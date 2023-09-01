https://ria.ru/20230901/selo-1893778059.html

Путин посетил родные места своих предков в Тверской области

Путин посетил родные места своих предков в Тверской области - РИА Новости, 02.09.2023

Путин посетил родные места своих предков в Тверской области

Владимир Путин после посещения мастерской управления "Сенеж" в Солнечногорске решил заехать в село Тургиново в Тверской области, заявил РИА Новости... РИА Новости, 02.09.2023

2023-09-01T22:35

2023-09-01T22:35

2023-09-02T14:50

владимир путин

солнечногорск

дмитрий песков

россия

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Владимир Путин после посещения мастерской управления "Сенеж" в Солнечногорске решил заехать в село Тургиново в Тверской области, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя появившееся в местных соцсетях видео."Да, это действительно так. После посещения "Сенежа" сегодня Владимир Путин принял решение туда заехать. Это достаточно недалеко. Он посетил родные места для его рода. Видеоинформацию об этом мы на днях предоставим", — сказал он.Судя по кадрам, опубликованным в Telegram-канале Tver69Live, кортеж президента проезжал по дороге мимо толпы местных жителей. Когда автомобиль главы государства остановился и он вышел, люди восторженно поприветствовали его. "Мы вас ждали! Очень рады вас видеть", — кричали жители. Некоторые из них желали удачи и здоровья Путину, другие благодарили, что он не забывает и заезжает к ним. Также сообщается, что президент якобы открыл там школу и детский сад.Глава государства среди прочего рассказал, как с удивлением для себя обнаружил, что физику тут преподает кандидат наук, бывший преподаватель вуза и военной академии. Он также заверил местных жителей, что власти будут постепенно работать над привлечением в эту местность специалистов, в том числе строителей.

https://ria.ru/20230901/urok-1893747249.html

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владимир путин, солнечногорск, дмитрий песков, россия