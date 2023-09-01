https://ria.ru/20230901/pskovskiy_obekt-1893533488.html

В Псковской области нейтрализовали неопознанный объект

В Псковской области нейтрализовали неопознанный объект - РИА Новости, 01.09.2023

В Псковской области нейтрализовали неопознанный объект

Пост контроля воздушного пространства в Псковской области принял меры по нейтрализации единичного неопознанного объекта, сообщил губернатор региона Михаил... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T01:39

2023-09-01T01:39

2023-09-01T01:40

псков

россия

псковская область

михаил ведерников

алексей данилов

мария захарова

вооруженные силы украины

совет национальной безопасности и обороны украины

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Пост контроля воздушного пространства в Псковской области принял меры по нейтрализации единичного неопознанного объекта, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников."В районе Крестов (микрорайон в Пскове - ред.) наблюдатели одного из постов контроля воздушного пространства обнаружили в небе единичный неопознанный объект. На видео меры по его нейтрализации. На земле никаких последствий нет", - написал Ведерников в своем Telegram-канале.Также он сообщил, что подробности будут позже.Атака на аэродром ПсковаВ ночь на 30 августа Украина предприняла попытку массовой атаки беспилотников в Центральном федеральном округе. В частности, подвергся налету аэропорт Пскова, нападение отражали силы Минобороны России. В результате возник пожар, оказались повреждены военно-транспортные самолеты Ил-76. Тридцатого августа аэропорт был закрыт на прием и отправку рейсов.Как сообщил позднее Ведерников, жертв и пострадавших нет, гражданская инфраструктура не пострадала. Губернатор поблагодарил жителей Пскова за спокойствие и самообладание во время ночной атаки беспилотников на аэропорт города, отметив отсутствие паники.Губернатор добавил, что после атаки беспилотников на аэропорт Пскова ведутся следственные мероприятия, которые позволят составить картину происшествия. Также идет оценка ущерба. В городе проводятся оперативные мероприятия, в том числе и на дорогах. Однако дополнительных ограничений вводить не планируют.Сам аэропорт с 07:00 четверга возобновил работу без ограничений.Массовый налет беспилотниковВСУ регулярно пытаются атаковать центральную часть России с помощью беспилотников. В ночь на 30 августа атаку дронов, помимо Псковской области, отражали еще в шести регионах. Один БПЛА, в частности, сбили в Рузском районе Подмосковья. Еще один силы ПВО сбили над Брянском. Кроме того, сообщалось об уничтожении беспилотников в Рязанской области и на территории Сухиничского района Калужской области. В Дзержинском районе дрон попал в пустой резервуар для нефтепродуктов.Секретарь украинского Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в четверг выступил с утверждением, что Киев якобы использует только оружие собственного производства для ударов по объектам на территории России.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что атака украинских беспилотников на российские регионы подтверждает террористическую сущность киевского режима, дроны не смогли бы пролететь такое расстояние без получения данных от западных спутников.

https://ria.ru/20230831/bespilotnik-1893522543.html

https://ria.ru/20230831/ukraina-1893420221.html

https://ria.ru/20230831/bespilotnik-1893304244.html

псков

россия

псковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

псков, россия, псковская область, михаил ведерников, алексей данилов, мария захарова, вооруженные силы украины, совет национальной безопасности и обороны украины, ил-76