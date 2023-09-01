https://ria.ru/20230901/reshenie-1893643534.html

СМИ: решение Зеленского разозлило его союзников

СМИ: решение Зеленского разозлило его союзников - РИА Новости, 01.09.2023

СМИ: решение Зеленского разозлило его союзников

Западные союзники Украины раздражены тактикой Владимира Зеленского и медленным прогрессом контрнаступления ВСУ, заявил сотрудник американского Совета по... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T13:33

2023-09-01T13:33

2023-09-01T16:46

в мире

киев

владимир зеленский

владимир путин

сша

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Западные союзники Украины раздражены тактикой Владимира Зеленского и медленным прогрессом контрнаступления ВСУ, заявил сотрудник американского Совета по международным отношениям Чарльз Купчан американской газете The New York Times."Поскольку контрнаступление продвигается так медленно, а представители американской обороны и разведки начинают обвинять украинцев, западные правительства чувствуют себя более уязвимыми после предоставления такого количества оборудования и вселения надежд", — указал аналитик.По словам эксперта, американцы надеялись, что контрнаступление позволило бы украинцам взять под контроль Крым, но этого не произошло.Журналисты также отметили, что вопрос переговоров на Западе стал уже почти запретной темой, обсуждаемой только лишь в частных беседах.ВСУ 4 июня начали продвижение на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин, противник не смог достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20230901/lovushka-1893614722.html

киев

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в мире, киев, владимир зеленский, владимир путин, сша, украина, вооруженные силы украины