыли пять новых школ

Три школы в городе Тюмени и две школы в селах в День знаний впервые приняли своих учеников, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области. РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T16:20

2023-09-01T16:20

2023-09-01T16:20

общество

тюмень

тюменская область

тобольск

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 1 сен – РИА Новости. Три школы в городе Тюмени и две школы в селах в День знаний впервые приняли своих учеников, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области. "В Тюменской области сегодня открылись пять новых школ, три из которых в Тюмени, по одной – в Крашенинино Упоровского района и Митькинском Вагайского района. Также после капитального ремонта распахнулись двери для учеников в семи школах региона: в Тюмени, Тобольске, Дубровном Ярковского района, Черемшанке Ишимского района, а еще в Перевалово, Кулаково и Чикче Тюменского района", – следует из сообщения на сайте регионального правительства. Губернатор Александр Моор принял участие в открытии самой большой школы региона. "Новое здание в жилом комплексе "Плеханово" рассчитано на 1500 учеников. Это самая большая школа в нашей области. Причем весь колоссальный объем работ строители завершили всего за полтора года. Как снаружи, так и внутри школы №95 все выглядит очень здорово", – сообщил в своем телеграм-канале Моор. По словам главы Тюмени Руслана Кухарука, площадь школы составляет более 26 тысяч квадратных метров, с понедельника в ней будут учиться 2 050 человек. Также в Тюмени впервые встречали учеников в новом корпусе школы № 67 в микрорайоне "Тура" рассчитанном на 1,5 тысячи учеников, и в гимназии № 4, в которой будут учиться 1,2 тысячи детей, живущих в микрорайоне "Ямальский-2". В новом учебном году в Тюменской области за школьные парты сядут более 250 тысяч учеников, в том числе 26,5 тысячи первоклассников, годом ранее в регионе насчитывалось около 243 тысяч школьников.

https://ria.ru/20230901/orenburzhe-1893698590.html

https://ria.ru/20230901/shkola-1893696708.html

тюмень

тюменская область

тобольск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, тюмень, тюменская область, тобольск, александр моор