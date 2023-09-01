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Пентагон заключил контракт на закупку ракет AMRAAM из бюджета на Украину - РИА Новости, 01.09.2023
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00:38 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/rakety-1893529644.html
Пентагон заключил контракт на закупку ракет AMRAAM из бюджета на Украину
Пентагон заключил контракт на закупку ракет AMRAAM из бюджета на Украину - РИА Новости, 01.09.2023
Пентагон заключил контракт на закупку ракет AMRAAM из бюджета на Украину
Министерство обороны США заключило контракт с американской компанией Raytheon на сумму 192 миллиона долларов на закупку противовоздушных ракет среднего радиуса... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T00:38
2023-09-01T00:38
украина
пентагон
raytheon
министерство обороны сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. Министерство обороны США заключило контракт с американской компанией Raytheon на сумму 192 миллиона долларов на закупку противовоздушных ракет среднего радиуса AMRAAM класса "воздух - воздух" в рамках бюджета на помощь Украине, заявили в ведомстве. "Raytheon Missiles and Defense получил контракт 192 миллиона долларов на закупку усовершенствованных ракет среднего радиуса класса "воздух - воздух" (AMRAAM)", - сообщили в Пентагоне. Отмечается, что выполнение контракта ожидается к 29 ноября 2024 года. Оплачивать его планируется из средств на военную помощь Украине в рамках 2023 финансового года.
https://ria.ru/20230801/rakety-1887492752.html
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украина, пентагон, raytheon, министерство обороны сша, в мире
Украина, Пентагон, Raytheon, Министерство обороны США, В мире
Пентагон заключил контракт на закупку ракет AMRAAM из бюджета на Украину

Пентагон заключил контракт с Raytheon на закупку AMRAAM из бюджета на Украину

CC0 / Staff Sergeant Vince Parker (USAF) / Ракета класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM
Ракета класса воздух-воздух AIM-120 AMRAAM - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
CC0 / Staff Sergeant Vince Parker (USAF) /
Ракета класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 сен - РИА Новости. Министерство обороны США заключило контракт с американской компанией Raytheon на сумму 192 миллиона долларов на закупку противовоздушных ракет среднего радиуса AMRAAM класса "воздух - воздух" в рамках бюджета на помощь Украине, заявили в ведомстве.
"Raytheon Missiles and Defense получил контракт 192 миллиона долларов на закупку усовершенствованных ракет среднего радиуса класса "воздух - воздух" (AMRAAM)", - сообщили в Пентагоне.
Ракеты Hellfire - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
Пентагон заключили контракт на производство и поставку ракет ряду стран
1 августа, 01:30
Отмечается, что выполнение контракта ожидается к 29 ноября 2024 года. Оплачивать его планируется из средств на военную помощь Украине в рамках 2023 финансового года.
 
УкраинаПентагонRaytheonМинистерство обороны СШАВ мире
 
 
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