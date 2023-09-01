Рейтинг@Mail.ru
Япония объявила новые санкции против КНДР - РИА Новости, 01.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:37 01.09.2023 (обновлено: 07:59 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/sanktsii-1893544205.html
Япония объявила новые санкции против КНДР
Япония объявила новые санкции против КНДР - РИА Новости, 01.09.2023
Япония объявила новые санкции против КНДР
Правительство Японии на своем заседании в пятницу одобрило новые санкции против Северной Кореи, которые будут заключаться в замораживании активов трех... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T06:37
2023-09-01T07:59
япония
сша
южная корея
хирокадзу мацуно
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848936489_0:32:3584:2048_1920x0_80_0_0_53f670eb678fc081d75f9a4bafd2a787.jpg
ТОКИО, 1 сен – РИА Новости. Правительство Японии на своем заседании в пятницу одобрило новые санкции против Северной Кореи, которые будут заключаться в замораживании активов трех организаций и четырёх человек, причастных к ракетной и ядерной программам КНДР, сообщил на пресс-конференции в пятницу генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно."Чтобы идти в ногу с США и Южной Кореей, на сегодняшнем заседании правительства для решения проблем удерживаемых в Северной Корее японцев и ракетной программы в качестве новых мер против Северной Кореи были одобрены санкции против трех организаций и четырех человек, причастных к ракетной и ядерной программам Северной Кореи, запрещенных резолюциями ООН, в виде замораживания активов и других мер. Наша страна настоятельно требует от Северной Кореи активных действий для решения проблем удерживаемых японских граждан, ракетной и ядерной программ", - сказал Мацуно.Телеканал NHK сообщает, что новые санкции распространяются, например, на хакерскую группу Andariel. Таким образом, санкции Японии теперь затрагивают 140 организаций и 128 человек.В среду Северная Корея осуществила пуск двух баллистических ракет, дальность составила 350 и 400 километров, высота полета - 50 километров. До этого 24 августа Северная Корея предприняла попытку запустить спутник-шпион, однако, как и первая попытка в мае, она закончилась неудачей.
https://ria.ru/20230818/dialog-1890940786.html
япония
сша
южная корея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/01/1848936489_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_09e3bf4a0fb11430db504d5d065b0020.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
япония, сша, южная корея, хирокадзу мацуно, оон, в мире
Япония, США, Южная Корея, Хирокадзу Мацуно, ООН, В мире
Япония объявила новые санкции против КНДР

Япония объявила новые санкции против трех организаций и четырех человек из КНДР

© iStock.com / AlxeyPnferovВид на Токио, Япония
Вид на Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© iStock.com / AlxeyPnferov
Вид на Токио, Япония . Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 1 сен – РИА Новости. Правительство Японии на своем заседании в пятницу одобрило новые санкции против Северной Кореи, которые будут заключаться в замораживании активов трех организаций и четырёх человек, причастных к ракетной и ядерной программам КНДР, сообщил на пресс-конференции в пятницу генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно.
«
"Чтобы идти в ногу с США и Южной Кореей, на сегодняшнем заседании правительства для решения проблем удерживаемых в Северной Корее японцев и ракетной программы в качестве новых мер против Северной Кореи были одобрены санкции против трех организаций и четырех человек, причастных к ракетной и ядерной программам Северной Кореи, запрещенных резолюциями ООН, в виде замораживания активов и других мер. Наша страна настоятельно требует от Северной Кореи активных действий для решения проблем удерживаемых японских граждан, ракетной и ядерной программ", - сказал Мацуно.
Телеканал NHK сообщает, что новые санкции распространяются, например, на хакерскую группу Andariel. Таким образом, санкции Японии теперь затрагивают 140 организаций и 128 человек.
В среду Северная Корея осуществила пуск двух баллистических ракет, дальность составила 350 и 400 километров, высота полета - 50 километров. До этого 24 августа Северная Корея предприняла попытку запустить спутник-шпион, однако, как и первая попытка в мае, она закончилась неудачей.
Мужчина с флагом КНДР в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
Вашингтон, Токио и Сеул заявили о готовности восстановить диалог с КНДР
18 августа, 21:35
 
ЯпонияСШАЮжная КореяХирокадзу МацуноООНВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала