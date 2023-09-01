https://ria.ru/20230901/putin-1893750418.html

Путин заявил о важности равномерного развития территорий всех регионов

Путин заявил о важности равномерного развития территорий всех регионов - РИА Новости, 01.09.2023

Путин заявил о важности равномерного развития территорий всех регионов

Президент России Владимир Путин заявил, что для России важно равномерно развивать территории всех регионов страны, а также продолжать работать над их... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T18:48

2023-09-01T18:48

2023-09-01T18:48

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что для России важно равномерно развивать территории всех регионов страны, а также продолжать работать над их транспортной связанностью. "Для нашей страны с её огромной территорией и с относительно небольшим для такой территории населением очень важно, чтобы у нас отдельные регионы не обезлюдели, чтобы не было депопуляции этих территорий", - заявил Путин во время открытого урока "Разговор о важном". По его словам, для этого нужно равномерно развивать эти территории. "Это вопросы как раз территориального развития: здесь и рабочие места интересные современные, и с хорошими доходами люди, это и развитие того же образования, медицины и так далее. Есть ещё одно обстоятельство, которое позволит нам гармонично развивать страну: это связанность территорий чисто транспортная", - добавил Путин.

https://ria.ru/20230901/urok-1893747249.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, политика