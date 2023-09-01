https://ria.ru/20230901/pskov-1893633923.html

Песков переадресовал военным вопрос об атаке на Псков

Песков переадресовал военным вопрос об атаке на Псков - РИА Новости, 01.09.2023

Песков переадресовал военным вопрос об атаке на Псков

Отвечать на вопросы по поводу атаки на аэродром Пскова, которая, по утверждению Украины, якобы была проведена с территории России – прерогатива военных, сообщил РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T13:02

2023-09-01T13:02

2023-09-01T13:09

россия

псков

дмитрий песков

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814749444_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_85bba6fb141341f20ad55d212d59f44e.jpg

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Отвечать на вопросы по поводу атаки на аэродром Пскова, которая, по утверждению Украины, якобы была проведена с территории России – прерогатива военных, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и порекомендовал обратиться к ним."Вы знаете, это прерогатива наших военных, поэтому я рекомендую обратиться к ним", – сказал Песков в ответ на вопрос об утверждениях Украины о том, что атака на российский аэропорт в Пскове была осуществлена с территории России.Атака на аэропорт Пскова произошла в ночь на 30 августа. Ее отражали силы министерства обороны. Атака беспилотников также привела к возникновению пожара в аэропорту Пскова - повреждены военно-транспортные самолеты Ил-76.

https://ria.ru/20230901/bespilotnik-1893549417.html

россия

псков

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, псков, дмитрий песков, безопасность