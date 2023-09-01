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Игорь Артамонов открыл школу в Володарском районе ДНР - РИА Новости, 01.09.2023
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Липецкая область
 
09:49 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/shkola-1893571479.html
Игорь Артамонов открыл школу в Володарском районе ДНР
Игорь Артамонов открыл школу в Володарском районе ДНР - РИА Новости, 01.09.2023
Игорь Артамонов открыл школу в Володарском районе ДНР
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов накануне принял участие в открытии школы, отремонтированной липецкими строителями, в Володарском районе ДНР,... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T09:49
2023-09-01T09:49
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
володарский район
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ЛИПЕЦК, 1 сен – РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов накануне принял участие в открытии школы, отремонтированной липецкими строителями, в Володарском районе ДНР, сообщили в пресс-службе правительства. Володарский район ДНР является подшефным для региона. Учиться в обновленной школе будут больше 200 детей. Сегодня они пришли на открытие, оценили классы. Учебное заведение капитально отремонтировано, отделано в светлых тонах с яркими акцентами, установлена новая мебель. "Светлая, современная, как новая. Когда год назад увидел это здание – было сложно представить его таким. Большое спасибо нашим строителям, которые создали комфортные условия для детей и учителей", – отметил Артамонов. В пресс-службе рассказали, что также Артамонов осмотрел площадку для воркаута и детского отдыха. Ее тоже сделали липецкие строители. Как подчеркнули местные жители, это место никогда не пустует и очень нравится молодежи и мамам с малышами. Далее основные силы работающих в Володарском районе липчан будут направлены на восстановление объектов инженерной инфраструктуры, чтобы обеспечить жителей нескольких сел качественным водоснабжением.
https://ria.ru/20230830/deti-1893191867.html
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липецкая область, игорь артамонов, володарский район
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Володарский район

Игорь Артамонов открыл школу в Володарском районе ДНР

© Фото : правительство Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов открыл школу в Володарском районе ДНР
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов открыл школу в Володарском районе ДНР - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© Фото : правительство Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов открыл школу в Володарском районе ДНР
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 1 сен – РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов накануне принял участие в открытии школы, отремонтированной липецкими строителями, в Володарском районе ДНР, сообщили в пресс-службе правительства.
Володарский район ДНР является подшефным для региона. Учиться в обновленной школе будут больше 200 детей. Сегодня они пришли на открытие, оценили классы. Учебное заведение капитально отремонтировано, отделано в светлых тонах с яркими акцентами, установлена новая мебель.
© Фото : правительство Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов открыл школу в Володарском районе ДНР
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов открыл школу в Володарском районе ДНР - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© Фото : правительство Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов открыл школу в Володарском районе ДНР
"Светлая, современная, как новая. Когда год назад увидел это здание – было сложно представить его таким. Большое спасибо нашим строителям, которые создали комфортные условия для детей и учителей", – отметил Артамонов.
В пресс-службе рассказали, что также Артамонов осмотрел площадку для воркаута и детского отдыха. Ее тоже сделали липецкие строители. Как подчеркнули местные жители, это место никогда не пустует и очень нравится молодежи и мамам с малышами. Далее основные силы работающих в Володарском районе липчан будут направлены на восстановление объектов инженерной инфраструктуры, чтобы обеспечить жителей нескольких сел качественным водоснабжением.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
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Липецкая областьЛипецкая областьИгорь АртамоновВолодарский район
 
 
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