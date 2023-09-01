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Лихачев назвал решение Путина создать госкорпорацию "Росатом" уникальным - РИА Новости, 01.09.2023
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12:11 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/rosatom-1893619249.html
Лихачев назвал решение Путина создать госкорпорацию "Росатом" уникальным
Лихачев назвал решение Путина создать госкорпорацию "Росатом" уникальным - РИА Новости, 01.09.2023
Лихачев назвал решение Путина создать госкорпорацию "Росатом" уникальным
Решение создать госкорпорацию "Росатом", принятое президентом России Владимиром Путиным в 2007 году, было уникальным - оно позволило объединить воедино столь... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T12:11
2023-09-01T12:11
россия
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
владимир путин
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Решение создать госкорпорацию "Росатом", принятое президентом России Владимиром Путиным в 2007 году, было уникальным - оно позволило объединить воедино столь мощный потенциал отечественной атомной отрасли, что он не только обеспечивает сейчас мировое лидерство "Росатома", но и рассчитан на многие десятилетия, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. Выступая в пятницу на просветительском марафоне общества "Знание", Лихачев рассказал об истории атомной отрасли России начиная с советского атомного проекта. По его словам, 1990-е годы очень сильно ударили по всей стране, в том числе по атомной отрасли. Но не только сохранить отрасль, но и создать условия для ее развития удалось благодаря созданию "Росатома" в формате государственной корпорации, отметил Лихачев. Первого декабря 2007 года Путин подписал закон "О Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", на основании которого федеральное агентство по атомной энергии "Росатом" было преобразовано в одноименную госкорпорацию. "Уникальное решение. Ничего подобного ни в стране, ни в мире нет", - сказал Лихачев "Во-первых, в контуре управления госкорпорации замкнуты все ядерные технологии - от добычи и обогащения урана до вывода из эксплуатации наших объектов", - добавил он. Больше нигде все ядерные компетенции не собраны под эгидой какой-либо компании, отметил Лихачев. "Второе - мы и коммерческая структура, и министерство", - добавил он. С одной стороны, госкорпорация "подхватила флаг" прославленного министерства среднего машиностроения СССР - "штаба" советской атомной отрасли и работает в интересах государства, отметил глава "Росатома". При этом с госкорпорации спрашивают и за экономические показатели - за рентабельность, за эффективность, за создание новых продуктов, добавил Лихачев. "И в этом решении президента - огромный потенциал, который мы еще десятилетиями будем реализовывать", - подчеркнул Лихачев. По его словам, "Росатом" стоит на трех "точках опоры" - ядерном оружейном комплексе, обеспечивающем государственную политику в области ядерного сдерживания, атомной энергетике и неядерных продуктах для самых разных областей - это и цифровые технологии, медицина, новые материалы и многое другое. Лихачев привел цифры, характеризующие мировое лидерство "Росатома". В частности, госкорпорация сейчас занимает 85% мирового экспорта АЭС, 1-е место по обогащению урана, 2-е место по запасам этого стратегического металла. По мнению специалистов, решение о формировании из разрозненных предприятий единой госкорпорации по атомной энергии было стратегически верным. Российская атомная отрасль при поддержке со стороны руководства страны не просто выстояла, сохранив свой уникальный научный, производственный и, главное, человеческий потенциал, но и перешла к активному развитию, в итоге став мировым ядерным гигантом. Лидерство "Росатома" признают и зарубежные эксперты.
https://ria.ru/20230830/rosatom-1893165051.html
https://ria.ru/20230814/rosatom-1889968560.html
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россия, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", владимир путин
Россия, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Владимир Путин
Лихачев назвал решение Путина создать госкорпорацию "Росатом" уникальным

Лихачев назвал решение Путина о создании "Росатома" в 2007 году уникальным

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип "Росатом"
Логотип Росатом - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Логотип "Росатом". Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Решение создать госкорпорацию "Росатом", принятое президентом России Владимиром Путиным в 2007 году, было уникальным - оно позволило объединить воедино столь мощный потенциал отечественной атомной отрасли, что он не только обеспечивает сейчас мировое лидерство "Росатома", но и рассчитан на многие десятилетия, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
Выступая в пятницу на просветительском марафоне общества "Знание", Лихачев рассказал об истории атомной отрасли России начиная с советского атомного проекта. По его словам, 1990-е годы очень сильно ударили по всей стране, в том числе по атомной отрасли. Но не только сохранить отрасль, но и создать условия для ее развития удалось благодаря созданию "Росатома" в формате государственной корпорации, отметил Лихачев.
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 30.08.2023
"Росатом" начал строить на Урале центр испытаний электроники
30 августа, 14:23
Первого декабря 2007 года Путин подписал закон "О Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом", на основании которого федеральное агентство по атомной энергии "Росатом" было преобразовано в одноименную госкорпорацию.
"Уникальное решение. Ничего подобного ни в стране, ни в мире нет", - сказал Лихачев
"Во-первых, в контуре управления госкорпорации замкнуты все ядерные технологии - от добычи и обогащения урана до вывода из эксплуатации наших объектов", - добавил он. Больше нигде все ядерные компетенции не собраны под эгидой какой-либо компании, отметил Лихачев.
"Второе - мы и коммерческая структура, и министерство", - добавил он. С одной стороны, госкорпорация "подхватила флаг" прославленного министерства среднего машиностроения СССР - "штаба" советской атомной отрасли и работает в интересах государства, отметил глава "Росатома". При этом с госкорпорации спрашивают и за экономические показатели - за рентабельность, за эффективность, за создание новых продуктов, добавил Лихачев.
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев во время встречи - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
"Росатом" планирует получить рекордную выручку в этом году
14 августа, 14:30
"И в этом решении президента - огромный потенциал, который мы еще десятилетиями будем реализовывать", - подчеркнул Лихачев. По его словам, "Росатом" стоит на трех "точках опоры" - ядерном оружейном комплексе, обеспечивающем государственную политику в области ядерного сдерживания, атомной энергетике и неядерных продуктах для самых разных областей - это и цифровые технологии, медицина, новые материалы и многое другое.
Лихачев привел цифры, характеризующие мировое лидерство "Росатома". В частности, госкорпорация сейчас занимает 85% мирового экспорта АЭС, 1-е место по обогащению урана, 2-е место по запасам этого стратегического металла.
По мнению специалистов, решение о формировании из разрозненных предприятий единой госкорпорации по атомной энергии было стратегически верным. Российская атомная отрасль при поддержке со стороны руководства страны не просто выстояла, сохранив свой уникальный научный, производственный и, главное, человеческий потенциал, но и перешла к активному развитию, в итоге став мировым ядерным гигантом. Лидерство "Росатома" признают и зарубежные эксперты.
Площадка строительства термоядерного реактора ИТЭР во Франции - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
"Росатом" продолжит активное участие в проекте термоядерного реактора ИТЭР
14 августа, 14:45
 
РоссияАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Владимир Путин
 
 
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