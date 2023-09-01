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Следующий конгресс движения русофилов пройдет в январе 2024 года - РИА Новости, 01.09.2023
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06:18 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/rusofily-1893543488.html
Следующий конгресс движения русофилов пройдет в январе 2024 года
Следующий конгресс движения русофилов пройдет в январе 2024 года - РИА Новости, 01.09.2023
Следующий конгресс движения русофилов пройдет в январе 2024 года
Следующий конгресс Международного движения русофилов пройдёт в конце января 2024 года, организаторы ожидают, что на него соберутся полтысячи делегатов из разных РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T06:18
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константин малофеев
сергей лавров
владимир путин
мариуполь
донецкая народная республика
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МАРИУПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости. Следующий конгресс Международного движения русофилов пройдёт в конце января 2024 года, организаторы ожидают, что на него соберутся полтысячи делегатов из разных стран мира, сообщил РИА Новости бизнесмен, инициатор конгресса Константин Малофеев. На учредительном съезде движения в марте этого года выступал глава МИД РФ Сергей Лавров, а президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям форума. "Следующий съезд русофилов будет в конце января, он будет называться Форум многополярности. Планируется 500 делегатов со всех стран, сейчас во всех регионах на разных континентах проходят круглые столы", - сказал Малофеев. Малофеев, являющийся заместителем главы международной общественной организации "Всемирный русский народный собор", вместе с врио главы ДНР Денисом Пушилиным побывал в Свято-Никольском кафедральном соборе Мариуполя, где прошел молебен о победе.
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константин малофеев, сергей лавров, владимир путин, мариуполь, донецкая народная республика, россия
Константин Малофеев, Сергей Лавров, Владимир Путин, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Россия
Следующий конгресс движения русофилов пройдет в январе 2024 года

Малофеев: следующий конгресс движения русофилов пройдет в январе 2024 года

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПредседатель совета директоров группы компаний "Царьград" Константин Малофеев на открытии учредительного конгресса Международного движения русофилов
Председатель совета директоров группы компаний Царьград Константин Малофеев на открытии учредительного конгресса Международного движения русофилов - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Председатель совета директоров группы компаний "Царьград" Константин Малофеев на открытии учредительного конгресса Международного движения русофилов. Архивное фото
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МАРИУПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости. Следующий конгресс Международного движения русофилов пройдёт в конце января 2024 года, организаторы ожидают, что на него соберутся полтысячи делегатов из разных стран мира, сообщил РИА Новости бизнесмен, инициатор конгресса Константин Малофеев.
На учредительном съезде движения в марте этого года выступал глава МИД РФ Сергей Лавров, а президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям форума.
"Следующий съезд русофилов будет в конце января, он будет называться Форум многополярности. Планируется 500 делегатов со всех стран, сейчас во всех регионах на разных континентах проходят круглые столы", - сказал Малофеев.
Малофеев, являющийся заместителем главы международной общественной организации "Всемирный русский народный собор", вместе с врио главы ДНР Денисом Пушилиным побывал в Свято-Никольском кафедральном соборе Мариуполя, где прошел молебен о победе.
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Константин МалофеевСергей ЛавровВладимир ПутинМариупольДонецкая Народная РеспубликаРоссия
 
 
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