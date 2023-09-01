https://ria.ru/20230901/putin-1893594089.html
Более 75 процентов россиян доверяют Путину, показал опрос ФОМ
Более 75 процентов россиян доверяют Путину, показал опрос ФОМ - РИА Новости, 01.09.2023
Более 75 процентов россиян доверяют Путину, показал опрос ФОМ
Большинство россиян (76%) доверяют президенту России Владимиру Путину, положительно его работу оценивают 77%, следует из результатов опроса Фонда "Общественное... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T10:45
2023-09-01T10:45
2023-09-01T10:45
общество
россия
владимир путин
фонд "общественное мнение"
фомнибус
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Большинство россиян (76%) доверяют президенту России Владимиру Путину, положительно его работу оценивают 77%, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение". На вопрос, хорошо или плохо работает на своем посту Путин, 77% россиян ответили, что хорошо, около 11% считают, что плохо, 12% затруднились с ответом. Доверяют главе государства 76% россиян, 14% скорее не доверяют, 11% затруднились с ответом. Репрезентативный еженедельный опрос населения "ФОМнибус" проводился среди граждан от 18 лет 25-27 августа 2023 года. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Выборка состояла из 1,5 тысячи респондентов из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, фонд "общественное мнение", фомнибус
Общество, Россия, Владимир Путин, Фонд "Общественное мнение", ФОМнибус
Более 75 процентов россиян доверяют Путину, показал опрос ФОМ
Опрос ФОМ: 76% россиян доверяют Путину, 77% положительно оценивают его работу