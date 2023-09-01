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Российская ПВО сбила две воздушные цели в Белгородской области
Российская ПВО сбила две воздушные цели в Белгородской области - РИА Новости, 01.09.2023
Российская ПВО сбила две воздушные цели в Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале, что ПВО сбила две воздушные цели в Белгородской области, предварительно,... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T22:34
2023-09-01T22:34
2023-09-01T22:36
специальная военная операция на украине
белгородская область
украина
вооруженные силы украины
происшествия
корочанский район
вячеслав гладков
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале, что ПВО сбила две воздушные цели в Белгородской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет."В Корочанском районе и Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО - сбиты две воздушные цели. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Корочанский район, Вячеслав Гладков
Российская ПВО сбила две воздушные цели в Белгородской области
Гладков: ПВО сбила две воздушные цели в Белгородской области, пострадавших нет