https://ria.ru/20230901/shkola-1893571479.html
Игорь Артамонов открыл школу в Володарском районе ДНР
Игорь Артамонов открыл школу в Володарском районе ДНР - РИА Новости, 01.09.2023
Игорь Артамонов открыл школу в Володарском районе ДНР
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов накануне принял участие в открытии школы, отремонтированной липецкими строителями, в Володарском районе ДНР,... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T09:49
2023-09-01T09:49
2023-09-01T09:49
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
володарский район
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ЛИПЕЦК, 1 сен – РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов накануне принял участие в открытии школы, отремонтированной липецкими строителями, в Володарском районе ДНР, сообщили в пресс-службе правительства. Володарский район ДНР является подшефным для региона. Учиться в обновленной школе будут больше 200 детей. Сегодня они пришли на открытие, оценили классы. Учебное заведение капитально отремонтировано, отделано в светлых тонах с яркими акцентами, установлена новая мебель. "Светлая, современная, как новая. Когда год назад увидел это здание – было сложно представить его таким. Большое спасибо нашим строителям, которые создали комфортные условия для детей и учителей", – отметил Артамонов. В пресс-службе рассказали, что также Артамонов осмотрел площадку для воркаута и детского отдыха. Ее тоже сделали липецкие строители. Как подчеркнули местные жители, это место никогда не пустует и очень нравится молодежи и мамам с малышами. Далее основные силы работающих в Володарском районе липчан будут направлены на восстановление объектов инженерной инфраструктуры, чтобы обеспечить жителей нескольких сел качественным водоснабжением.
https://ria.ru/20230830/deti-1893191867.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов, володарский район
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Володарский район
ЛИПЕЦК, 1 сен – РИА Новости. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов накануне принял участие в открытии школы, отремонтированной липецкими строителями, в Володарском районе ДНР, сообщили в пресс-службе правительства.
Володарский район ДНР является подшефным для региона. Учиться в обновленной школе будут больше 200 детей. Сегодня они пришли на открытие, оценили классы. Учебное заведение капитально отремонтировано, отделано в светлых тонах с яркими акцентами, установлена новая мебель.
"Светлая, современная, как новая. Когда год назад увидел это здание – было сложно представить его таким. Большое спасибо нашим строителям, которые создали комфортные условия для детей и учителей", – отметил Артамонов.
В пресс-службе рассказали, что также Артамонов осмотрел площадку для воркаута и детского отдыха. Ее тоже сделали липецкие строители. Как подчеркнули местные жители, это место никогда не пустует и очень нравится молодежи и мамам с малышами. Далее основные силы работающих в Володарском районе липчан будут направлены на восстановление объектов инженерной инфраструктуры, чтобы обеспечить жителей нескольких сел качественным водоснабжением.
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