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На съезде русофилов ждут недовольных Байденом американцев, сообщил Малофеев - РИА Новости, 01.09.2023
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07:04 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/rusofily-1893545483.html
На съезде русофилов ждут недовольных Байденом американцев, сообщил Малофеев
На съезде русофилов ждут недовольных Байденом американцев, сообщил Малофеев - РИА Новости, 01.09.2023
На съезде русофилов ждут недовольных Байденом американцев, сообщил Малофеев
Большое число иностранцев, в том числе не согласные с политикой Джо Байдена американцы, ожидаются на следующем конгрессе Международного движения русофилов,... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T07:04
2023-09-01T07:04
джо байден
константин малофеев
сергей лавров
россия
латинская америка
африка
в мире
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МАРИУПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости. Большое число иностранцев, в том числе не согласные с политикой Джо Байдена американцы, ожидаются на следующем конгрессе Международного движения русофилов, сообщил РИА Новости бизнесмен Константин Малофеев, инициатор конгресса. По его словам, съезд пройдёт в конце января 2024 года. "В движение массово вступают люди, не согласные с однополярным миром, особенно американской гегемонией. Мы планируем в конце января, что будет большое новое событие в Москве, на котором соберутся русофилы из Латинской Америки, Африки, Европы, Соединенных Штатов - у нас большой запрос в Соединенных Штатах от людей, не согласных с политикой Байдена, которые считают, что Америка виновата в этой войне, и нужно прекратить эти боевые действия", - сказал Малофеев. Конгресс русофилов был организован в середине марта 2023 года. Среди его участников глава МИД РФ Сергей Лавров, актёр, спецпредставитель МИД РФ Стивен Сигал. Первый учредительный съезд движения приветствовал президент РФ Владимир Путин. В работе форума приняло участие 90 делегатов из 42 стран. По словам Малофеева, за полгода работы форум значительно расширился, особенно за счёт участников из Латинской Америки, Африки, Европы и США.
https://radiosputnik.ria.ru/20230622/malofeev-1879848813.html
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джо байден, константин малофеев, сергей лавров, россия, латинская америка, африка, в мире
Джо Байден, Константин Малофеев, Сергей Лавров, Россия, Латинская Америка, Африка, В мире
На съезде русофилов ждут недовольных Байденом американцев, сообщил Малофеев

Малофеев: на съезд русофилов ждут американцев, не согласных с политикой Байдена

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкКонстантин Малофеев
Константин Малофеев
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Константин Малофеев. Архивное фото
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МАРИУПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости. Большое число иностранцев, в том числе не согласные с политикой Джо Байдена американцы, ожидаются на следующем конгрессе Международного движения русофилов, сообщил РИА Новости бизнесмен Константин Малофеев, инициатор конгресса.
По его словам, съезд пройдёт в конце января 2024 года.
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"В движение массово вступают люди, не согласные с однополярным миром, особенно американской гегемонией. Мы планируем в конце января, что будет большое новое событие в Москве, на котором соберутся русофилы из Латинской Америки, Африки, Европы, Соединенных Штатов - у нас большой запрос в Соединенных Штатах от людей, не согласных с политикой Байдена, которые считают, что Америка виновата в этой войне, и нужно прекратить эти боевые действия", - сказал Малофеев.
Конгресс русофилов был организован в середине марта 2023 года. Среди его участников глава МИД РФ Сергей Лавров, актёр, спецпредставитель МИД РФ Стивен Сигал. Первый учредительный съезд движения приветствовал президент РФ Владимир Путин. В работе форума приняло участие 90 делегатов из 42 стран. По словам Малофеева, за полгода работы форум значительно расширился, особенно за счёт участников из Латинской Америки, Африки, Европы и США.
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