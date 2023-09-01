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Эксперт прокомментировал постановку на боевое дежурство комплекса "Сармат" - РИА Новости, 01.09.2023
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15:35 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/sarmat-1893689088.html
Эксперт прокомментировал постановку на боевое дежурство комплекса "Сармат"
Эксперт прокомментировал постановку на боевое дежурство комплекса "Сармат" - РИА Новости, 01.09.2023
Эксперт прокомментировал постановку на боевое дежурство комплекса "Сармат"
Постановка на дежурство стратегического ракетного комплекса "Сармат" повысит мощь ядерной триады РФ, заявил РИА Новости военный аналитик Игорь Коротченко. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T15:35
2023-09-01T15:35
россия
москва
игорь коротченко
юрий борисов (роскосмос)
ракетные войска стратегического назначения
роскосмос
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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Постановка на дежурство стратегического ракетного комплекса "Сармат" повысит мощь ядерной триады РФ, заявил РИА Новости военный аналитик Игорь Коротченко. Ранее в пятницу гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов заявил в ходе марафона "Поделись своим знанием", что расчет стратегического ракетного комплекса "Сармат" заступил на боевое дежурство. "Сармат" способен атаковать как через Северный, так и Южный полюс. По разным оценкам, эта ракета несёт от 10 до 15 боеголовок индивидуального наведения и развитый комплекс средств преодоления ПРО. Безусловно, "Сармат" повысит возможности и устойчивость российской группировки стратегических ядерных сил по сдерживанию потенциальных агрессоров", - сказал Коротченко. Вместе с тем эксперт выразил мнение о целесообразности в сложившейся военно-политической ситуации реанимировать проект "ракетного поезда" - БЖРК "Баргузин". "Баргузин" за счёт неопределенности своего положения в позиционном районе от Москвы до Владивостока и недоступности для средств спутниковой разведки потенциального противника вскрыть его местонахождения будет вносить существенный вклад в потенциал ответного удара и станет серьёзным фактором в обеспечении стратегической неуязвимости российских ядерных сил", - подчеркнул Коротченко. "Сармат" - это стратегический ракетный комплекс с жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой тяжелого класса, вес одной такой ракеты превышает 200 тонн. Комплекс призван заменить в РВСН стоящие на вооружении ракеты "Воевода".
https://ria.ru/20230809/yars-1888960705.html
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россия, москва, игорь коротченко, юрий борисов (роскосмос), ракетные войска стратегического назначения, роскосмос
Россия, Москва, Игорь Коротченко, Юрий Борисов (Роскосмос), Ракетные войска стратегического назначения, Роскосмос
Эксперт прокомментировал постановку на боевое дежурство комплекса "Сармат"

Коротченко: постановка на боевое дежурство "Сармата" повысит мощь ядерной триады

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкЗапуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат"
Запуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты Сармат - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Запуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Постановка на дежурство стратегического ракетного комплекса "Сармат" повысит мощь ядерной триады РФ, заявил РИА Новости военный аналитик Игорь Коротченко.
Ранее в пятницу гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов заявил в ходе марафона "Поделись своим знанием", что расчет стратегического ракетного комплекса "Сармат" заступил на боевое дежурство.
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"Сармат" способен атаковать как через Северный, так и Южный полюс. По разным оценкам, эта ракета несёт от 10 до 15 боеголовок индивидуального наведения и развитый комплекс средств преодоления ПРО. Безусловно, "Сармат" повысит возможности и устойчивость российской группировки стратегических ядерных сил по сдерживанию потенциальных агрессоров", - сказал Коротченко.
Вместе с тем эксперт выразил мнение о целесообразности в сложившейся военно-политической ситуации реанимировать проект "ракетного поезда" - БЖРК "Баргузин".
"Баргузин" за счёт неопределенности своего положения в позиционном районе от Москвы до Владивостока и недоступности для средств спутниковой разведки потенциального противника вскрыть его местонахождения будет вносить существенный вклад в потенциал ответного удара и станет серьёзным фактором в обеспечении стратегической неуязвимости российских ядерных сил", - подчеркнул Коротченко.
"Сармат" - это стратегический ракетный комплекс с жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой тяжелого класса, вес одной такой ракеты превышает 200 тонн. Комплекс призван заменить в РВСН стоящие на вооружении ракеты "Воевода".
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РоссияМоскваИгорь КоротченкоЮрий Борисов (Роскосмос)Ракетные войска стратегического назначенияРоскосмос
 
 
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