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Путину доверяют 77,6 процента россиян, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 01.09.2023
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11:07 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/putin-1893601342.html
Путину доверяют 77,6 процента россиян, показал опрос ВЦИОМ
Путину доверяют 77,6 процента россиян, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 01.09.2023
Путину доверяют 77,6 процента россиян, показал опрос ВЦИОМ
Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 77,6% россиян, а его деятельность одобряют 73,6%, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T11:07
2023-09-01T11:07
общество
россия
владимир путин
вциом
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 77,6% россиян, а его деятельность одобряют 73,6%, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Согласно результатам исследования, на вопрос о доверии президенту положительно ответили 77,6% россиян, а доля тех, кто придерживается противоположного мнения, составила 18,4%. Деятельность Путина одобряют 73,6% опрошенных, в то время как 16,4% не одобряют. Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен с 21 по 27 августа. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Данные опроса являются средним значением за семь дней. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 1%.
https://ria.ru/20230807/rossiya-1888580695.html
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общество, россия, владимир путин, вциом
Общество, Россия, Владимир Путин, ВЦИОМ
Путину доверяют 77,6 процента россиян, показал опрос ВЦИОМ

ВЦИОМ: Путину доверяют 77,6 процента россиян, одобряют его работу 73,6 процента

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 77,6% россиян, а его деятельность одобряют 73,6%, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Согласно результатам исследования, на вопрос о доверии президенту положительно ответили 77,6% россиян, а доля тех, кто придерживается противоположного мнения, составила 18,4%.
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Деятельность Путина одобряют 73,6% опрошенных, в то время как 16,4% не одобряют.
Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен с 21 по 27 августа. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Данные опроса являются средним значением за семь дней. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 1%.
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