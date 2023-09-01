https://ria.ru/20230901/shkola-1893612523.html

В Воронеже открылась самая большая школа в России

В Воронеже открылась самая большая школа в России - РИА Новости, 01.09.2023

В Воронеже открылась самая большая школа в России

Школа на 2860 мест, которая стала самой большой в России, открылась в Воронеже, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T11:48

2023-09-01T11:48

2023-09-01T12:22

воронеж

образование - общество

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ВОРОНЕЖ, 1 сен - РИА Новости. Школа на 2860 мест, которая стала самой большой в России, открылась в Воронеже, передает корреспондент РИА Новости. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Образовательный центр "Содружество" появилось в Коминтерновском районе Воронежа по проекту в рамках соглашения между правительствами Воронежской области и Белоруссией. Рассчитана новая школа на 2860 мест. В режиме видео-конференц-связи в открытии школы, которое состоялось 1 сентября, приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Совета Республики Национального собрания Белоруссии Наталья Кочанова. "Это уникальная, не имеющая аналогов школа будущего", - сказала в своей приветственной речи Матвиенко. Кочанова в своей речи поблагодарила за доверие к белорусским строителям и выразила надежду, что российская и белорусская стороны вместе реализуют еще не один проект. "Самая большая, самая современная школа в России. Нет таких школ больше ни в каком другом городе, нет таких школ в Республике Беларусь… Самые теплые, самые искренние приветствия, поздравления с Днем знаний, с открытием вашей замечательной мега-школы от нашего президента Александра Григорьевича Лукашенко, который вручил в подарок вашей школе школьный автобус, белорусский новый школьный автобус, который очень пригодится в вашем большом хозяйстве", - сказал присутствовавший на открытии школы чрезвычайный и полномочный посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой. По словам посла, в школе всего 110 классов. На линейке перед открытием стояли дети с табличками 1ц и 1я, передает корреспондент РИА Новости. В кровле школы будет смонтирована обсерватория, в холлах установлены игровые элементы, в том числе аэрохоккей и интерактивные песочницы. В классах на стенах магнитно-маркерные доски. Площадь кабинетов можно будет, в случае необходимости, расширять за счет сдвижных перегородок. Для старших школьников будут индивидуальные парты (на одного учащегося), а в младшей школе – привычные парные учебные места.

https://ria.ru/20230901/znaniya-1893202440.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

воронеж, образование - общество