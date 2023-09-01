https://ria.ru/20230901/pskov-1893526312.html
Над Псковом нейтрализовали неопознанный объект
Над Псковом нейтрализовали неопознанный объект - РИА Новости, 01.09.2023
Над Псковом нейтрализовали неопознанный объект
Пост контроля воздушного пространства в Псковской области принял меры по нейтрализации единичного неопознанного объекта, сообщил глава региона Михаил... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T00:12
2023-09-01T00:12
2023-09-01T01:40
псков
специальная военная операция на украине
псковская область
михаил ведерников
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Пост контроля воздушного пространства в Псковской области принял меры по нейтрализации единичного неопознанного объекта, сообщил глава региона Михаил Ведерников."В районе Крестов (микрорайон в Пскове - ред.) наблюдатели одного из постов контроля воздушного пространства обнаружили в небе единичный неопознанный объект. На видео меры по его нейтрализации. На земле никаких последствий нет", - написал губернатор в своем Telegram-канале.Он пообещал предоставить подробности позже.В ночь на 30 августа атаке подвергся аэропорт Пскова. Ее отражали силы Министерства обороны. Налет вызвал пожар, оказались повреждены военно-транспортные самолеты Ил-76.
https://ria.ru/20230831/pskov-1893304592.html
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псков, псковская область, михаил ведерников
Псков, Специальная военная операция на Украине, Псковская область, Михаил Ведерников
Над Псковом нейтрализовали неопознанный объект
Губернатор Ведерников заявил о неопознанном объекте в небе над Псковом