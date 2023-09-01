https://ria.ru/20230901/shkola-1893612523.html
В Воронеже открылась самая большая школа в России
В Воронеже открылась самая большая школа в России - РИА Новости, 01.09.2023
В Воронеже открылась самая большая школа в России
Школа на 2860 мест, которая стала самой большой в России, открылась в Воронеже, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T11:48
2023-09-01T11:48
2023-09-01T12:22
воронеж
образование - общество
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ВОРОНЕЖ, 1 сен - РИА Новости. Школа на 2860 мест, которая стала самой большой в России, открылась в Воронеже, передает корреспондент РИА Новости. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Образовательный центр "Содружество" появилось в Коминтерновском районе Воронежа по проекту в рамках соглашения между правительствами Воронежской области и Белоруссией. Рассчитана новая школа на 2860 мест. В режиме видео-конференц-связи в открытии школы, которое состоялось 1 сентября, приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Совета Республики Национального собрания Белоруссии Наталья Кочанова. "Это уникальная, не имеющая аналогов школа будущего", - сказала в своей приветственной речи Матвиенко. Кочанова в своей речи поблагодарила за доверие к белорусским строителям и выразила надежду, что российская и белорусская стороны вместе реализуют еще не один проект. "Самая большая, самая современная школа в России. Нет таких школ больше ни в каком другом городе, нет таких школ в Республике Беларусь… Самые теплые, самые искренние приветствия, поздравления с Днем знаний, с открытием вашей замечательной мега-школы от нашего президента Александра Григорьевича Лукашенко, который вручил в подарок вашей школе школьный автобус, белорусский новый школьный автобус, который очень пригодится в вашем большом хозяйстве", - сказал присутствовавший на открытии школы чрезвычайный и полномочный посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой. По словам посла, в школе всего 110 классов. На линейке перед открытием стояли дети с табличками 1ц и 1я, передает корреспондент РИА Новости. В кровле школы будет смонтирована обсерватория, в холлах установлены игровые элементы, в том числе аэрохоккей и интерактивные песочницы. В классах на стенах магнитно-маркерные доски. Площадь кабинетов можно будет, в случае необходимости, расширять за счет сдвижных перегородок. Для старших школьников будут индивидуальные парты (на одного учащегося), а в младшей школе – привычные парные учебные места.
https://ria.ru/20230901/znaniya-1893202440.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
воронеж, образование - общество
Воронеж, Образование - Общество
В Воронеже открылась самая большая школа в России
В Воронеже открылась самая большая школа в России, рассчитанная на 2860 мест
ВОРОНЕЖ, 1 сен - РИА Новости. Школа на 2860 мест, которая стала самой большой в России, открылась в Воронеже, передает корреспондент РИА Новости.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Образовательный центр "Содружество" появилось в Коминтерновском районе Воронежа по проекту в рамках соглашения между правительствами Воронежской области и Белоруссией. Рассчитана новая школа на 2860 мест. В режиме видео-конференц-связи в открытии школы, которое состоялось 1 сентября, приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
и председатель Совета Республики Национального собрания Белоруссии Наталья Кочанова
.
"Это уникальная, не имеющая аналогов школа будущего", - сказала в своей приветственной речи Матвиенко. Кочанова в своей речи поблагодарила за доверие к белорусским строителям и выразила надежду, что российская и белорусская стороны вместе реализуют еще не один проект.
"Самая большая, самая современная школа в России. Нет таких школ больше ни в каком другом городе, нет таких школ в Республике Беларусь… Самые теплые, самые искренние приветствия, поздравления с Днем знаний, с открытием вашей замечательной мега-школы от нашего президента Александра Григорьевича Лукашенко, который вручил в подарок вашей школе школьный автобус, белорусский новый школьный автобус, который очень пригодится в вашем большом хозяйстве", - сказал присутствовавший на открытии школы чрезвычайный и полномочный посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой.
По словам посла, в школе всего 110 классов. На линейке перед открытием стояли дети с табличками 1ц и 1я, передает корреспондент РИА Новости.
В кровле школы будет смонтирована обсерватория, в холлах установлены игровые элементы, в том числе аэрохоккей и интерактивные песочницы. В классах на стенах магнитно-маркерные доски. Площадь кабинетов можно будет, в случае необходимости, расширять за счет сдвижных перегородок. Для старших школьников будут индивидуальные парты (на одного учащегося), а в младшей школе – привычные парные учебные места.