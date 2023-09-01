https://ria.ru/20230901/putin-1893718254.html

Путин рассказал, при каких условиях человек станет счастливым

Путин рассказал, при каких условиях человек станет счастливым - РИА Новости, 01.09.2023

Путин рассказал, при каких условиях человек станет счастливым

Президент России Владимир Путин считает, что если человек сможет найти себя, реализовать и посвятит свою жизнь семье и стране, то это сделает его счастливым. РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T16:55

2023-09-01T16:55

2023-09-01T17:17

россия

владимир путин

александр пушкин

общество

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что если человек сможет найти себя, реализовать и посвятит свою жизнь семье и стране, то это сделает его счастливым. "Человеку важно найти себя, и если он себя находит, то у него появляется шанс реализовать себя по максимуму. Что такое реализовать себя по максимуму - это получить удовлетворение от того, что ты делаешь. Это и результат, и признание. И то, и другое очень важно, потому что сам по себе результат он очень важен, но человеку нужна обратная связь", - сказал Путин на открытом уроке "Разговор о важном". По его словам, если человек может добиваться максимального результата на том поприще, который избрал, посвятить свою жизнь и свои результаты семье, окружающему миру в самом широком смысле этого слова, и стране, в которой живет, то это сочетание и "делает человека счастливым". Президент вспомнил стихотворение Александра Пушкина "Памятник", процитировав его первые строки. "Пушкин писал о себе, он, как говорят, наше все, он основатель современного русского языка, гениальный писатель, поэт, и он ждал и хотел этого общественного признания и говорил об этом", - отметил он.

https://ria.ru/20230901/putin-1893717532.html

https://ria.ru/20230901/putin-1893692193.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, александр пушкин, общество