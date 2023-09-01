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Следующий конгресс движения русофилов пройдет в январе 2024 года
Следующий конгресс движения русофилов пройдет в январе 2024 года - РИА Новости, 01.09.2023
Следующий конгресс движения русофилов пройдет в январе 2024 года
Следующий конгресс Международного движения русофилов пройдёт в конце января 2024 года, организаторы ожидают, что на него соберутся полтысячи делегатов из разных РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T06:18
2023-09-01T06:18
2023-09-01T06:18
константин малофеев
сергей лавров
владимир путин
мариуполь
донецкая народная республика
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МАРИУПОЛЬ, 1 сен - РИА Новости. Следующий конгресс Международного движения русофилов пройдёт в конце января 2024 года, организаторы ожидают, что на него соберутся полтысячи делегатов из разных стран мира, сообщил РИА Новости бизнесмен, инициатор конгресса Константин Малофеев. На учредительном съезде движения в марте этого года выступал глава МИД РФ Сергей Лавров, а президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям форума. "Следующий съезд русофилов будет в конце января, он будет называться Форум многополярности. Планируется 500 делегатов со всех стран, сейчас во всех регионах на разных континентах проходят круглые столы", - сказал Малофеев. Малофеев, являющийся заместителем главы международной общественной организации "Всемирный русский народный собор", вместе с врио главы ДНР Денисом Пушилиным побывал в Свято-Никольском кафедральном соборе Мариуполя, где прошел молебен о победе.
https://ria.ru/20230617/rabota-1878904290.html
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константин малофеев, сергей лавров, владимир путин, мариуполь, донецкая народная республика, россия
Константин Малофеев, Сергей Лавров, Владимир Путин, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Россия
Следующий конгресс движения русофилов пройдет в январе 2024 года
Малофеев: следующий конгресс движения русофилов пройдет в январе 2024 года