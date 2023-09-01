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Ракетный комплекс "Сармат" поставили на боевое дежурство - РИА Новости, 01.09.2023
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13:12 01.09.2023 (обновлено: 14:34 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/sarmat-1893638190.html
Ракетный комплекс "Сармат" поставили на боевое дежурство
Ракетный комплекс "Сармат" поставили на боевое дежурство - РИА Новости, 01.09.2023
Ракетный комплекс "Сармат" поставили на боевое дежурство
Генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что стратегический ракетный комплекс "Сармат" заступил на боевое дежурство. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T13:12
2023-09-01T14:34
россия
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что стратегический ракетный комплекс "Сармат" заступил на боевое дежурство."Поставлен на боевое дежурство стратегический комплекс "Сармат", — заявил он во время марафона "Поделись своим знанием".Ранее предполагалось, что первый "Сармат" встанет на боевое дежурство в конце 2022 года — об этом говорил Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военных заведений. В феврале 2023-го глава государства объявил, что комплекс "с новой тяжелой ракетой" скоро будет готов к использованию.
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Ракетный комплекс "Сармат" поставили на боевое дежурство

Борисов: стратегический ракетный комплекс "Сармат" поставили на боевое дежурство

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкИспытание баллистической ракеты "Сармат"
Испытание баллистической ракеты Сармат - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Испытание баллистической ракеты "Сармат". Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что стратегический ракетный комплекс "Сармат" заступил на боевое дежурство.
"Поставлен на боевое дежурство стратегический комплекс "Сармат", — заявил он во время марафона "Поделись своим знанием".
Испытание баллистической ракеты Сармат - РИА Новости, 1920, 09.03.2023
В Пентагоне назвали "Сармат" в высокой степени боеспособным оружием
9 марта, 01:40
Ранее предполагалось, что первый "Сармат" встанет на боевое дежурство в конце 2022 года — об этом говорил Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военных заведений. В феврале 2023-го глава государства объявил, что комплекс "с новой тяжелой ракетой" скоро будет готов к использованию.

"Сармат" — это стратегический ракетный комплекс с жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой тяжелого класса, вес одной такой ракеты превышает 200 тонн. Комплекс призван заменить в РВСН стоящие на вооружении ракеты "Воевода".

 
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