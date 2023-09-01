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Песков переадресовал военным вопрос об атаке на Псков - РИА Новости, 01.09.2023
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13:02 01.09.2023 (обновлено: 13:09 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/pskov-1893633923.html
Песков переадресовал военным вопрос об атаке на Псков
Песков переадресовал военным вопрос об атаке на Псков - РИА Новости, 01.09.2023
Песков переадресовал военным вопрос об атаке на Псков
Отвечать на вопросы по поводу атаки на аэродром Пскова, которая, по утверждению Украины, якобы была проведена с территории России – прерогатива военных, сообщил РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T13:02
2023-09-01T13:09
россия
псков
дмитрий песков
безопасность
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Отвечать на вопросы по поводу атаки на аэродром Пскова, которая, по утверждению Украины, якобы была проведена с территории России – прерогатива военных, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и порекомендовал обратиться к ним."Вы знаете, это прерогатива наших военных, поэтому я рекомендую обратиться к ним", – сказал Песков в ответ на вопрос об утверждениях Украины о том, что атака на российский аэропорт в Пскове была осуществлена с территории России.Атака на аэропорт Пскова произошла в ночь на 30 августа. Ее отражали силы министерства обороны. Атака беспилотников также привела к возникновению пожара в аэропорту Пскова - повреждены военно-транспортные самолеты Ил-76.
https://ria.ru/20230901/bespilotnik-1893549417.html
россия
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россия, псков, дмитрий песков, безопасность
Россия, Псков, Дмитрий Песков, Безопасность
Песков переадресовал военным вопрос об атаке на Псков

Песков переадресовал военным вопрос об атаке на Псков якобы с территории России

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Отвечать на вопросы по поводу атаки на аэродром Пскова, которая, по утверждению Украины, якобы была проведена с территории России – прерогатива военных, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и порекомендовал обратиться к ним.
"Вы знаете, это прерогатива наших военных, поэтому я рекомендую обратиться к ним", – сказал Песков в ответ на вопрос об утверждениях Украины о том, что атака на российский аэропорт в Пскове была осуществлена с территории России.
Атака на аэропорт Пскова произошла в ночь на 30 августа. Ее отражали силы министерства обороны. Атака беспилотников также привела к возникновению пожара в аэропорту Пскова - повреждены военно-транспортные самолеты Ил-76.
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РоссияПсковДмитрий ПесковБезопасность
 
 
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