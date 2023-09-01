https://ria.ru/20230901/regiony-1893723854.html

Россия будет добиваться безопасности в новых регионах, заявил Путин

Россия будет добиваться безопасности в новых регионах, заявил Путин - РИА Новости, 01.09.2023

Россия будет добиваться безопасности в новых регионах, заявил Путин

Россия будет добиваться обеспечения безопасности в новых регионах и развивать их уже сейчас, а не ждать чего-то, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T17:15

2023-09-01T17:15

2023-09-01T17:15

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Россия будет добиваться обеспечения безопасности в новых регионах и развивать их уже сейчас, а не ждать чего-то, сообщил президент России Владимир Путин. "Мы не просто будем смотреть за тем, как люди живут, мы будем делать все для того, чтобы, несмотря на те сложности, которые сегодня еще существуют с обеспечением безопасности, я вот сейчас говорил на предыдущих мероприятиях, будем делать все, параллельно добиваться создания необходимых условий с точки зрения безопасности, но не будем ждать окончания всех мероприятий в этой области, а будем развивать те направления, о которых я сказал", - сказал Путин в ходе открытого урока "Разговор о важном". Президент отметил, что цель простая и понятная, она заключается в том, чтобы люди ощутили себя частью большой страны и использовали все преимущества этой большой страны, жили бы не только в безопасных условиях, но имели бы возможность развиваться, добиваться результатов в жизни и обеспечивать будущее своих детей.

https://ria.ru/20230901/predmety-1893720381.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, общество