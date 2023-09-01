https://ria.ru/20230901/razvitie-1893716172.html

В России выделят около двух триллионов рублей на развитие новых регионов

В России выделят около двух триллионов рублей на развитие новых регионов - РИА Новости, 01.09.2023

В России выделят около двух триллионов рублей на развитие новых регионов

Власти России в ближайшие годы выделят почти 2 триллиона рублей на развитие новых регионов, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T16:49

2023-09-01T16:49

2023-09-01T18:56

владимир путин

общество

экономика

россия

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Власти России в ближайшие годы выделят почти 2 триллиона рублей на развитие новых регионов, заявил президент РФ Владимир Путин."В ближайшие, по-моему, 2,5 года только из федеральных источников планируется выделить почти 2 триллиона рублей на развитие этих территорий - 1,9 триллиона рублей. Это приличные деньги. У нас существует несколько программ развития этих территорий и повторяю еще раз - первый этап - это достижение общероссийского уровня в вопросах социального характера - это медицина, образование, это развитие инфраструктуры, восстановление, во-первых, много же разрушено, восстановление и развитие инфраструктуры. Это вещи прозаические, но тем не менее очень важные для людей - это жилищно-коммунальное хозяйство, дорожное хозяйство, восстановление высшей школы, восстановление объектов культуры, промышленности, сельского хозяйства", - сказал Путин в ходе открытого урока "Разговор о важном".По словам президента, люди, проживающие в новых регионах РФ "очень талантливые, трудоспособные, энергичные", никто из них не стоит с протянутой рукой, "все готовы работать, нужно только создать условия".

https://ria.ru/20230901/obrazovanie-1893689237.html

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"Трудоспособные, энергичные": Путин о жителях новых регионов "Трудоспособные, энергичные": Путин о жителях новых регионов 2023-09-01T16:49 true PT0M23S

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владимир путин, общество, экономика, россия