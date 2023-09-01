https://ria.ru/20230901/reformy-1893444577.html

ОСАГО, штрафы, лекарства. Что изменится с 1 сентября

ОСАГО, штрафы, лекарства. Что изменится с 1 сентября - РИА Новости, 01.09.2023

ОСАГО, штрафы, лекарства. Что изменится с 1 сентября

Выплаты инвалидам и пенсионерам проиндексируют, среднее образование стандартизируют, по-новому станут завозить лекарства для животных, расширят список... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T08:00

2023-09-01T08:00

2023-09-01T08:04

осаго

тсж

"дом.рф"

образование

ипотека

банкротство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892866200_0:0:3257:1832_1920x0_80_0_0_ad935f4e4858f3ee8b6001a6d02866f9.jpg

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости, Надежда Сарапина. Выплаты инвалидам и пенсионерам проиндексируют, среднее образование стандартизируют, по-новому станут завозить лекарства для животных, расширят список запрещенных сайтов, введут новые штрафы. Об этих и других корректировках российского законодательства — в материале РИА Новости.Образовательные программыЕсли раньше в школах могли выбирать последовательность изучения предметов и учебники, то теперь появится единый стандарт среднего образования. Для этого предусмотрены федеральные основные общеобразовательные программы (ФООП).Вернут серебряные медали, учеников младших классов обеспечат горячим питанием. Кроме того, на уроках затронут тему коррупции и изучат методы борьбы с ней. Усилят трудовое воспитание: школьники станут убираться в кабинетах, сажать деревья, помогать в подготовке мероприятий.С шестого класса — уроки профориентации с участием представителей разных профессий.В курсе ОБЖ в модуле начальной военной подготовки учеников научат обращаться с автоматом Калашникова, ручными гранатами, оказывать первую помощь, управлять беспилотниками и противодействовать им.В вузах обновят курс истории: добавят разделы об антироссийских санкциях и присоединении новых регионов. Шесть учебных заведений примут участие в пилотном проекте по изменению формы высшего образования — бакалавриат и специалитет заменит базовое, магистратуру — специализированное. Если инициативу признают удачной, реформируют все вузы.Выплаты и пособияВ сентябре проиндексируют выплаты неработающим пенсионерам, которым исполнится 80. Фиксированная часть увеличится вдвое — с 7567,3 до 15 134,6 рубля.Родителям детей-инвалидов предоставят 24 дополнительных оплачиваемых выходных в год. Их можно взять подряд по согласованию с работодателем. Раньше таких было четыре в месяц без возможности переноса.МедицинаАптекам разрешат изготавливать лекарства в индивидуальных дозировках, прописанных врачом. Для этого потребуется соответствующая лицензия. Препаратов, уже зарегистрированных в стране, это не коснется.Ужесточат требования к ветеринарным медикаментам: экспортеров обяжут предоставлять документы, подтверждающие качество продукции и ее соответствие условиям государственной регистрации. А для первых двух серий новых или до этого не ввозимых лекарств дополнительно понадобятся протоколы испытаний.Медучреждения получат список платных услуг, в частности: анонимная помощь, наблюдение, обследование и госпитализация без назначения врача. Брать деньги за то, что предусмотрено полисом ОМС, клиники уже не смогут.Кроме того, разрешат подтверждать родство с ребенком от суррогатной матери, доноров крови переведут на сайт "Госуслуги", санитайзеры и БАДы обретут маркировку.Жилищные условияС письменного согласия очередников теперь смогут расселять не только там, где они прописаны, но и в границах муниципалитета. Это поможет многим нуждающимся.Жильцов газифицированных домов обяжут заключать договоры с фирмой, обслуживающей общедомовое оборудование. За ее выбор отвечают УК или ТСЖ.С 1 сентября надо согласовывать с местными органами самоуправления цвет оконных рам, решетки на окнах, установку кондиционеров на фасадах и все, что меняет облик здания. Это не затрагивает Москву, Санкт-Петербург и Севастополь.АвтотранспортДля перевозчиков и таксопарков создают государственную информационную службу и региональные реестры. Вводятся единые требования для водителей. В том числе в такси запретят работать с тремя неоплаченными штрафами, лицам, повторно лишенным прав или подвергнутым административному аресту в течение года, а бессрочные разрешения на извоз заменят на пятилетние лицензии. Работать можно по договору найма, индивидуальным предпринимателям и самозанятым.Для таксистов становится обязательным полис ОСАГО. И купить его как для физлица не получится, надо оформлять с пометкой "такси", что существенно увеличит стоимость.Водителям ограничат рабочее время 40 часами в неделю: при пятидневном графике — не более восьми часов в день, если смены дольше, общая продолжительность не должна превышать месячной нормы.Службы заказа с 1 сентября несут ответственность за причинение ущерба пассажиру, а также за водителей, не оформивших разрешения.Всем автомобилистам теперь грозят штрафы за несвоевременную замену сезонных шин. Исключение — "липучки", зимние нешипованные.Цифровое пространствоОператорам связи потребуется установить технические средства противодействия угрозам.Усилят антимонопольный контроль за маркетплейсами. Критерий — выручка более двух миллиардов рублей и продажи больше 35 процентов рынка.Физическим лицам за онлайн-рекламу без соответствующей пометки с 1 сентября полагается штраф от десяти до 30 тысяч рублей, юридическим — от 200 до 500 тысяч.Также предусмотрели наказание за вредоносный контент на сайтах. Обычные граждане заплатят до 100 тысяч рублей, должностные лица — до 400, юридические — до четырех миллионов. При повторном нарушении штраф удвоится.Кроме того, запретят публиковать контент, направленный на возбуждение сексуального влечения к малолетним, создающий положительный образ ЛГБТ-отношений или имеющий позитивную оценку операций по смене пола, а также информирующий о способах самоубийства.ФинансыВ Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане запускают исламский банкинг. Эти сделки не подразумевают процентных ставок, но допускают вознаграждение в зависимости от результата. Эксперимент рассчитан на два года.Облегчается процедура банкротства для пенсионеров и получающих пособие на ребенка. Заявление можно подать во внесудебном порядке при задолженности от 25 тысяч до миллиона рублей, если для погашения долгов не хватает имущества. Прибегнуть к процедуре повторно разрешили через пять лет, а не десять.В Налоговый кодекс добавили разовые налоги за сверхприбыль. С 12 сентября банки обязаны перейти на отечественное программное обеспечение, "ДОМ.РФ" получит доступ к кредитным историям россиян. Предполагается, что это снизит затраты на сопровождение сделок по ипотечным займам и повысит доступность кредитов на жилье.

https://ria.ru/20230516/lechenie-1872202607.html

https://ria.ru/20230804/banking-1888242988.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

осаго, тсж, "дом.рф", образование, ипотека, банкротство