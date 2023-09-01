https://ria.ru/20230901/putin-1893601342.html

Путину доверяют 77,6 процента россиян, показал опрос ВЦИОМ

Путину доверяют 77,6 процента россиян, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 01.09.2023

Путину доверяют 77,6 процента россиян, показал опрос ВЦИОМ

Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 77,6% россиян, а его деятельность одобряют 73,6%, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T11:07

2023-09-01T11:07

2023-09-01T11:07

общество

россия

владимир путин

вциом

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 77,6% россиян, а его деятельность одобряют 73,6%, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Согласно результатам исследования, на вопрос о доверии президенту положительно ответили 77,6% россиян, а доля тех, кто придерживается противоположного мнения, составила 18,4%. Деятельность Путина одобряют 73,6% опрошенных, в то время как 16,4% не одобряют. Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен с 21 по 27 августа. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Данные опроса являются средним значением за семь дней. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 1%.

https://ria.ru/20230807/rossiya-1888580695.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, владимир путин, вциом