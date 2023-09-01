https://ria.ru/20230901/shkola-1893663204.html

В Запорожской области в школу пошли свыше трех тысяч первоклассников

В Запорожской области в школу пошли свыше трех тысяч первоклассников - РИА Новости, 01.09.2023

В Запорожской области в школу пошли свыше трех тысяч первоклассников

В Запорожской области в школу пошли свыше трех тысяч первоклашек, сообщил заместитель председателя правительства региона Андрей Козенко в эфире телеканала... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T14:22

2023-09-01T14:22

2023-09-01T14:32

в мире

запорожская область

киев

россия

андрей козенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости. В Запорожской области в школу пошли свыше трех тысяч первоклашек, сообщил заместитель председателя правительства региона Андрей Козенко в эфире телеканала "Россия 24". "У нас в этом году 3300 первоклашек идут в школу, а вообще у нас более 40 тысяч учеников", - сказал Козенко. По его словам, первого сентября свои двери открыли 123 школы в Мелитопольском и Бердянском районах. Там прошли торжественные линейки. Еще 49 школ откроется 11 сентября в прифронтовых Васильевском и Токмакском районах. "Школы оснащены в полном объеме учебной литературой", - подчеркнул Козенко и добавил, что большинство детей выбрали русский язык обучения. "Для многих этот язык является родным, языком бытового общения, воспитания, делового общения в дальнейшем", - подчеркнул Козенко. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230901/shkoly-1893642864.html

https://ria.ru/20230901/donetsk-1893614599.html

запорожская область

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, запорожская область, киев, россия, андрей козенко