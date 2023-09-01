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В московских аэропортах задержали более 20 рейсов
В московских аэропортах задержали более 20 рейсов - РИА Новости, 01.09.2023
В московских аэропортах задержали более 20 рейсов
По меньшей мере 25 авиарейсов задержаны и 19 отменены в московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" в ночь на пятницу, следует из данных... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T01:50
2023-09-01T01:50
2023-09-01T01:51
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. По меньшей мере 25 авиарейсов задержаны и 19 отменены в московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" в ночь на пятницу, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания". По информации на 1.43 мск пятницы, во "Внуково" 11 рейсов задержаны и три отменены, в "Домодедово" 11 рейсов задержаны и 14 отменены. В "Шереметьево" три рейса задержаны и два отменены.
https://ria.ru/20230831/kurumoch-1893331196.html
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домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт)
Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт)
В московских аэропортах задержали более 20 рейсов
В "Домодедово", "Внуково" и "Шереметьево" задержаны более 20 рейсов, 19 отменены