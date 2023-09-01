https://ria.ru/20230901/shkolnitsa-1893618914.html

Источник: в Подмосковье школьница покончила с собой накануне 1 сентября

Источник: в Подмосковье школьница покончила с собой накануне 1 сентября - РИА Новости, 01.09.2023

Источник: в Подмосковье школьница покончила с собой накануне 1 сентября

Школьница в подмосковном Наро-Фоминске накануне 1 сентября покончила с собой из-за нежелания учиться, рассказал РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T12:10

2023-09-01T12:10

2023-09-01T12:10

происшествия

московская область (подмосковье)

наро-фоминск

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Школьница в подмосковном Наро-Фоминске накануне 1 сентября покончила с собой из-за нежелания учиться, рассказал РИА Новости информированный источник. "При ней была предсмертная записка, в которой говорилось, что она не хочет учиться", - сказал собеседник агентства. По его словам, 14-летняя девочка росла в благополучной семье и мысли о суициде не высказывала.

https://ria.ru/20230807/ubiystvo-1888569861.html

московская область (подмосковье)

наро-фоминск

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, московская область (подмосковье), наро-фоминск