https://ria.ru/20230901/rakety-1893571090.html

В Киеве признали, что разрабатывали дальнобойные ракеты с 2020 года

В Киеве признали, что разрабатывали дальнобойные ракеты с 2020 года - РИА Новости, 01.09.2023

В Киеве признали, что разрабатывали дальнобойные ракеты с 2020 года

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов признал, что Киев начал разработку ракет дальностью 700 километров "еще... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T09:48

2023-09-01T09:48

2023-09-01T09:48

специальная военная операция на украине

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совет национальной безопасности и обороны украины

алексей данилов

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МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов признал, что Киев начал разработку ракет дальностью 700 километров "еще зимой 2020 года". В четверг Владимир Зеленский сообщил об успешном применении дальнобойного оружия, произведенного на Украине, предназначенного для поражения целей на расстоянии в 700 километров. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что атака украинских беспилотников на российские регионы в ночь на среду подтверждает террористическую сущность киевского режима, украинские беспилотники не смогли бы пролететь такое расстояние без информации западных спутников. Данилов утверждает, что новое вооружение, о применении которого сказал Зеленский, сможет поражать цели на расстоянии более 700 км. При этом разработка оружия с дальностью полета до российских регионов, стратовала задолго до начала СВО - "еще зимой 2020 года", признался глава СНБО. "Что касается ракетной программы, хочу сказать, что мало кто знает, но первый указ президента относительно программы был еще 1 марта 2020 года, имейте в виду, что еще в феврале 2020 года мы готовили соответствующее решение СНБО", - заявил он. В четверг Данилов заявлял, что Украина использует только оружие собственного производства для ударов по объектам на территории России. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230901/kurchatov-1893546108.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

украина, в мире, совет национальной безопасности и обороны украины, алексей данилов