https://ria.ru/20230901/reysy-1893533861.html

В московских аэропортах задержали более 20 рейсов

В московских аэропортах задержали более 20 рейсов - РИА Новости, 01.09.2023

В московских аэропортах задержали более 20 рейсов

По меньшей мере 25 авиарейсов задержаны и 19 отменены в московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" в ночь на пятницу, следует из данных... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T01:50

2023-09-01T01:50

2023-09-01T01:51

домодедово (аэропорт)

шереметьево (аэропорт)

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. По меньшей мере 25 авиарейсов задержаны и 19 отменены в московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" в ночь на пятницу, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания". По информации на 1.43 мск пятницы, во "Внуково" 11 рейсов задержаны и три отменены, в "Домодедово" 11 рейсов задержаны и 14 отменены. В "Шереметьево" три рейса задержаны и два отменены.

https://ria.ru/20230831/kurumoch-1893331196.html

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт)