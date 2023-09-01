https://ria.ru/20230901/rakety-1893529644.html
Пентагон заключил контракт на закупку ракет AMRAAM из бюджета на Украину
Пентагон заключил контракт на закупку ракет AMRAAM из бюджета на Украину - РИА Новости, 01.09.2023
Пентагон заключил контракт на закупку ракет AMRAAM из бюджета на Украину
Министерство обороны США заключило контракт с американской компанией Raytheon на сумму 192 миллиона долларов на закупку противовоздушных ракет среднего радиуса... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T00:38
2023-09-01T00:38
2023-09-01T00:38
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ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. Министерство обороны США заключило контракт с американской компанией Raytheon на сумму 192 миллиона долларов на закупку противовоздушных ракет среднего радиуса AMRAAM класса "воздух - воздух" в рамках бюджета на помощь Украине, заявили в ведомстве. "Raytheon Missiles and Defense получил контракт 192 миллиона долларов на закупку усовершенствованных ракет среднего радиуса класса "воздух - воздух" (AMRAAM)", - сообщили в Пентагоне. Отмечается, что выполнение контракта ожидается к 29 ноября 2024 года. Оплачивать его планируется из средств на военную помощь Украине в рамках 2023 финансового года.
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украина, пентагон, raytheon, министерство обороны сша, в мире
Украина, Пентагон, Raytheon, Министерство обороны США, В мире
Пентагон заключил контракт на закупку ракет AMRAAM из бюджета на Украину
Пентагон заключил контракт с Raytheon на закупку AMRAAM из бюджета на Украину
ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. Министерство обороны США заключило контракт с американской компанией Raytheon на сумму 192 миллиона долларов на закупку противовоздушных ракет среднего радиуса AMRAAM класса "воздух - воздух" в рамках бюджета на помощь Украине, заявили в ведомстве.
"Raytheon Missiles and Defense получил контракт 192 миллиона долларов на закупку усовершенствованных ракет среднего радиуса класса "воздух - воздух" (AMRAAM)", - сообщили в Пентагоне.
Пентагон заключили контракт на производство и поставку ракет ряду стран
Отмечается, что выполнение контракта ожидается к 29 ноября 2024 года. Оплачивать его планируется из средств на военную помощь Украине в рамках 2023 финансового года.