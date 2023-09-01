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Путин заявил о важности равномерного развития территорий всех регионов - РИА Новости, 01.09.2023
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18:48 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/putin-1893750418.html
Путин заявил о важности равномерного развития территорий всех регионов
Путин заявил о важности равномерного развития территорий всех регионов - РИА Новости, 01.09.2023
Путин заявил о важности равномерного развития территорий всех регионов
Президент России Владимир Путин заявил, что для России важно равномерно развивать территории всех регионов страны, а также продолжать работать над их... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T18:48
2023-09-01T18:48
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что для России важно равномерно развивать территории всех регионов страны, а также продолжать работать над их транспортной связанностью. "Для нашей страны с её огромной территорией и с относительно небольшим для такой территории населением очень важно, чтобы у нас отдельные регионы не обезлюдели, чтобы не было депопуляции этих территорий", - заявил Путин во время открытого урока "Разговор о важном". По его словам, для этого нужно равномерно развивать эти территории. "Это вопросы как раз территориального развития: здесь и рабочие места интересные современные, и с хорошими доходами люди, это и развитие того же образования, медицины и так далее. Есть ещё одно обстоятельство, которое позволит нам гармонично развивать страну: это связанность территорий чисто транспортная", - добавил Путин.
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россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
Путин заявил о важности равномерного развития территорий всех регионов

Путин: для России важно равномерно развивать территории всех регионов страны

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит открытый урок "Разговор о важном" в мастерской управления "Сенеж" в Солнечногорске
Президент РФ Владимир Путин проводит открытый урок Разговор о важном в мастерской управления Сенеж в Солнечногорске - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Президент РФ Владимир Путин проводит открытый урок "Разговор о важном" в мастерской управления "Сенеж" в Солнечногорске
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что для России важно равномерно развивать территории всех регионов страны, а также продолжать работать над их транспортной связанностью.
«
"Для нашей страны с её огромной территорией и с относительно небольшим для такой территории населением очень важно, чтобы у нас отдельные регионы не обезлюдели, чтобы не было депопуляции этих территорий", - заявил Путин во время открытого урока "Разговор о важном".
По его словам, для этого нужно равномерно развивать эти территории.
«
"Это вопросы как раз территориального развития: здесь и рабочие места интересные современные, и с хорошими доходами люди, это и развитие того же образования, медицины и так далее. Есть ещё одно обстоятельство, которое позволит нам гармонично развивать страну: это связанность территорий чисто транспортная", - добавил Путин.
Президент РФ Владимир Путин проводит открытый урок Разговор о важном в мастерской управления Сенеж в Солнечногорске - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
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