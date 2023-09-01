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Путин посетил родные места своих предков в Тверской области - РИА Новости, 02.09.2023
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22:35 01.09.2023 (обновлено: 14:50 02.09.2023)
https://ria.ru/20230901/selo-1893778059.html
Путин посетил родные места своих предков в Тверской области
Путин посетил родные места своих предков в Тверской области - РИА Новости, 02.09.2023
Путин посетил родные места своих предков в Тверской области
Владимир Путин после посещения мастерской управления "Сенеж" в Солнечногорске решил заехать в село Тургиново в Тверской области, заявил РИА Новости... РИА Новости, 02.09.2023
2023-09-01T22:35
2023-09-02T14:50
владимир путин
солнечногорск
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Владимир Путин после посещения мастерской управления "Сенеж" в Солнечногорске решил заехать в село Тургиново в Тверской области, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя появившееся в местных соцсетях видео.&quot;Да, это действительно так. После посещения &quot;Сенежа&quot; сегодня Владимир Путин принял решение туда заехать. Это достаточно недалеко. Он посетил родные места для его рода. Видеоинформацию об этом мы на днях предоставим&quot;, — сказал он.Судя по кадрам, опубликованным в Telegram-канале Tver69Live, кортеж президента проезжал по дороге мимо толпы местных жителей. Когда автомобиль главы государства остановился и он вышел, люди восторженно поприветствовали его. "Мы вас ждали! Очень рады вас видеть", — кричали жители. Некоторые из них желали удачи и здоровья Путину, другие благодарили, что он не забывает и заезжает к ним. Также сообщается, что президент якобы открыл там школу и детский сад.Глава государства среди прочего рассказал, как с удивлением для себя обнаружил, что физику тут преподает кандидат наук, бывший преподаватель вуза и военной академии. Он также заверил местных жителей, что власти будут постепенно работать над привлечением в эту местность специалистов, в том числе строителей.
https://ria.ru/20230901/urok-1893747249.html
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владимир путин, солнечногорск, дмитрий песков, россия
Владимир Путин, Солнечногорск, Дмитрий Песков, Россия
Путин посетил родные места своих предков в Тверской области

Песков сообщил о посещении Путиным родных мест его предков в Тверской области

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин посещает село Тургиново
Президент РФ Владимир Путин посещает село Тургиново - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин посещает село Тургиново
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Владимир Путин после посещения мастерской управления "Сенеж" в Солнечногорске решил заехать в село Тургиново в Тверской области, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя появившееся в местных соцсетях видео.
«

"Да, это действительно так. После посещения "Сенежа" сегодня Владимир Путин принял решение туда заехать. Это достаточно недалеко. Он посетил родные места для его рода. Видеоинформацию об этом мы на днях предоставим", — сказал он.

Президент РФ Владимир Путин проводит открытый урок Разговор о важном в мастерской управления Сенеж в Солнечногорске - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
Путин назвал любовь к России главной мыслью "Разговора о важном"
Вчера, 18:33
Судя по кадрам, опубликованным в Telegram-канале Tver69Live, кортеж президента проезжал по дороге мимо толпы местных жителей. Когда автомобиль главы государства остановился и он вышел, люди восторженно поприветствовали его.
"Мы вас ждали! Очень рады вас видеть", — кричали жители.
Некоторые из них желали удачи и здоровья Путину, другие благодарили, что он не забывает и заезжает к ним. Также сообщается, что президент якобы открыл там школу и детский сад.
Глава государства среди прочего рассказал, как с удивлением для себя обнаружил, что физику тут преподает кандидат наук, бывший преподаватель вуза и военной академии. Он также заверил местных жителей, что власти будут постепенно работать над привлечением в эту местность специалистов, в том числе строителей.
LIVE: Путин ведет открытый урок Разговор о важном - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
Путин провел открытый урок "Разговор о важном"
Вчера, 17:53
 
Владимир ПутинСолнечногорскДмитрий ПесковРоссия
 
 
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