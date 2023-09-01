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Россия будет добиваться безопасности в новых регионах, заявил Путин - РИА Новости, 01.09.2023
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17:15 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/regiony-1893723854.html
Россия будет добиваться безопасности в новых регионах, заявил Путин
Россия будет добиваться безопасности в новых регионах, заявил Путин - РИА Новости, 01.09.2023
Россия будет добиваться безопасности в новых регионах, заявил Путин
Россия будет добиваться обеспечения безопасности в новых регионах и развивать их уже сейчас, а не ждать чего-то, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T17:15
2023-09-01T17:15
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Россия будет добиваться обеспечения безопасности в новых регионах и развивать их уже сейчас, а не ждать чего-то, сообщил президент России Владимир Путин. "Мы не просто будем смотреть за тем, как люди живут, мы будем делать все для того, чтобы, несмотря на те сложности, которые сегодня еще существуют с обеспечением безопасности, я вот сейчас говорил на предыдущих мероприятиях, будем делать все, параллельно добиваться создания необходимых условий с точки зрения безопасности, но не будем ждать окончания всех мероприятий в этой области, а будем развивать те направления, о которых я сказал", - сказал Путин в ходе открытого урока "Разговор о важном". Президент отметил, что цель простая и понятная, она заключается в том, чтобы люди ощутили себя частью большой страны и использовали все преимущества этой большой страны, жили бы не только в безопасных условиях, но имели бы возможность развиваться, добиваться результатов в жизни и обеспечивать будущее своих детей.
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Россия будет добиваться безопасности в новых регионах, заявил Путин

Путин: Россия будет развивать новые регионы уже сейчас

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Россия будет добиваться обеспечения безопасности в новых регионах и развивать их уже сейчас, а не ждать чего-то, сообщил президент России Владимир Путин.
"Мы не просто будем смотреть за тем, как люди живут, мы будем делать все для того, чтобы, несмотря на те сложности, которые сегодня еще существуют с обеспечением безопасности, я вот сейчас говорил на предыдущих мероприятиях, будем делать все, параллельно добиваться создания необходимых условий с точки зрения безопасности, но не будем ждать окончания всех мероприятий в этой области, а будем развивать те направления, о которых я сказал", - сказал Путин в ходе открытого урока "Разговор о важном".
Президент отметил, что цель простая и понятная, она заключается в том, чтобы люди ощутили себя частью большой страны и использовали все преимущества этой большой страны, жили бы не только в безопасных условиях, но имели бы возможность развиваться, добиваться результатов в жизни и обеспечивать будущее своих детей.
Владимир Путин проводит открытый урок Разговор о важном - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
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