https://ria.ru/20230901/regiony-1893723854.html
Россия будет добиваться безопасности в новых регионах, заявил Путин
Россия будет добиваться безопасности в новых регионах, заявил Путин - РИА Новости, 01.09.2023
Россия будет добиваться безопасности в новых регионах, заявил Путин
Россия будет добиваться обеспечения безопасности в новых регионах и развивать их уже сейчас, а не ждать чего-то, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T17:15
2023-09-01T17:15
2023-09-01T17:15
россия
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893710525_0:294:3118:2048_1920x0_80_0_0_2284a8ffb1a6a9aa9d968ae7b3030127.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Россия будет добиваться обеспечения безопасности в новых регионах и развивать их уже сейчас, а не ждать чего-то, сообщил президент России Владимир Путин. "Мы не просто будем смотреть за тем, как люди живут, мы будем делать все для того, чтобы, несмотря на те сложности, которые сегодня еще существуют с обеспечением безопасности, я вот сейчас говорил на предыдущих мероприятиях, будем делать все, параллельно добиваться создания необходимых условий с точки зрения безопасности, но не будем ждать окончания всех мероприятий в этой области, а будем развивать те направления, о которых я сказал", - сказал Путин в ходе открытого урока "Разговор о важном". Президент отметил, что цель простая и понятная, она заключается в том, чтобы люди ощутили себя частью большой страны и использовали все преимущества этой большой страны, жили бы не только в безопасных условиях, но имели бы возможность развиваться, добиваться результатов в жизни и обеспечивать будущее своих детей.
https://ria.ru/20230901/predmety-1893720381.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893710525_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_9da167befa4122941d61f888cc72af20.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Россия будет добиваться безопасности в новых регионах, заявил Путин
Путин: Россия будет развивать новые регионы уже сейчас