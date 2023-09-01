https://ria.ru/20230901/rossiyane-1893690583.html

СПЧ призвал ООН обратить внимание на угрозу выселения россиян из Латвии

СПЧ призвал ООН обратить внимание на угрозу выселения россиян из Латвии - РИА Новости, 01.09.2023

СПЧ призвал ООН обратить внимание на угрозу выселения россиян из Латвии

Совет по правам человека призвал ООН, Совет Европы и ОБСЕ отреагировать на угрозу выселения россиян из Латвии, сообщил РИА Новости глава постоянной комиссии СПЧ РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T15:40

2023-09-01T15:40

2023-09-01T17:35

латвия

индия

россия

кирилл вышинский

дунья миятович

обсе

совет европы

оон

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Совет по правам человека призвал ООН, Совет Европы и ОБСЕ отреагировать на угрозу выселения россиян из Латвии, сообщил РИА Новости глава постоянной комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека, исполнительный директор медиагруппы "Россия сегодня" Кирилл Вышинский. "В Латвии, как известно, до шести тысяч граждан России, которых принудили сдавать экзамен по латышскому языку, чтобы подтвердить вид на жительство, норму, которую латвийский сейм ввел буквально в конце прошлого года. Они этот экзамен не сдали и им грозит выселение из Латвии, в соответствии с новым законодательством", — рассказал он.Документ, который есть в распоряжении агентства, адресован верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку, комиссару по правам человека Совета Европы Дуне Миятович, а также верховному комиссару по делам национальных меньшинств ОБСЕ Кайрату Абдрахманову."Мы приняли такое обращение, и при поддержке Россотрудничества мы обратились к различным лидерам общественного мнения, известным людям, интеллектуалам, представителям научных кругов, политикам, лидерам общественных организаций в различных станах: Индия, Сербия, Кипр, Бельгия — достаточно большой список. На сегодня мы получили свыше 30 писем, поддерживающих наше обращение", — добавил Вышинский.Из обращения следует, что в основном принудительное выселение грозит людям преклонного возраста, которые живут в Латвии еще со времен СССР. "Их многолетним трудом создавалась экономическая база этой страны, и до осени прошлого года латвийское законодательство не требовало от них каких-либо языковых тестов для подтверждения возможности жить с российским гражданством в республике", — говорится в тексте.Авторы отметили, что эти люди много лет проживали в Латвии и этот факт доказывал, что их знание русского языка и имеющегося у них латышского языкового запаса вполне хватало для организации быта. При этом особенно циничным выглядит требование местных властей не только сдать экзамен, но и заполнить анкеты с указанием отношения к политике Москвы на международной арене."По сути, от людей требуют не только языковых тестов, но и отчета об их политических взглядах и задокументированного осуждения действий России", — подчеркнули в СПЧ.Там добавили, что действия Риги грубо противоречат Международному пакту о гражданских и политических правах ООН, а также Европейской конвенции по правам человека.С сентября 2023 года проживающим в Латвии гражданам России, не сдавшим экзамен по латышскому языку, начнут приходить письма от МВД с предписанием покинуть страну. Вместе с прекращением вида на жительство эти люди перестанут получать многие услуги. Кроме того, власти Латвии также прекратят выплачивать им пенсию. В августе прошлого года латвийские власти приняли решение продлевать временные виды на жительство для россиян только в исключительных случаях. Постоянный вид на жительство выдается лишь при условии сдачи экзамена по госязыку на уровень не ниже А2 к сентябрю этого года. Лица моложе 15 и старше 75 лет освобождаются от испытания.В сентябре 2022 года сейм Латвии принял законопроект о переходе всего образования на латышский язык в течение трех лет, русский язык можно будет изучать только в качестве "языка меньшинства". В республике проживают около 1,8 миллиона человек, из них около 40 процентов — русскоязычные. При этом в стране один государственный язык — латышский. Русский язык имеет статус иностранного.

https://ria.ru/20230509/latviya-1870636010.html

https://ria.ru/20230807/estoniya-1888693674.html

https://ria.ru/20230817/latviya-1890688640.html

https://ria.ru/20230616/zapad-1878766415.html

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латвия, индия, россия, кирилл вышинский, дунья миятович, обсе, совет европы, оон, кайрат абдрахманов