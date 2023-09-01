https://ria.ru/20230901/reysy-1893544862.html

Во "Внуково" и "Домодедово" задержали более 30 рейсов, 20 отменили

Во "Внуково" и "Домодедово" задержали более 30 рейсов, 20 отменили - РИА Новости, 01.09.2023

Во "Внуково" и "Домодедово" задержали более 30 рейсов, 20 отменили

По меньшей мере 32 авиарейса задержаны и 20 отменены в московских аэропортах "Внуково" и "Домодедово" в пятницу утром, следует из данных сервиса... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T06:52

2023-09-01T06:52

2023-09-01T10:25

домодедово (аэропорт)

flightradar24

москва

туризм

новости - туризм

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. По меньшей мере 32 авиарейса задержаны и 20 отменены в московских аэропортах "Внуково" и "Домодедово" в пятницу утром, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания". По информации на 6.44 мск пятницы, во "Внуково" 15 рейсов задержаны и шесть отменены, в "Домодедово" 17 рейсов задержаны и 14 отменены. Согласно ресурсу Flightradar24, в воздушном пространстве над южной частью Москвы, в частности, в районах "Внуково" и "Домодедово", на данный момент нет ни одного самолета.

https://ria.ru/20230901/aeroport-1893544088.html

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домодедово (аэропорт), flightradar24, москва, новости - туризм