https://ria.ru/20230901/rakety-1893529644.html

Пентагон заключил контракт на закупку ракет AMRAAM из бюджета на Украину

Пентагон заключил контракт на закупку ракет AMRAAM из бюджета на Украину - РИА Новости, 01.09.2023

Пентагон заключил контракт на закупку ракет AMRAAM из бюджета на Украину

Министерство обороны США заключило контракт с американской компанией Raytheon на сумму 192 миллиона долларов на закупку противовоздушных ракет среднего радиуса... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T00:38

2023-09-01T00:38

2023-09-01T00:38

украина

пентагон

raytheon

министерство обороны сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. Министерство обороны США заключило контракт с американской компанией Raytheon на сумму 192 миллиона долларов на закупку противовоздушных ракет среднего радиуса AMRAAM класса "воздух - воздух" в рамках бюджета на помощь Украине, заявили в ведомстве. "Raytheon Missiles and Defense получил контракт 192 миллиона долларов на закупку усовершенствованных ракет среднего радиуса класса "воздух - воздух" (AMRAAM)", - сообщили в Пентагоне. Отмечается, что выполнение контракта ожидается к 29 ноября 2024 года. Оплачивать его планируется из средств на военную помощь Украине в рамках 2023 финансового года.

https://ria.ru/20230801/rakety-1887492752.html

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украина, пентагон, raytheon, министерство обороны сша, в мире