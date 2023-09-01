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В московских аэропортах задержали более 20 рейсов - РИА Новости, 01.09.2023
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01:50 01.09.2023 (обновлено: 01:51 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/reysy-1893533861.html
В московских аэропортах задержали более 20 рейсов
В московских аэропортах задержали более 20 рейсов - РИА Новости, 01.09.2023
В московских аэропортах задержали более 20 рейсов
По меньшей мере 25 авиарейсов задержаны и 19 отменены в московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" в ночь на пятницу, следует из данных... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T01:50
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домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. По меньшей мере 25 авиарейсов задержаны и 19 отменены в московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" в ночь на пятницу, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания". По информации на 1.43 мск пятницы, во "Внуково" 11 рейсов задержаны и три отменены, в "Домодедово" 11 рейсов задержаны и 14 отменены. В "Шереметьево" три рейса задержаны и два отменены.
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домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт)
Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт)
В московских аэропортах задержали более 20 рейсов

В "Домодедово", "Внуково" и "Шереметьево" задержаны более 20 рейсов, 19 отменены

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкТабло вылетов в зале аэропорта Домодедово
Табло вылетов в зале аэропорта Домодедово - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Табло вылетов в зале аэропорта Домодедово. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. По меньшей мере 25 авиарейсов задержаны и 19 отменены в московских аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" в ночь на пятницу, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания".
По информации на 1.43 мск пятницы, во "Внуково" 11 рейсов задержаны и три отменены, в "Домодедово" 11 рейсов задержаны и 14 отменены. В "Шереметьево" три рейса задержаны и два отменены.
Аэропорт Курумоч в Самаре - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
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Вчера, 10:32
 
Домодедово (аэропорт)Шереметьево (аэропорт)
 
 
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