https://ria.ru/20230901/reysy-1893544862.html
Во "Внуково" и "Домодедово" задержали более 30 рейсов, 20 отменили
Во "Внуково" и "Домодедово" задержали более 30 рейсов, 20 отменили - РИА Новости, 01.09.2023
Во "Внуково" и "Домодедово" задержали более 30 рейсов, 20 отменили
По меньшей мере 32 авиарейса задержаны и 20 отменены в московских аэропортах "Внуково" и "Домодедово" в пятницу утром, следует из данных сервиса... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T06:52
2023-09-01T06:52
2023-09-01T10:25
домодедово (аэропорт)
flightradar24
москва
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. По меньшей мере 32 авиарейса задержаны и 20 отменены в московских аэропортах "Внуково" и "Домодедово" в пятницу утром, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания". По информации на 6.44 мск пятницы, во "Внуково" 15 рейсов задержаны и шесть отменены, в "Домодедово" 17 рейсов задержаны и 14 отменены. Согласно ресурсу Flightradar24, в воздушном пространстве над южной частью Москвы, в частности, в районах "Внуково" и "Домодедово", на данный момент нет ни одного самолета.
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домодедово (аэропорт), flightradar24, москва, новости - туризм
Домодедово (аэропорт), Flightradar24, Москва, Туризм, Новости - Туризм
Во "Внуково" и "Домодедово" задержали более 30 рейсов, 20 отменили
Во "Внуково" и "Домодедово" задержано по меньшей мере 32 рейса, 20 отменены