https://ria.ru/20230901/protest-1893649741.html
В Польше учителя вышли на протесты, требуя повышения зарплат
В Польше учителя вышли на протесты, требуя повышения зарплат - РИА Новости, 01.09.2023
В Польше учителя вышли на протесты, требуя повышения зарплат
Польские учителя в первый день учебного года собрались на акцию протеста у здания министерства национального образования в Варшаве, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T13:47
2023-09-01T13:47
2023-09-01T13:48
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ВАРШАВА, 1 сен – РИА Новости. Польские учителя в первый день учебного года собрались на акцию протеста у здания министерства национального образования в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости. Акцию организовал Союз польских учителей, по призыву которого у здания ведомства на улице Шуха в пятницу собрались несколько тысяч учителей, прибывших как из Варшавы, так и из других регионов страны. Основным требованием протестующих является повышение заработной платы, которая у учителей в Польше одна из самых низких по стране. На плакатах, которые они принесли с собой, написано: "Голодный учитель ничему не научит", "Учителя бедствуют потому, что у (председателя правящей партии Ярослава - ред.) Качиньского нет детей", "Где наши деньги?" "У нас рекордно высокая инфляция и рекордно низкие зарплаты в сфере образования. Сегодня зарплата начинающего учителя всего на 90 злотых выше минимальной заработной платы, ухудшаются условия обучения и работы, не хватает учителей, и будет хуже, потому что стареют нынешние учителя", - говорится в заявлении организаторов. По данным Союза польский учителей, в настоящее время в стране не хватает 18 тысяч школьных педагогов. "Мы не можем перестать говорить о проблемах образования. Так плохо еще не было. Учителя уходят из профессии, молодежь не приходит. Есть реальная обеспокоенность тем, что в сентябре во многих польских школах не будет реализована учебная программа, потому что некому будет преподавать", - заявил глава малопольского воеводского отделения Союза польских учителей Аркадиуш Борон.
https://ria.ru/20230609/protest-1877242833.html
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варшава, польша, в мире
В Польше учителя вышли на протесты, требуя повышения зарплат
В Варшаве учителя проводят акцию протеста с требованием повысить зарплаты
ВАРШАВА, 1 сен – РИА Новости. Польские учителя в первый день учебного года собрались на акцию протеста у здания министерства национального образования в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости.
Акцию организовал Союз польских учителей, по призыву которого у здания ведомства на улице Шуха в пятницу собрались несколько тысяч учителей, прибывших как из Варшавы
, так и из других регионов страны.
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Основным требованием протестующих является повышение заработной платы, которая у учителей в Польше
одна из самых низких по стране. На плакатах, которые они принесли с собой, написано: "Голодный учитель ничему не научит", "Учителя бедствуют потому, что у (председателя правящей партии Ярослава - ред.) Качиньского нет детей", "Где наши деньги?"
"У нас рекордно высокая инфляция и рекордно низкие зарплаты в сфере образования. Сегодня зарплата начинающего учителя всего на 90 злотых выше минимальной заработной платы, ухудшаются условия обучения и работы, не хватает учителей, и будет хуже, потому что стареют нынешние учителя", - говорится в заявлении организаторов.
По данным Союза польский учителей, в настоящее время в стране не хватает 18 тысяч школьных педагогов.
"Мы не можем перестать говорить о проблемах образования. Так плохо еще не было. Учителя уходят из профессии, молодежь не приходит. Есть реальная обеспокоенность тем, что в сентябре во многих польских школах не будет реализована учебная программа, потому что некому будет преподавать", - заявил глава малопольского воеводского отделения Союза польских учителей Аркадиуш Борон.
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