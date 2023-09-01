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Над Псковом нейтрализовали неопознанный объект - РИА Новости, 01.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:12 01.09.2023 (обновлено: 01:40 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/pskov-1893526312.html
Над Псковом нейтрализовали неопознанный объект
Над Псковом нейтрализовали неопознанный объект - РИА Новости, 01.09.2023
Над Псковом нейтрализовали неопознанный объект
Пост контроля воздушного пространства в Псковской области принял меры по нейтрализации единичного неопознанного объекта, сообщил глава региона Михаил... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T00:12
2023-09-01T01:40
псков
специальная военная операция на украине
псковская область
михаил ведерников
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Пост контроля воздушного пространства в Псковской области принял меры по нейтрализации единичного неопознанного объекта, сообщил глава региона Михаил Ведерников."В районе Крестов (микрорайон в Пскове - ред.) наблюдатели одного из постов контроля воздушного пространства обнаружили в небе единичный неопознанный объект. На видео меры по его нейтрализации. На земле никаких последствий нет", - написал губернатор в своем Telegram-канале.Он пообещал предоставить подробности позже.В ночь на 30 августа атаке подвергся аэропорт Пскова. Ее отражали силы Министерства обороны. Налет вызвал пожар, оказались повреждены военно-транспортные самолеты Ил-76.
https://ria.ru/20230831/pskov-1893304592.html
псков
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псков, псковская область, михаил ведерников
Псков, Специальная военная операция на Украине, Псковская область, Михаил Ведерников
Над Псковом нейтрализовали неопознанный объект

Губернатор Ведерников заявил о неопознанном объекте в небе над Псковом

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Пост контроля воздушного пространства в Псковской области принял меры по нейтрализации единичного неопознанного объекта, сообщил глава региона Михаил Ведерников.
"В районе Крестов (микрорайон в Пскове - ред.) наблюдатели одного из постов контроля воздушного пространства обнаружили в небе единичный неопознанный объект. На видео меры по его нейтрализации. На земле никаких последствий нет", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Он пообещал предоставить подробности позже.
В ночь на 30 августа атаке подвергся аэропорт Пскова. Ее отражали силы Министерства обороны. Налет вызвал пожар, оказались повреждены военно-транспортные самолеты Ил-76.
Взлет самолета - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
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Специальная военная операция на УкраинеПсковПсковская областьМихаил Ведерников
 
 
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