https://ria.ru/20230901/sezon-1893552508.html

Россиянам пообещали теплую осень и зиму

Россиянам пообещали теплую осень и зиму - РИА Новости, 01.09.2023

Россиянам пообещали теплую осень и зиму

Осенне-зимний сезон в России будет на 1-3 градуса выше нормы, в Москве ожидается теплая и влажная зима с неустойчивой погодой, превышение осадков может... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T08:56

2023-09-01T08:56

2023-09-01T08:56

погода

россия

евгений тишковец

москва

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Осенне-зимний сезон в России будет на 1-3 градуса выше нормы, в Москве ожидается теплая и влажная зима с неустойчивой погодой, превышение осадков может составить 15-20%, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Если говорить об осенне-зимнем сезоне, то весь сезон у нас будет теплее нормы на 1-3 градуса в большинстве регионов России. Зима будет еще теплее, чем осень. Я имею в виду в климатическом измерении. Здесь превышение над нормой может достигать в среднем 2-4 градусов, в конце - на 3-5 градусов теплее нормы, но зима начнется по графику в ноябре", - сказал Тишковец. Синоптик также отметил, что осенне-зимний сезон в столичном регионе будет теплее нормы, но будет сопровождаться резкими переменами - это будут холода, морозы, оттепели, слякоть, ледяной дождь и дождь. "Зима очень разная, неустойчивая, но теплая. Я думаю, что по количеству осадков мы будем в рамках нормы находиться большую часть периода, по снегу может быть превышение на 15-20%. Теплая и влажная зима. Я думаю, что и весна будет ранняя, смотрю на март и апрель. Очень мощный старт весны. Поэтому, несмотря на то, что мы вступаем в холодный осенне-зимний сезон, он будет с точки зрения положительного отклонения температуры от нормы более значимым, чем прошедший теплый период", - добавил Тишковец.

https://ria.ru/20230824/zamorozki-1891890038.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, россия, евгений тишковец, москва