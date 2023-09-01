https://ria.ru/20230901/putin-1893718254.html
Путин рассказал, при каких условиях человек станет счастливым
Путин рассказал, при каких условиях человек станет счастливым - РИА Новости, 01.09.2023
Путин рассказал, при каких условиях человек станет счастливым
Президент России Владимир Путин считает, что если человек сможет найти себя, реализовать и посвятит свою жизнь семье и стране, то это сделает его счастливым. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T16:55
2023-09-01T16:55
2023-09-01T17:17
россия
владимир путин
александр пушкин
общество
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что если человек сможет найти себя, реализовать и посвятит свою жизнь семье и стране, то это сделает его счастливым. "Человеку важно найти себя, и если он себя находит, то у него появляется шанс реализовать себя по максимуму. Что такое реализовать себя по максимуму - это получить удовлетворение от того, что ты делаешь. Это и результат, и признание. И то, и другое очень важно, потому что сам по себе результат он очень важен, но человеку нужна обратная связь", - сказал Путин на открытом уроке "Разговор о важном". По его словам, если человек может добиваться максимального результата на том поприще, который избрал, посвятить свою жизнь и свои результаты семье, окружающему миру в самом широком смысле этого слова, и стране, в которой живет, то это сочетание и "делает человека счастливым". Президент вспомнил стихотворение Александра Пушкина "Памятник", процитировав его первые строки. "Пушкин писал о себе, он, как говорят, наше все, он основатель современного русского языка, гениальный писатель, поэт, и он ждал и хотел этого общественного признания и говорил об этом", - отметил он.
https://ria.ru/20230901/putin-1893717532.html
https://ria.ru/20230901/putin-1893692193.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, александр пушкин, общество
Россия, Владимир Путин, Александр Пушкин, Общество
Путин рассказал, при каких условиях человек станет счастливым
Путин: человек будет счастливым, если найдет себя и посвятит жизнь семье
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что если человек сможет найти себя, реализовать и посвятит свою жизнь семье и стране, то это сделает его счастливым.
"Человеку важно найти себя, и если он себя находит, то у него появляется шанс реализовать себя по максимуму. Что такое реализовать себя по максимуму - это получить удовлетворение от того, что ты делаешь. Это и результат, и признание. И то, и другое очень важно, потому что сам по себе результат он очень важен, но человеку нужна обратная связь", - сказал Путин на открытом уроке "Разговор о важном".
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По его словам, если человек может добиваться максимального результата на том поприще, который избрал, посвятить свою жизнь и свои результаты семье, окружающему миру в самом широком смысле этого слова, и стране, в которой живет, то это сочетание и "делает человека счастливым".
Президент вспомнил стихотворение Александра Пушкина
"Памятник", процитировав его первые строки.
"Пушкин писал о себе, он, как говорят, наше все, он основатель современного русского языка, гениальный писатель, поэт, и он ждал и хотел этого общественного признания и говорил об этом", - отметил он.
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