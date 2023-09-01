https://ria.ru/20230901/pskov-1893526312.html

Над Псковом нейтрализовали неопознанный объект

Над Псковом нейтрализовали неопознанный объект - РИА Новости, 01.09.2023

Над Псковом нейтрализовали неопознанный объект

Пост контроля воздушного пространства в Псковской области принял меры по нейтрализации единичного неопознанного объекта, сообщил глава региона Михаил... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T00:12

2023-09-01T00:12

2023-09-01T01:40

псков

специальная военная операция на украине

псковская область

михаил ведерников

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Пост контроля воздушного пространства в Псковской области принял меры по нейтрализации единичного неопознанного объекта, сообщил глава региона Михаил Ведерников."В районе Крестов (микрорайон в Пскове - ред.) наблюдатели одного из постов контроля воздушного пространства обнаружили в небе единичный неопознанный объект. На видео меры по его нейтрализации. На земле никаких последствий нет", - написал губернатор в своем Telegram-канале.Он пообещал предоставить подробности позже.В ночь на 30 августа атаке подвергся аэропорт Пскова. Ее отражали силы Министерства обороны. Налет вызвал пожар, оказались повреждены военно-транспортные самолеты Ил-76.

https://ria.ru/20230831/pskov-1893304592.html

псков

псковская область

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псков, псковская область, михаил ведерников