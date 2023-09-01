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Путин и Жапаров дали старт строительству русских школ в Киргизии

Путин и Жапаров дали старт строительству русских школ в Киргизии - РИА Новости, 01.09.2023

Путин и Жапаров дали старт строительству русских школ в Киргизии

Президент России Владимир Путин вместе с лидером Киргизии Садыром Жапаровым дали старт строительству в Бишкеке, Баткене и Караколе трех общеобразовательных школ РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T14:17

2023-09-01T14:17

2023-09-01T14:42

киргизия

владимир путин

садыр жапаров

россия

бишкек

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вместе с лидером Киргизии Садыром Жапаровым дали старт строительству в Бишкеке, Баткене и Караколе трех общеобразовательных школ с обучением на русском языке.Путин принял участие по видеосвязи. "Разрешаю. Более того - прошу вас об этом. Начинайте работать", - сказал Путин. Жапаров также дал старт. "Разрешаю", - сказал лидер Киргизии.Ранее сообщалось, что Россия построит в Киргизии девять школ с русским языком обучения. Общая стоимость строительства учебных заведений оценивается примерно в 500 миллионов долларов, которые полностью будут выделены российской стороной. Первые три школы будут возведены в городах Бишкеке, Баткене и Караколе. Каждая школа будет рассчитана примерно на 1200 учеников. Как сообщалось ранее, ожидается, что первая из этих школ откроет свои двери для детей уже в 2025 году.Обучение в школах будет вестись на русском языке и по российским стандартам. Также планируется, что для работы в этих учебных заведениях будут привлечены российские учителя. Выпускники новых общеобразовательных учреждений будут получать аттестаты двух образцов — Киргизии и России

https://ria.ru/20230901/fotoarkhiv-1893634792.html

киргизия

россия

бишкек

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

киргизия, владимир путин, садыр жапаров, россия, бишкек