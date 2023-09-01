Рейтинг@Mail.ru
В Воронеже открылась самая большая школа в России - РИА Новости, 01.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:48 01.09.2023 (обновлено: 12:22 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/shkola-1893612523.html
В Воронеже открылась самая большая школа в России
В Воронеже открылась самая большая школа в России - РИА Новости, 01.09.2023
В Воронеже открылась самая большая школа в России
Школа на 2860 мест, которая стала самой большой в России, открылась в Воронеже, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T11:48
2023-09-01T12:22
воронеж
образование - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893611932_60:0:1280:686_1920x0_80_0_0_89a46e2c8a22cdb50a3777fc81544cc6.jpg
ВОРОНЕЖ, 1 сен - РИА Новости. Школа на 2860 мест, которая стала самой большой в России, открылась в Воронеже, передает корреспондент РИА Новости. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Образовательный центр "Содружество" появилось в Коминтерновском районе Воронежа по проекту в рамках соглашения между правительствами Воронежской области и Белоруссией. Рассчитана новая школа на 2860 мест. В режиме видео-конференц-связи в открытии школы, которое состоялось 1 сентября, приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Совета Республики Национального собрания Белоруссии Наталья Кочанова. "Это уникальная, не имеющая аналогов школа будущего", - сказала в своей приветственной речи Матвиенко. Кочанова в своей речи поблагодарила за доверие к белорусским строителям и выразила надежду, что российская и белорусская стороны вместе реализуют еще не один проект. "Самая большая, самая современная школа в России. Нет таких школ больше ни в каком другом городе, нет таких школ в Республике Беларусь… Самые теплые, самые искренние приветствия, поздравления с Днем знаний, с открытием вашей замечательной мега-школы от нашего президента Александра Григорьевича Лукашенко, который вручил в подарок вашей школе школьный автобус, белорусский новый школьный автобус, который очень пригодится в вашем большом хозяйстве", - сказал присутствовавший на открытии школы чрезвычайный и полномочный посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой. По словам посла, в школе всего 110 классов. На линейке перед открытием стояли дети с табличками 1ц и 1я, передает корреспондент РИА Новости. В кровле школы будет смонтирована обсерватория, в холлах установлены игровые элементы, в том числе аэрохоккей и интерактивные песочницы. В классах на стенах магнитно-маркерные доски. Площадь кабинетов можно будет, в случае необходимости, расширять за счет сдвижных перегородок. Для старших школьников будут индивидуальные парты (на одного учащегося), а в младшей школе – привычные парные учебные места.
https://ria.ru/20230901/znaniya-1893202440.html
воронеж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893611932_328:0:1243:686_1920x0_80_0_0_91374e199cb76a92163ed28aedf7dc39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
воронеж, образование - общество
Воронеж, Образование - Общество
В Воронеже открылась самая большая школа в России

В Воронеже открылась самая большая школа в России, рассчитанная на 2860 мест

© РИА Новости"Образовательный центр "Содружество" в Воронеже
Образовательный центр Содружество в Воронеже - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости
"Образовательный центр "Содружество" в Воронеже
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 1 сен - РИА Новости. Школа на 2860 мест, которая стала самой большой в России, открылась в Воронеже, передает корреспондент РИА Новости.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Образовательный центр "Содружество" появилось в Коминтерновском районе Воронежа по проекту в рамках соглашения между правительствами Воронежской области и Белоруссией. Рассчитана новая школа на 2860 мест. В режиме видео-конференц-связи в открытии школы, которое состоялось 1 сентября, приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Совета Республики Национального собрания Белоруссии Наталья Кочанова.
Опрос
Радовались ли вы 1 сентября в школьные годы?
Проголосовали:18427
24 августа, 12:46
"Это уникальная, не имеющая аналогов школа будущего", - сказала в своей приветственной речи Матвиенко. Кочанова в своей речи поблагодарила за доверие к белорусским строителям и выразила надежду, что российская и белорусская стороны вместе реализуют еще не один проект.
"Самая большая, самая современная школа в России. Нет таких школ больше ни в каком другом городе, нет таких школ в Республике Беларусь… Самые теплые, самые искренние приветствия, поздравления с Днем знаний, с открытием вашей замечательной мега-школы от нашего президента Александра Григорьевича Лукашенко, который вручил в подарок вашей школе школьный автобус, белорусский новый школьный автобус, который очень пригодится в вашем большом хозяйстве", - сказал присутствовавший на открытии школы чрезвычайный и полномочный посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой.
Какие изменения ждут школьников с 1 сентября 2023 года
Вчера, 10:49
Инфографика
Какие изменения ждут школьников с 1 сентября 2023 годаПосмотреть
По словам посла, в школе всего 110 классов. На линейке перед открытием стояли дети с табличками 1ц и 1я, передает корреспондент РИА Новости.
В кровле школы будет смонтирована обсерватория, в холлах установлены игровые элементы, в том числе аэрохоккей и интерактивные песочницы. В классах на стенах магнитно-маркерные доски. Площадь кабинетов можно будет, в случае необходимости, расширять за счет сдвижных перегородок. Для старших школьников будут индивидуальные парты (на одного учащегося), а в младшей школе – привычные парные учебные места.
На торжественной линейке в День знаний, проходящей в школе №158 в Москве - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
День знаний в России
02:30
 
ВоронежОбразование - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала