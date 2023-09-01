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ОСАГО, штрафы, лекарства. Что изменится с 1 сентября - РИА Новости, 01.09.2023
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08:00 01.09.2023 (обновлено: 08:04 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/reformy-1893444577.html
ОСАГО, штрафы, лекарства. Что изменится с 1 сентября
ОСАГО, штрафы, лекарства. Что изменится с 1 сентября - РИА Новости, 01.09.2023
ОСАГО, штрафы, лекарства. Что изменится с 1 сентября
Выплаты инвалидам и пенсионерам проиндексируют, среднее образование стандартизируют, по-новому станут завозить лекарства для животных, расширят список... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T08:00
2023-09-01T08:04
осаго
тсж
"дом.рф"
образование
ипотека
банкротство
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости, Надежда Сарапина. Выплаты инвалидам и пенсионерам проиндексируют, среднее образование стандартизируют, по-новому станут завозить лекарства для животных, расширят список запрещенных сайтов, введут новые штрафы. Об этих и других корректировках российского законодательства — в материале РИА Новости.Образовательные программыЕсли раньше в школах могли выбирать последовательность изучения предметов и учебники, то теперь появится единый стандарт среднего образования. Для этого предусмотрены федеральные основные общеобразовательные программы (ФООП).Вернут серебряные медали, учеников младших классов обеспечат горячим питанием. Кроме того, на уроках затронут тему коррупции и изучат методы борьбы с ней. Усилят трудовое воспитание: школьники станут убираться в кабинетах, сажать деревья, помогать в подготовке мероприятий.С шестого класса — уроки профориентации с участием представителей разных профессий.В курсе ОБЖ в модуле начальной военной подготовки учеников научат обращаться с автоматом Калашникова, ручными гранатами, оказывать первую помощь, управлять беспилотниками и противодействовать им.В вузах обновят курс истории: добавят разделы об антироссийских санкциях и присоединении новых регионов. Шесть учебных заведений примут участие в пилотном проекте по изменению формы высшего образования — бакалавриат и специалитет заменит базовое, магистратуру — специализированное. Если инициативу признают удачной, реформируют все вузы.Выплаты и пособияВ сентябре проиндексируют выплаты неработающим пенсионерам, которым исполнится 80. Фиксированная часть увеличится вдвое — с 7567,3 до 15 134,6 рубля.Родителям детей-инвалидов предоставят 24 дополнительных оплачиваемых выходных в год. Их можно взять подряд по согласованию с работодателем. Раньше таких было четыре в месяц без возможности переноса.МедицинаАптекам разрешат изготавливать лекарства в индивидуальных дозировках, прописанных врачом. Для этого потребуется соответствующая лицензия. Препаратов, уже зарегистрированных в стране, это не коснется.Ужесточат требования к ветеринарным медикаментам: экспортеров обяжут предоставлять документы, подтверждающие качество продукции и ее соответствие условиям государственной регистрации. А для первых двух серий новых или до этого не ввозимых лекарств дополнительно понадобятся протоколы испытаний.Медучреждения получат список платных услуг, в частности: анонимная помощь, наблюдение, обследование и госпитализация без назначения врача. Брать деньги за то, что предусмотрено полисом ОМС, клиники уже не смогут.Кроме того, разрешат подтверждать родство с ребенком от суррогатной матери, доноров крови переведут на сайт "Госуслуги", санитайзеры и БАДы обретут маркировку.Жилищные условияС письменного согласия очередников теперь смогут расселять не только там, где они прописаны, но и в границах муниципалитета. Это поможет многим нуждающимся.Жильцов газифицированных домов обяжут заключать договоры с фирмой, обслуживающей общедомовое оборудование. За ее выбор отвечают УК или ТСЖ.С 1 сентября надо согласовывать с местными органами самоуправления цвет оконных рам, решетки на окнах, установку кондиционеров на фасадах и все, что меняет облик здания. Это не затрагивает Москву, Санкт-Петербург и Севастополь.АвтотранспортДля перевозчиков и таксопарков создают государственную информационную службу и региональные реестры. Вводятся единые требования для водителей. В том числе в такси запретят работать с тремя неоплаченными штрафами, лицам, повторно лишенным прав или подвергнутым административному аресту в течение года, а бессрочные разрешения на извоз заменят на пятилетние лицензии. Работать можно по договору найма, индивидуальным предпринимателям и самозанятым.Для таксистов становится обязательным полис ОСАГО. И купить его как для физлица не получится, надо оформлять с пометкой "такси", что существенно увеличит стоимость.Водителям ограничат рабочее время 40 часами в неделю: при пятидневном графике — не более восьми часов в день, если смены дольше, общая продолжительность не должна превышать месячной нормы.Службы заказа с 1 сентября несут ответственность за причинение ущерба пассажиру, а также за водителей, не оформивших разрешения.Всем автомобилистам теперь грозят штрафы за несвоевременную замену сезонных шин. Исключение — "липучки", зимние нешипованные.Цифровое пространствоОператорам связи потребуется установить технические средства противодействия угрозам.Усилят антимонопольный контроль за маркетплейсами. Критерий — выручка более двух миллиардов рублей и продажи больше 35 процентов рынка.Физическим лицам за онлайн-рекламу без соответствующей пометки с 1 сентября полагается штраф от десяти до 30 тысяч рублей, юридическим — от 200 до 500 тысяч.Также предусмотрели наказание за вредоносный контент на сайтах. Обычные граждане заплатят до 100 тысяч рублей, должностные лица — до 400, юридические — до четырех миллионов. При повторном нарушении штраф удвоится.Кроме того, запретят публиковать контент, направленный на возбуждение сексуального влечения к малолетним, создающий положительный образ ЛГБТ-отношений или имеющий позитивную оценку операций по смене пола, а также информирующий о способах самоубийства.ФинансыВ Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане запускают исламский банкинг. Эти сделки не подразумевают процентных ставок, но допускают вознаграждение в зависимости от результата. Эксперимент рассчитан на два года.Облегчается процедура банкротства для пенсионеров и получающих пособие на ребенка. Заявление можно подать во внесудебном порядке при задолженности от 25 тысяч до миллиона рублей, если для погашения долгов не хватает имущества. Прибегнуть к процедуре повторно разрешили через пять лет, а не десять.В Налоговый кодекс добавили разовые налоги за сверхприбыль. С 12 сентября банки обязаны перейти на отечественное программное обеспечение, "ДОМ.РФ" получит доступ к кредитным историям россиян. Предполагается, что это снизит затраты на сопровождение сделок по ипотечным займам и повысит доступность кредитов на жилье.
https://ria.ru/20230516/lechenie-1872202607.html
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осаго, тсж, "дом.рф", образование, ипотека, банкротство
ОСАГО, ТСЖ, "Дом.РФ", Образование, Ипотека, Банкротство

ОСАГО, штрафы, лекарства. Что изменится с 1 сентября

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПовседневная жизнь в Москве
Повседневная жизнь в Москве - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости, Надежда Сарапина. Выплаты инвалидам и пенсионерам проиндексируют, среднее образование стандартизируют, по-новому станут завозить лекарства для животных, расширят список запрещенных сайтов, введут новые штрафы. Об этих и других корректировках российского законодательства — в материале РИА Новости.

Образовательные программы

Если раньше в школах могли выбирать последовательность изучения предметов и учебники, то теперь появится единый стандарт среднего образования. Для этого предусмотрены федеральные основные общеобразовательные программы (ФООП).
Вернут серебряные медали, учеников младших классов обеспечат горячим питанием. Кроме того, на уроках затронут тему коррупции и изучат методы борьбы с ней. Усилят трудовое воспитание: школьники станут убираться в кабинетах, сажать деревья, помогать в подготовке мероприятий.
С шестого класса — уроки профориентации с участием представителей разных профессий.
В курсе ОБЖ в модуле начальной военной подготовки учеников научат обращаться с автоматом Калашникова, ручными гранатами, оказывать первую помощь, управлять беспилотниками и противодействовать им.
В вузах обновят курс истории: добавят разделы об антироссийских санкциях и присоединении новых регионов. Шесть учебных заведений примут участие в пилотном проекте по изменению формы высшего образования — бакалавриат и специалитет заменит базовое, магистратуру — специализированное. Если инициативу признают удачной, реформируют все вузы.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПечать обложек учебников для учеников старших классов на Смоленском полиграфическом комбинате
Печать обложек учебников для учеников старших классов на Смоленском полиграфическом комбинате - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Печать обложек учебников для учеников старших классов на Смоленском полиграфическом комбинате

Выплаты и пособия

В сентябре проиндексируют выплаты неработающим пенсионерам, которым исполнится 80. Фиксированная часть увеличится вдвое — с 7567,3 до 15 134,6 рубля.
Родителям детей-инвалидов предоставят 24 дополнительных оплачиваемых выходных в год. Их можно взять подряд по согласованию с работодателем. Раньше таких было четыре в месяц без возможности переноса.

Медицина

Аптекам разрешат изготавливать лекарства в индивидуальных дозировках, прописанных врачом. Для этого потребуется соответствующая лицензия. Препаратов, уже зарегистрированных в стране, это не коснется.
Ужесточат требования к ветеринарным медикаментам: экспортеров обяжут предоставлять документы, подтверждающие качество продукции и ее соответствие условиям государственной регистрации. А для первых двух серий новых или до этого не ввозимых лекарств дополнительно понадобятся протоколы испытаний.
Медучреждения получат список платных услуг, в частности: анонимная помощь, наблюдение, обследование и госпитализация без назначения врача. Брать деньги за то, что предусмотрено полисом ОМС, клиники уже не смогут.
Кроме того, разрешат подтверждать родство с ребенком от суррогатной матери, доноров крови переведут на сайт "Госуслуги", санитайзеры и БАДы обретут маркировку.
Генеральный директор НМИЦ радиологии, главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
Федеральным медцентрам выгоднее лечить больных по ОМС, заявил онколог
16 мая, 17:02

Жилищные условия

С письменного согласия очередников теперь смогут расселять не только там, где они прописаны, но и в границах муниципалитета. Это поможет многим нуждающимся.
Жильцов газифицированных домов обяжут заключать договоры с фирмой, обслуживающей общедомовое оборудование. За ее выбор отвечают УК или ТСЖ.
С 1 сентября надо согласовывать с местными органами самоуправления цвет оконных рам, решетки на окнах, установку кондиционеров на фасадах и все, что меняет облик здания. Это не затрагивает Москву, Санкт-Петербург и Севастополь.

Автотранспорт

Для перевозчиков и таксопарков создают государственную информационную службу и региональные реестры. Вводятся единые требования для водителей. В том числе в такси запретят работать с тремя неоплаченными штрафами, лицам, повторно лишенным прав или подвергнутым административному аресту в течение года, а бессрочные разрешения на извоз заменят на пятилетние лицензии. Работать можно по договору найма, индивидуальным предпринимателям и самозанятым.
Для таксистов становится обязательным полис ОСАГО. И купить его как для физлица не получится, надо оформлять с пометкой "такси", что существенно увеличит стоимость.
Водителям ограничат рабочее время 40 часами в неделю: при пятидневном графике — не более восьми часов в день, если смены дольше, общая продолжительность не должна превышать месячной нормы.
Службы заказа с 1 сентября несут ответственность за причинение ущерба пассажиру, а также за водителей, не оформивших разрешения.
Всем автомобилистам теперь грозят штрафы за несвоевременную замену сезонных шин. Исключение — "липучки", зимние нешипованные.
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкДевушки садятся в такси "Яндекс Go" на улице Москвы
Девушки садятся в такси Яндекс Go на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Девушки садятся в такси "Яндекс Go" на улице Москвы

Цифровое пространство

Операторам связи потребуется установить технические средства противодействия угрозам.
Усилят антимонопольный контроль за маркетплейсами. Критерий — выручка более двух миллиардов рублей и продажи больше 35 процентов рынка.
Физическим лицам за онлайн-рекламу без соответствующей пометки с 1 сентября полагается штраф от десяти до 30 тысяч рублей, юридическим — от 200 до 500 тысяч.
Также предусмотрели наказание за вредоносный контент на сайтах. Обычные граждане заплатят до 100 тысяч рублей, должностные лица — до 400, юридические — до четырех миллионов. При повторном нарушении штраф удвоится.
Кроме того, запретят публиковать контент, направленный на возбуждение сексуального влечения к малолетним, создающий положительный образ ЛГБТ-отношений или имеющий позитивную оценку операций по смене пола, а также информирующий о способах самоубийства.

Финансы

В Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане запускают исламский банкинг. Эти сделки не подразумевают процентных ставок, но допускают вознаграждение в зависимости от результата. Эксперимент рассчитан на два года.
Облегчается процедура банкротства для пенсионеров и получающих пособие на ребенка. Заявление можно подать во внесудебном порядке при задолженности от 25 тысяч до миллиона рублей, если для погашения долгов не хватает имущества. Прибегнуть к процедуре повторно разрешили через пять лет, а не десять.
В Налоговый кодекс добавили разовые налоги за сверхприбыль. С 12 сентября банки обязаны перейти на отечественное программное обеспечение, "ДОМ.РФ" получит доступ к кредитным историям россиян. Предполагается, что это снизит затраты на сопровождение сделок по ипотечным займам и повысит доступность кредитов на жилье.
Посетитель у банкомата - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
В четырех регионах России экспериментально ввели исламский банкинг
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