Эксперт прокомментировал постановку на боевое дежурство комплекса "Сармат"
Коротченко: постановка на боевое дежурство "Сармата" повысит мощь ядерной триады
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкЗапуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат"
Запуск тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Архивное фото
МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Постановка на дежурство стратегического ракетного комплекса "Сармат" повысит мощь ядерной триады РФ, заявил РИА Новости военный аналитик Игорь Коротченко.
Ранее в пятницу гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов заявил в ходе марафона "Поделись своим знанием", что расчет стратегического ракетного комплекса "Сармат" заступил на боевое дежурство.
"Сармат" способен атаковать как через Северный, так и Южный полюс. По разным оценкам, эта ракета несёт от 10 до 15 боеголовок индивидуального наведения и развитый комплекс средств преодоления ПРО. Безусловно, "Сармат" повысит возможности и устойчивость российской группировки стратегических ядерных сил по сдерживанию потенциальных агрессоров", - сказал Коротченко.
Вместе с тем эксперт выразил мнение о целесообразности в сложившейся военно-политической ситуации реанимировать проект "ракетного поезда" - БЖРК "Баргузин".
"Баргузин" за счёт неопределенности своего положения в позиционном районе от Москвы до Владивостока и недоступности для средств спутниковой разведки потенциального противника вскрыть его местонахождения будет вносить существенный вклад в потенциал ответного удара и станет серьёзным фактором в обеспечении стратегической неуязвимости российских ядерных сил", - подчеркнул Коротченко.
"Сармат" - это стратегический ракетный комплекс с жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой тяжелого класса, вес одной такой ракеты превышает 200 тонн. Комплекс призван заменить в РВСН стоящие на вооружении ракеты "Воевода".