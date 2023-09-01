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Российская ПВО сбила две воздушные цели в Белгородской области - РИА Новости, 01.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:34 01.09.2023 (обновлено: 22:36 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/pvo-1893777768.html
Российская ПВО сбила две воздушные цели в Белгородской области
Российская ПВО сбила две воздушные цели в Белгородской области - РИА Новости, 01.09.2023
Российская ПВО сбила две воздушные цели в Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале, что ПВО сбила две воздушные цели в Белгородской области, предварительно,... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T22:34
2023-09-01T22:36
специальная военная операция на украине
белгородская область
украина
вооруженные силы украины
происшествия
корочанский район
вячеслав гладков
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале, что ПВО сбила две воздушные цели в Белгородской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет."В Корочанском районе и Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО - сбиты две воздушные цели. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
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белгородская область, украина, вооруженные силы украины, происшествия, корочанский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Корочанский район, Вячеслав Гладков
Российская ПВО сбила две воздушные цели в Белгородской области

Гладков: ПВО сбила две воздушные цели в Белгородской области, пострадавших нет

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале, что ПВО сбила две воздушные цели в Белгородской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет.
Корочанском районе и Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО - сбиты две воздушные цели. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныПроисшествияКорочанский районВячеслав Гладков
 
 
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