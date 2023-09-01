Путин и Жапаров дали старт строительству русских школ в Киргизии
Путин и Жапаров дали старт строительству трех русских школ в Киргизии
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПутин участвует в режиме видеоконференции с Жапаровым в церемонии старта строительства трех школ в Киргизии
Путин участвует в режиме видеоконференции с Жапаровым в церемонии старта строительства трех школ в Киргизии
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вместе с лидером Киргизии Садыром Жапаровым дали старт строительству в Бишкеке, Баткене и Караколе трех общеобразовательных школ с обучением на русском языке.
Путин принял участие по видеосвязи. "Разрешаю. Более того - прошу вас об этом. Начинайте работать", - сказал Путин. Жапаров также дал старт. "Разрешаю", - сказал лидер Киргизии.
Ранее сообщалось, что Россия построит в Киргизии девять школ с русским языком обучения. Общая стоимость строительства учебных заведений оценивается примерно в 500 миллионов долларов, которые полностью будут выделены российской стороной. Первые три школы будут возведены в городах Бишкеке, Баткене и Караколе. Каждая школа будет рассчитана примерно на 1200 учеников. Как сообщалось ранее, ожидается, что первая из этих школ откроет свои двери для детей уже в 2025 году.
Обучение в школах будет вестись на русском языке и по российским стандартам. Также планируется, что для работы в этих учебных заведениях будут привлечены российские учителя. Выпускники новых общеобразовательных учреждений будут получать аттестаты двух образцов — Киргизии и России