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Путин по видеосвязи откроет школы в Мариуполе, Дагестане и других регионах

Путин по видеосвязи откроет школы в Мариуполе, Дагестане и других регионах - РИА Новости, 01.09.2023

Путин по видеосвязи откроет школы в Мариуполе, Дагестане и других регионах

Президент РФ Владимир Путин в пятницу по видеосвязи откроет несколько образовательных учреждений в Дагестане, Новгородской области, Подмосковье, а также в... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T13:21

2023-09-01T13:21

2023-09-01T13:38

мариуполь

новгородская область

владимир путин

сергей кравцов

дмитрий песков

образование - общество

россия

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу по видеосвязи откроет несколько образовательных учреждений в Дагестане, Новгородской области, Подмосковье, а также в Ростове-на-Дону и Мариуполе, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Отдельно президент в режиме видеоконференции вместе с министром просвещения Сергеем Кравцовым откроет несколько школ на территории нашей страны. Это будет в Мариуполе - средняя школа Донецкой Народной Республики, это будет и Новгородская область - будет открываться детский сад. Это республика Дагестан, средняя общеобразовательная школа, которая названа в честь Суханова - героя, который погиб в ходе специальной военной операции", - рассказал Песков. Он отметил, что на открытии будет присутствовать и вдова майора Суханова. "Будет в Ростове-на-Дону открыта школа, будет в Московской области открыт образовательный центр. Сегодня много новых образовательных объектов будет подарено жителям нашей страны", - добавил Песков.

мариуполь

новгородская область

россия

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мариуполь, новгородская область, владимир путин, сергей кравцов, дмитрий песков, образование - общество, россия