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В школах Донецка 1 сентября провели уроки безопасности

В школах Донецка 1 сентября провели уроки безопасности - РИА Новости, 01.09.2023

В школах Донецка 1 сентября провели уроки безопасности

Первым занятием в День знаний в школах Донецка традиционно стал урок безопасности - детей учат, как вести себя при обстрелах, и запрещают трогать взрывоопасные... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T13:31

2023-09-01T13:31

2023-09-01T13:31

день знаний

донецк

образование - общество

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ДОНЕЦК, 1 сен - РИА Новости. Первым занятием в День знаний в школах Донецка традиционно стал урок безопасности - детей учат, как вести себя при обстрелах, и запрещают трогать взрывоопасные предметы, рассказала РИА Новости директор гимназии №6 Альбина Афенченко. "Первый урок - это урок безопасности, на котором каждый учитель рассказывает алгоритм действий в чрезвычайной ситуации. Смотрят видеоролики о предотвращении терроризма, различных провокаций, которые только могут возникнуть", - заявила Афенченко. Уроки проходят для всех классов - в зависимости от возраста в разной форме школьникам подается информация, как вести себя на улице и при обстрелах, как скрываться. "При артобстреле - мы в гимназии разработали схему, у нас для каждого класса есть, на каждой двери есть - куда в случае артобстрела должен бежать ребенок. То ли это глухой коридор, то ли укрытие, то ли глухие коридоры, переходы. Это важно - каждый должен знать, где он должен находиться и как он должен перемещаться", - пояснила она. Корреспондент РИА Новости посетил один из таких уроков - для четвертого класса. В игровой форме учительница рассказывает, что нельзя наступать на траву, так как там могут быть мины или снаряды, нельзя трогать незнакомые предметы, "даже самую красивую куклу или ранец". Большинство детей в Донецке в своей жизни уже слышали звуки взрывов, в том числе близко от себя. У некоторых из них есть родственники или знакомые, кто погиб или был ранен.

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

день знаний, донецк, образование - общество