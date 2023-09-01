https://ria.ru/20230901/pvo-1893777768.html

Российская ПВО сбила две воздушные цели в Белгородской области

Российская ПВО сбила две воздушные цели в Белгородской области - РИА Новости, 01.09.2023

Российская ПВО сбила две воздушные цели в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале, что ПВО сбила две воздушные цели в Белгородской области, предварительно,... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T22:34

2023-09-01T22:34

2023-09-01T22:36

специальная военная операция на украине

белгородская область

украина

вооруженные силы украины

происшествия

корочанский район

вячеслав гладков

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале, что ПВО сбила две воздушные цели в Белгородской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет."В Корочанском районе и Яковлевском городском округе сработала наша система ПВО - сбиты две воздушные цели. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

украина

корочанский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белгородская область, украина, вооруженные силы украины, происшествия, корочанский район, вячеслав гладков