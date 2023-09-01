https://ria.ru/20230901/sanktsii-1893544205.html

Япония объявила новые санкции против КНДР

Япония объявила новые санкции против КНДР - РИА Новости, 01.09.2023

Япония объявила новые санкции против КНДР

Правительство Японии на своем заседании в пятницу одобрило новые санкции против Северной Кореи, которые будут заключаться в замораживании активов трех... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T06:37

2023-09-01T06:37

2023-09-01T07:59

япония

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южная корея

хирокадзу мацуно

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в мире

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ТОКИО, 1 сен – РИА Новости. Правительство Японии на своем заседании в пятницу одобрило новые санкции против Северной Кореи, которые будут заключаться в замораживании активов трех организаций и четырёх человек, причастных к ракетной и ядерной программам КНДР, сообщил на пресс-конференции в пятницу генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно."Чтобы идти в ногу с США и Южной Кореей, на сегодняшнем заседании правительства для решения проблем удерживаемых в Северной Корее японцев и ракетной программы в качестве новых мер против Северной Кореи были одобрены санкции против трех организаций и четырех человек, причастных к ракетной и ядерной программам Северной Кореи, запрещенных резолюциями ООН, в виде замораживания активов и других мер. Наша страна настоятельно требует от Северной Кореи активных действий для решения проблем удерживаемых японских граждан, ракетной и ядерной программ", - сказал Мацуно.Телеканал NHK сообщает, что новые санкции распространяются, например, на хакерскую группу Andariel. Таким образом, санкции Японии теперь затрагивают 140 организаций и 128 человек.В среду Северная Корея осуществила пуск двух баллистических ракет, дальность составила 350 и 400 километров, высота полета - 50 километров. До этого 24 августа Северная Корея предприняла попытку запустить спутник-шпион, однако, как и первая попытка в мае, она закончилась неудачей.

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япония, сша, южная корея, хирокадзу мацуно, оон, в мире