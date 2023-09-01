https://ria.ru/20230901/shkola-1893663204.html
В Запорожской области в школу пошли свыше трех тысяч первоклассников
В Запорожской области в школу пошли свыше трех тысяч первоклассников - РИА Новости, 01.09.2023
В Запорожской области в школу пошли свыше трех тысяч первоклассников
В Запорожской области в школу пошли свыше трех тысяч первоклашек, сообщил заместитель председателя правительства региона Андрей Козенко в эфире телеканала... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T14:22
2023-09-01T14:22
2023-09-01T14:32
в мире
запорожская область
киев
россия
андрей козенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости. В Запорожской области в школу пошли свыше трех тысяч первоклашек, сообщил заместитель председателя правительства региона Андрей Козенко в эфире телеканала "Россия 24". "У нас в этом году 3300 первоклашек идут в школу, а вообще у нас более 40 тысяч учеников", - сказал Козенко. По его словам, первого сентября свои двери открыли 123 школы в Мелитопольском и Бердянском районах. Там прошли торжественные линейки. Еще 49 школ откроется 11 сентября в прифронтовых Васильевском и Токмакском районах. "Школы оснащены в полном объеме учебной литературой", - подчеркнул Козенко и добавил, что большинство детей выбрали русский язык обучения. "Для многих этот язык является родным, языком бытового общения, воспитания, делового общения в дальнейшем", - подчеркнул Козенко. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230901/shkoly-1893642864.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская область, киев, россия, андрей козенко
В мире, Запорожская область, Киев, Россия, Андрей Козенко
В Запорожской области в школу пошли свыше трех тысяч первоклассников
В Запорожской области 1 сентября свои двери открыли 123 школы
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости.
В Запорожской области в школу пошли свыше трех тысяч первоклашек, сообщил заместитель председателя правительства региона Андрей Козенко в эфире телеканала "Россия 24"
.
"У нас в этом году 3300 первоклашек идут в школу, а вообще у нас более 40 тысяч учеников", - сказал Козенко.
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По его словам, первого сентября свои двери открыли 123 школы в Мелитопольском и Бердянском районах. Там прошли торжественные линейки. Еще 49 школ откроется 11 сентября в прифронтовых Васильевском и Токмакском районах.
"Школы оснащены в полном объеме учебной литературой", - подчеркнул Козенко и добавил, что большинство детей выбрали русский язык обучения.
"Для многих этот язык является родным, языком бытового общения, воспитания, делового общения в дальнейшем", - подчеркнул Козенко.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев
не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России
находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье
, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь
.
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