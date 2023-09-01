https://ria.ru/20230901/sentyabr-1893550717.html

Синоптик рассказал о погоде в России в сентябре

Синоптик рассказал о погоде в России в сентябре - РИА Новости, 01.09.2023

Синоптик рассказал о погоде в России в сентябре

Сентябрь практически на всей территории России будет теплее нормы на 2 градуса, количество осадков в Европейской России будет близким к норме, с небольшим... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T08:35

2023-09-01T08:35

2023-09-01T08:35

погода

евгений тишковец

россия

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Сентябрь практически на всей территории России будет теплее нормы на 2 градуса, количество осадков в Европейской России будет близким к норме, с небольшим дефицитом, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Сентябрь на большой части Европейской территории России, и практически на всей территории России, будет теплее нормы как минимум на 2 градуса. На северо-востоке, на Русском Севере, на 3-3,5 градуса теплее положенной климатической нормы", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что количество осадков будет близким к норме, с небольшим дефицитом. "В северной половине Европейской России будет довольно сухая осень, с дефицитом осадков до 10-30%, в средней полосе - близко к норме, а вот в южной половине - с небольшим переизбытком дождей на 10%", - сказал Тишковец.

https://ria.ru/20230827/sentyabr-1892530952.html

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, евгений тишковец, россия