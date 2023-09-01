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Макрона в сопровождении министра образования встретили протестами в Оранже - РИА Новости, 01.09.2023
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16:01 01.09.2023 (обновлено: 16:10 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/protesty-1893697787.html
Макрона в сопровождении министра образования встретили протестами в Оранже
Макрона в сопровождении министра образования встретили протестами в Оранже - РИА Новости, 01.09.2023
Макрона в сопровождении министра образования встретили протестами в Оранже
Президента Франции Эммануэля Макрона, который в сопровождении министра образования Габриэля Атталя в честь начала учебного года отправился в лицей в городе... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T16:01
2023-09-01T16:10
в мире
франция
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 1 сен - РИА Новости. Президента Франции Эммануэля Макрона, который в сопровождении министра образования Габриэля Атталя в честь начала учебного года отправился в лицей в городе Оранж на юге Франции, встретили протестами, сообщает телеканал France 3. "Макрона, который отправился в Оранж в департаменте Воклюз, встретили не очень радушно. Крайне правые и левые партии, а также профсоюзы организовали манифестацию", - сообщило СМИ. К акции протеста призвал профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), к которому также присоединился профсоюз преподавателей (FSU). Протестующие собрались у вокзала в километре от лицея, который посещает Макрон, в знак протеста против его политики. Они осуждают недостаточную ревалоризацию зарплат на фоне растущей инфляции. "Наш президент достаточно упрямый в идеологическом смысле, очень догматичный, и он всегда отказывался от общественного диалога. Мы надеемся, что с помощью манифестаций мы сможем заставить правительство отказаться от ряда инициатив", - заявил телеканалу региональный секретарь FSU Сильван Барте. На видео, которые публикуются в соцсетях, на акцию собрались несколько десятков протестующих, они выкрикивают лозунги "Макрона в отставку". Вокруг них дежурит полиция. Как отмечают СМИ, во французской системе образования назрел ряд проблем, включая острую нехватку преподавателей, низкую оплату труда, подорожание школьных принадлежностей, низкую успеваемость школьников. В ходе своего визита Макрон пообещал дополнительно выделить миллиард евро на нужды образовательного сектора. Он также выразил намерение лучше адаптировать образовательные программы, чтобы добиться 100% профессиональной интеграции выпускников лицеев, которая на данный момент находится на уровне 40%. После окончательного принятия реформы о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет французским правительством в апреле, все визиты президента и министров в регионы сопровождались "концертами пустых кастрюль" и протестами. Ряд министров был вынужден отменять или переносить поездки.
https://ria.ru/20230831/oppozitsiya-1893367305.html
https://ria.ru/20230830/makron-1893148989.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230830/makron-1893274717.html
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в мире, франция, эммануэль макрон
В мире, Франция, Эммануэль Макрон
Макрона в сопровождении министра образования встретили протестами в Оранже

На юге Франции Макрона в сопровождении министра образования встретили протестами

© AFP 2023 / Ludovic Marin Президент Франции Эммануэль Макрон и министр образования Габриэль Атталь в городе Оранж на юге Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон и министр образования Габриэль Атталь в городе Оранж на юге Франции - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© AFP 2023 / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон и министр образования Габриэль Атталь в городе Оранж на юге Франции
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 1 сен - РИА Новости. Президента Франции Эммануэля Макрона, который в сопровождении министра образования Габриэля Атталя в честь начала учебного года отправился в лицей в городе Оранж на юге Франции, встретили протестами, сообщает телеканал France 3.
«
"Макрона, который отправился в Оранж в департаменте Воклюз, встретили не очень радушно. Крайне правые и левые партии, а также профсоюзы организовали манифестацию", - сообщило СМИ.
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К акции протеста призвал профсоюз "Всеобщая конфедерация труда" (CGT), к которому также присоединился профсоюз преподавателей (FSU). Протестующие собрались у вокзала в километре от лицея, который посещает Макрон, в знак протеста против его политики. Они осуждают недостаточную ревалоризацию зарплат на фоне растущей инфляции.
«
"Наш президент достаточно упрямый в идеологическом смысле, очень догматичный, и он всегда отказывался от общественного диалога. Мы надеемся, что с помощью манифестаций мы сможем заставить правительство отказаться от ряда инициатив", - заявил телеканалу региональный секретарь FSU Сильван Барте.
На видео, которые публикуются в соцсетях, на акцию собрались несколько десятков протестующих, они выкрикивают лозунги "Макрона в отставку". Вокруг них дежурит полиция. Как отмечают СМИ, во французской системе образования назрел ряд проблем, включая острую нехватку преподавателей, низкую оплату труда, подорожание школьных принадлежностей, низкую успеваемость школьников.
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В ходе своего визита Макрон пообещал дополнительно выделить миллиард евро на нужды образовательного сектора. Он также выразил намерение лучше адаптировать образовательные программы, чтобы добиться 100% профессиональной интеграции выпускников лицеев, которая на данный момент находится на уровне 40%.
После окончательного принятия реформы о повышении пенсионного возраста с 62 до 64 лет французским правительством в апреле, все визиты президента и министров в регионы сопровождались "концертами пустых кастрюль" и протестами. Ряд министров был вынужден отменять или переносить поездки.
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