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Путин и Жапаров дали старт строительству русских школ в Киргизии - РИА Новости, 01.09.2023
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14:17 01.09.2023 (обновлено: 14:42 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/shkoly-1893661564.html
Путин и Жапаров дали старт строительству русских школ в Киргизии
Путин и Жапаров дали старт строительству русских школ в Киргизии - РИА Новости, 01.09.2023
Путин и Жапаров дали старт строительству русских школ в Киргизии
Президент России Владимир Путин вместе с лидером Киргизии Садыром Жапаровым дали старт строительству в Бишкеке, Баткене и Караколе трех общеобразовательных школ РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T14:17
2023-09-01T14:42
киргизия
владимир путин
садыр жапаров
россия
бишкек
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вместе с лидером Киргизии Садыром Жапаровым дали старт строительству в Бишкеке, Баткене и Караколе трех общеобразовательных школ с обучением на русском языке.Путин принял участие по видеосвязи. "Разрешаю. Более того - прошу вас об этом. Начинайте работать", - сказал Путин. Жапаров также дал старт. "Разрешаю", - сказал лидер Киргизии.Ранее сообщалось, что Россия построит в Киргизии девять школ с русским языком обучения. Общая стоимость строительства учебных заведений оценивается примерно в 500 миллионов долларов, которые полностью будут выделены российской стороной. Первые три школы будут возведены в городах Бишкеке, Баткене и Караколе. Каждая школа будет рассчитана примерно на 1200 учеников. Как сообщалось ранее, ожидается, что первая из этих школ откроет свои двери для детей уже в 2025 году.Обучение в школах будет вестись на русском языке и по российским стандартам. Также планируется, что для работы в этих учебных заведениях будут привлечены российские учителя. Выпускники новых общеобразовательных учреждений будут получать аттестаты двух образцов — Киргизии и России
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киргизия, владимир путин, садыр жапаров, россия, бишкек
Киргизия, Владимир Путин, Садыр Жапаров, Россия, Бишкек
Путин и Жапаров дали старт строительству русских школ в Киргизии

Путин и Жапаров дали старт строительству трех русских школ в Киргизии

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПутин участвует в режиме видеоконференции с Жапаровым в церемонии старта строительства трех школ в Киргизии
Путин участвует в режиме видеоконференции с Жапаровым в церемонии старта строительства трех школ в Киргизии - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин участвует в режиме видеоконференции с Жапаровым в церемонии старта строительства трех школ в Киргизии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вместе с лидером Киргизии Садыром Жапаровым дали старт строительству в Бишкеке, Баткене и Караколе трех общеобразовательных школ с обучением на русском языке.
Путин принял участие по видеосвязи. "Разрешаю. Более того - прошу вас об этом. Начинайте работать", - сказал Путин. Жапаров также дал старт. "Разрешаю", - сказал лидер Киргизии.
Ранее сообщалось, что Россия построит в Киргизии девять школ с русским языком обучения. Общая стоимость строительства учебных заведений оценивается примерно в 500 миллионов долларов, которые полностью будут выделены российской стороной. Первые три школы будут возведены в городах Бишкеке, Баткене и Караколе. Каждая школа будет рассчитана примерно на 1200 учеников. Как сообщалось ранее, ожидается, что первая из этих школ откроет свои двери для детей уже в 2025 году.
Обучение в школах будет вестись на русском языке и по российским стандартам. Также планируется, что для работы в этих учебных заведениях будут привлечены российские учителя. Выпускники новых общеобразовательных учреждений будут получать аттестаты двух образцов — Киргизии и России
Начало учебного года в средней школе № 879 в Москве, 1974 год - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
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КиргизияВладимир ПутинСадыр ЖапаровРоссияБишкек
 
 
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