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Источник: проекты Турции и ООН не гарантируют возрождение зерновой сделки - РИА Новости, 01.09.2023
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06:09 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/sdelka-1893543116.html
Источник: проекты Турции и ООН не гарантируют возрождение зерновой сделки
Источник: проекты Турции и ООН не гарантируют возрождение зерновой сделки - РИА Новости, 01.09.2023
Источник: проекты Турции и ООН не гарантируют возрождение зерновой сделки
Новый пакет предложений Турции и ООН по "зерновой сделке" не означает гарантии возвращения России к её работе, предстоит большая работа по преодолению... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T06:09
2023-09-01T06:09
россия
турция
москва
сергей лавров
антониу гутерреш
хакан фидан
оон
брикс
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АНКАРА, 1 сен – РИА Новости. Новый пакет предложений Турции и ООН по "зерновой сделке" не означает гарантии возвращения России к её работе, предстоит большая работа по преодолению препятствий для российского экспорта сельхозпродукции, Москва в переговорах требует гарантий, сообщил РИА Новости источник, участвующий в переговорах. Глава МИД Турции Хакан Фидан после переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве в четверг заявил, что Турция и ООН подготовили ряд новых предложений по зерновой сделке для ее "оживления". Генсек ООН Антониу Гутерреш направил министру иностранных дел России Сергею Лаврову письмо с предложением о возобновлении зерновой сделки, передает агентство Рейтер со ссылкой на российского дипломата. Ранее Лавров заявил, что Россия сразу вернется к "зерновой сделке", как только все пункты меморандума РФ - ООН будут выполнены, в новых же предложениях генсека ООН Антониу Гутерреша были обещания, но не гарантии этого. Лавров сообщил, что генсек ООН рассказал о своих новых инициативах на полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге в конце августа. "В СМИ и в некоторых обсуждениях мы видим заявления о том, что эти новые предложения (по "зерновой сделке") могут гарантировать возвращение России к работе черноморской зерновой инициативы. Это ложное видение, поскольку предстоит очень большая работа для того, чтобы были устранены все препятствия с экспорта российской сельхозпродукции, были удовлетворены ожидания (российской стороны)", - сообщил собеседник агентства. Отвечая на вопрос о позиции России в переговорах по возобновлению "зерновой сделке", источник отметил, что позиция Москвы очень принципиальная. "Российская сторона требует гарантий", - подчеркнул он, отказавшись комментировать подробности переговоров. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Это означало отзыв российских гарантий безопасности судоходства и сворачивание морского гуманитарного коридора в северо-западной акватории Черного моря. Для данного района восстанавливается режим временно опасного для судоходства. Сама сделка, предполагавшая безопасный вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов (Черноморск, Южный, Одесса), действовала практически год: она была подписана 22 июля 2022 года в Стамбуле и являлась составной частью пакетной Стамбульской договоренности, подписанной представителями РФ, ООН, Украины и Турции. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривала разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Продление "зерновой сделки" было взаимоувязано с выполнением меморандума, который, как заявили российские власти, так и не заработал. Президент РФ Владимир Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские, - так и не была реализована.
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россия, турция, москва, сергей лавров, антониу гутерреш, хакан фидан, оон, брикс, зерновая сделка
Россия, Турция, Москва, Сергей Лавров, Антониу Гутерреш, Хакан Фидан, ООН, БРИКС, Зерновая сделка
Источник: проекты Турции и ООН не гарантируют возрождение зерновой сделки

Предложения Турции и ООН не гарантируют возврат Москвы к зерновой сделке

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПеревалка зерна на зерновом терминале
Перевалка зерна на зерновом терминале - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Перевалка зерна на зерновом терминале. Архивное фото
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АНКАРА, 1 сен – РИА Новости. Новый пакет предложений Турции и ООН по "зерновой сделке" не означает гарантии возвращения России к её работе, предстоит большая работа по преодолению препятствий для российского экспорта сельхозпродукции, Москва в переговорах требует гарантий, сообщил РИА Новости источник, участвующий в переговорах.
Глава МИД Турции Хакан Фидан после переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве в четверг заявил, что Турция и ООН подготовили ряд новых предложений по зерновой сделке для ее "оживления". Генсек ООН Антониу Гутерреш направил министру иностранных дел России Сергею Лаврову письмо с предложением о возобновлении зерновой сделки, передает агентство Рейтер со ссылкой на российского дипломата. Ранее Лавров заявил, что Россия сразу вернется к "зерновой сделке", как только все пункты меморандума РФ - ООН будут выполнены, в новых же предложениях генсека ООН Антониу Гутерреша были обещания, но не гарантии этого. Лавров сообщил, что генсек ООН рассказал о своих новых инициативах на полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге в конце августа.
Погрузка зерна в порту Измаила, Украина - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
Источник: Турция и ООН знают о проекте зернового коридора через Дунай
06:04
"В СМИ и в некоторых обсуждениях мы видим заявления о том, что эти новые предложения (по "зерновой сделке") могут гарантировать возвращение России к работе черноморской зерновой инициативы. Это ложное видение, поскольку предстоит очень большая работа для того, чтобы были устранены все препятствия с экспорта российской сельхозпродукции, были удовлетворены ожидания (российской стороны)", - сообщил собеседник агентства.
Отвечая на вопрос о позиции России в переговорах по возобновлению "зерновой сделке", источник отметил, что позиция Москвы очень принципиальная. "Российская сторона требует гарантий", - подчеркнул он, отказавшись комментировать подробности переговоров.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Это означало отзыв российских гарантий безопасности судоходства и сворачивание морского гуманитарного коридора в северо-западной акватории Черного моря. Для данного района восстанавливается режим временно опасного для судоходства.
Сама сделка, предполагавшая безопасный вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов (Черноморск, Южный, Одесса), действовала практически год: она была подписана 22 июля 2022 года в Стамбуле и являлась составной частью пакетной Стамбульской договоренности, подписанной представителями РФ, ООН, Украины и Турции. Вторая часть - меморандум Россия - ООН, рассчитанный на три года - предусматривала разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Продление "зерновой сделки" было взаимоувязано с выполнением меморандума, который, как заявили российские власти, так и не заработал.
Президент РФ Владимир Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские, - так и не была реализована.
Погрузка зерна в порту Измаила - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
Гутерреш отправил Лаврову "конкретные решения" по зерновой сделке
Вчера, 20:21
 
РоссияТурцияМоскваСергей ЛавровАнтониу ГутеррешХакан ФиданООНБРИКСЗерновая сделка
 
 
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