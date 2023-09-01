https://ria.ru/20230901/sarmat-1893638190.html

Ракетный комплекс "Сармат" поставили на боевое дежурство

Ракетный комплекс "Сармат" поставили на боевое дежурство - РИА Новости, 01.09.2023

Ракетный комплекс "Сармат" поставили на боевое дежурство

Генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что стратегический ракетный комплекс "Сармат" заступил на боевое дежурство. РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T13:12

2023-09-01T13:12

2023-09-01T14:34

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152648/77/1526487756_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_8aa6458d4031cace9df77faad1cd0219.jpg

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что стратегический ракетный комплекс "Сармат" заступил на боевое дежурство."Поставлен на боевое дежурство стратегический комплекс "Сармат", — заявил он во время марафона "Поделись своим знанием".Ранее предполагалось, что первый "Сармат" встанет на боевое дежурство в конце 2022 года — об этом говорил Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военных заведений. В феврале 2023-го глава государства объявил, что комплекс "с новой тяжелой ракетой" скоро будет готов к использованию.

https://ria.ru/20230309/sarmat-1856651111.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия