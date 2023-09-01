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Ракетный комплекс "Сармат" поставили на боевое дежурство
Ракетный комплекс "Сармат" поставили на боевое дежурство - РИА Новости, 01.09.2023
Ракетный комплекс "Сармат" поставили на боевое дежурство
Генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что стратегический ракетный комплекс "Сармат" заступил на боевое дежурство. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T13:12
2023-09-01T13:12
2023-09-01T14:34
россия
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Генеральный директор "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что стратегический ракетный комплекс "Сармат" заступил на боевое дежурство."Поставлен на боевое дежурство стратегический комплекс "Сармат", — заявил он во время марафона "Поделись своим знанием".Ранее предполагалось, что первый "Сармат" встанет на боевое дежурство в конце 2022 года — об этом говорил Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военных заведений. В феврале 2023-го глава государства объявил, что комплекс "с новой тяжелой ракетой" скоро будет готов к использованию.
https://ria.ru/20230309/sarmat-1856651111.html
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россия
Ракетный комплекс "Сармат" поставили на боевое дежурство
Борисов: стратегический ракетный комплекс "Сармат" поставили на боевое дежурство