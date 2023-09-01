https://ria.ru/20230901/shkoly-1893609874.html

МИД заявил о просьбах соотечественников открывать русские школы за рубежом

МИД заявил о просьбах соотечественников открывать русские школы за рубежом - РИА Новости, 01.09.2023

МИД заявил о просьбах соотечественников открывать русские школы за рубежом

Российские соотечественники в западных странах обращаются в посольства России с просьбой открыть больше русских школ, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T11:36

2023-09-01T11:36

2023-09-01T11:36

мария захарова

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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ОДИНЦОВО, 1 сен - РИА Новости. Российские соотечественники в западных странах обращаются в посольства России с просьбой открыть больше русских школ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Как это ни покажется странным, те поколения наших соотечественников, которые еще 20-30 лет назад уезжали из страны ровно для того, чтобы их дети росли в новой среде, становились частью западного сообщества, приходят к нам в посольства и просят, чтобы открыли побольше русских школ, и проводят детей в русские школы", - сказала она на пресс-подходе в пятницу. По ее словам, без изучения русского языка и приобщения к культуре родной страны соотечественники и их дети "потеряют собственную идентичность". "Особенно актуально это сейчас, когда тоже многие принимают кардинальные решения и захлопывают дверь", - отметила Захарова. Первого сентября официальный представитель МИД России выступила с лекцией в Горчаковском лицее МГИМО и рассказала ученикам о роли русского языка и литературы в дипломатии. Мероприятие прошло в рамках просветительского марафона "Поделись своим Знанием".

https://ria.ru/20230831/shkoly-1893412179.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

мария захарова, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)