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Источник: в Подмосковье школьница покончила с собой накануне 1 сентября - РИА Новости, 01.09.2023
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12:10 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/shkolnitsa-1893618914.html
Источник: в Подмосковье школьница покончила с собой накануне 1 сентября
Источник: в Подмосковье школьница покончила с собой накануне 1 сентября - РИА Новости, 01.09.2023
Источник: в Подмосковье школьница покончила с собой накануне 1 сентября
Школьница в подмосковном Наро-Фоминске накануне 1 сентября покончила с собой из-за нежелания учиться, рассказал РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T12:10
2023-09-01T12:10
происшествия
московская область (подмосковье)
наро-фоминск
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Школьница в подмосковном Наро-Фоминске накануне 1 сентября покончила с собой из-за нежелания учиться, рассказал РИА Новости информированный источник. "При ней была предсмертная записка, в которой говорилось, что она не хочет учиться", - сказал собеседник агентства. По его словам, 14-летняя девочка росла в благополучной семье и мысли о суициде не высказывала.
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московская область (подмосковье)
наро-фоминск
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происшествия, московская область (подмосковье), наро-фоминск
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Наро-Фоминск
Источник: в Подмосковье школьница покончила с собой накануне 1 сентября

В подмосковном Наро-Фоминске школьница покончила с собой накануне 1 сентября

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Школьница в подмосковном Наро-Фоминске накануне 1 сентября покончила с собой из-за нежелания учиться, рассказал РИА Новости информированный источник.
"При ней была предсмертная записка, в которой говорилось, что она не хочет учиться", - сказал собеседник агентства.
По его словам, 14-летняя девочка росла в благополучной семье и мысли о суициде не высказывала.
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Наро-Фоминск
 
 
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