Рейтинг@Mail.ru
Во "Внуково" и "Домодедово" задержали более 30 рейсов, 20 отменили - РИА Новости, 01.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
06:52 01.09.2023 (обновлено: 10:25 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/reysy-1893544862.html
Во "Внуково" и "Домодедово" задержали более 30 рейсов, 20 отменили
Во "Внуково" и "Домодедово" задержали более 30 рейсов, 20 отменили - РИА Новости, 01.09.2023
Во "Внуково" и "Домодедово" задержали более 30 рейсов, 20 отменили
По меньшей мере 32 авиарейса задержаны и 20 отменены в московских аэропортах "Внуково" и "Домодедово" в пятницу утром, следует из данных сервиса... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T06:52
2023-09-01T10:25
домодедово (аэропорт)
flightradar24
москва
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/13/1872848717_0:0:3163:1779_1920x0_80_0_0_ad3b3ef5ffd46eb3e7865bd031a5276a.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. По меньшей мере 32 авиарейса задержаны и 20 отменены в московских аэропортах "Внуково" и "Домодедово" в пятницу утром, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания". По информации на 6.44 мск пятницы, во "Внуково" 15 рейсов задержаны и шесть отменены, в "Домодедово" 17 рейсов задержаны и 14 отменены. Согласно ресурсу Flightradar24, в воздушном пространстве над южной частью Москвы, в частности, в районах "Внуково" и "Домодедово", на данный момент нет ни одного самолета.
https://ria.ru/20230901/aeroport-1893544088.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/13/1872848717_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9835ee3567e916aa2ada20dd62851ab9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
домодедово (аэропорт), flightradar24, москва, новости - туризм
Домодедово (аэропорт), Flightradar24, Москва, Туризм, Новости - Туризм
Во "Внуково" и "Домодедово" задержали более 30 рейсов, 20 отменили

Во "Внуково" и "Домодедово" задержано по меньшей мере 32 рейса, 20 отменены

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкТабло вылетов в аэропорту Внуково в Москве
Табло вылетов в аэропорту Внуково в Москве - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Табло вылетов в аэропорту Внуково в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. По меньшей мере 32 авиарейса задержаны и 20 отменены в московских аэропортах "Внуково" и "Домодедово" в пятницу утром, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания".
По информации на 6.44 мск пятницы, во "Внуково" 15 рейсов задержаны и шесть отменены, в "Домодедово" 17 рейсов задержаны и 14 отменены.
Самолет в международном аэропорту им. Дмитрия Хворостовского в Красноярске - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
В красноярском аэропорту из-за непогоды задержали восемь рейсов
06:35
Согласно ресурсу Flightradar24, в воздушном пространстве над южной частью Москвы, в частности, в районах "Внуково" и "Домодедово", на данный момент нет ни одного самолета.
 
ТуризмДомодедово (аэропорт)Flightradar24МоскваНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала