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Источник: в Подмосковье школьница покончила с собой накануне 1 сентября
Источник: в Подмосковье школьница покончила с собой накануне 1 сентября - РИА Новости, 01.09.2023
Источник: в Подмосковье школьница покончила с собой накануне 1 сентября
Школьница в подмосковном Наро-Фоминске накануне 1 сентября покончила с собой из-за нежелания учиться, рассказал РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T12:10
2023-09-01T12:10
2023-09-01T12:10
происшествия
московская область (подмосковье)
наро-фоминск
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Школьница в подмосковном Наро-Фоминске накануне 1 сентября покончила с собой из-за нежелания учиться, рассказал РИА Новости информированный источник. "При ней была предсмертная записка, в которой говорилось, что она не хочет учиться", - сказал собеседник агентства. По его словам, 14-летняя девочка росла в благополучной семье и мысли о суициде не высказывала.
https://ria.ru/20230807/ubiystvo-1888569861.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), наро-фоминск
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Наро-Фоминск
Источник: в Подмосковье школьница покончила с собой накануне 1 сентября
В подмосковном Наро-Фоминске школьница покончила с собой накануне 1 сентября
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Школьница в подмосковном Наро-Фоминске накануне 1 сентября покончила с собой из-за нежелания учиться, рассказал РИА Новости информированный источник.
"При ней была предсмертная записка, в которой говорилось, что она не хочет учиться", - сказал собеседник агентства.
По его словам, 14-летняя девочка росла в благополучной семье и мысли о суициде не высказывала.
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