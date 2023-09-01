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СМИ: решение Зеленского разозлило его союзников - РИА Новости, 01.09.2023
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13:33 01.09.2023 (обновлено: 16:46 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/reshenie-1893643534.html
СМИ: решение Зеленского разозлило его союзников
СМИ: решение Зеленского разозлило его союзников - РИА Новости, 01.09.2023
СМИ: решение Зеленского разозлило его союзников
Западные союзники Украины раздражены тактикой Владимира Зеленского и медленным прогрессом контрнаступления ВСУ, заявил сотрудник американского Совета по... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T13:33
2023-09-01T16:46
в мире
киев
владимир зеленский
владимир путин
сша
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Западные союзники Украины раздражены тактикой Владимира Зеленского и медленным прогрессом контрнаступления ВСУ, заявил сотрудник американского Совета по международным отношениям Чарльз Купчан американской газете The New York Times.&quot;Поскольку контрнаступление продвигается так медленно, а представители американской обороны и разведки начинают обвинять украинцев, западные правительства чувствуют себя более уязвимыми после предоставления такого количества оборудования и вселения надежд&quot;, — указал аналитик.По словам эксперта, американцы надеялись, что контрнаступление позволило бы украинцам взять под контроль Крым, но этого не произошло.Журналисты также отметили, что вопрос переговоров на Западе стал уже почти запретной темой, обсуждаемой только лишь в частных беседах.ВСУ 4 июня начали продвижение на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин, противник не смог достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, киев, владимир зеленский, владимир путин, сша, украина, вооруженные силы украины
В мире, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Путин, США, Украина, Вооруженные силы Украины
СМИ: решение Зеленского разозлило его союзников

NYT: западные страны раздражены медленным наступлением ВСУ

© AP Photo / Yves HermanПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Гааге, Нидерланды
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© AP Photo / Yves Herman
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Гааге, Нидерланды. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Западные союзники Украины раздражены тактикой Владимира Зеленского и медленным прогрессом контрнаступления ВСУ, заявил сотрудник американского Совета по международным отношениям Чарльз Купчан американской газете The New York Times.
«

"Поскольку контрнаступление продвигается так медленно, а представители американской обороны и разведки начинают обвинять украинцев, западные правительства чувствуют себя более уязвимыми после предоставления такого количества оборудования и вселения надежд", — указал аналитик.

По словам эксперта, американцы надеялись, что контрнаступление позволило бы украинцам взять под контроль Крым, но этого не произошло.
Журналисты также отметили, что вопрос переговоров на Западе стал уже почти запретной темой, обсуждаемой только лишь в частных беседах.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
ВСУ 4 июня начали продвижение на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Как отметил Владимир Путин, противник не смог достичь каких-либо результатов, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа".
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры.
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В миреКиевВладимир ЗеленскийВладимир ПутинСШАУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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