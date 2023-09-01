https://ria.ru/20230901/protest-1893649741.html

В Польше учителя вышли на протесты, требуя повышения зарплат

В Польше учителя вышли на протесты, требуя повышения зарплат - РИА Новости, 01.09.2023

В Польше учителя вышли на протесты, требуя повышения зарплат

Польские учителя в первый день учебного года собрались на акцию протеста у здания министерства национального образования в Варшаве, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T13:47

2023-09-01T13:47

2023-09-01T13:48

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ВАРШАВА, 1 сен – РИА Новости. Польские учителя в первый день учебного года собрались на акцию протеста у здания министерства национального образования в Варшаве, передает корреспондент РИА Новости. Акцию организовал Союз польских учителей, по призыву которого у здания ведомства на улице Шуха в пятницу собрались несколько тысяч учителей, прибывших как из Варшавы, так и из других регионов страны. Основным требованием протестующих является повышение заработной платы, которая у учителей в Польше одна из самых низких по стране. На плакатах, которые они принесли с собой, написано: "Голодный учитель ничему не научит", "Учителя бедствуют потому, что у (председателя правящей партии Ярослава - ред.) Качиньского нет детей", "Где наши деньги?" "У нас рекордно высокая инфляция и рекордно низкие зарплаты в сфере образования. Сегодня зарплата начинающего учителя всего на 90 злотых выше минимальной заработной платы, ухудшаются условия обучения и работы, не хватает учителей, и будет хуже, потому что стареют нынешние учителя", - говорится в заявлении организаторов. По данным Союза польский учителей, в настоящее время в стране не хватает 18 тысяч школьных педагогов. "Мы не можем перестать говорить о проблемах образования. Так плохо еще не было. Учителя уходят из профессии, молодежь не приходит. Есть реальная обеспокоенность тем, что в сентябре во многих польских школах не будет реализована учебная программа, потому что некому будет преподавать", - заявил глава малопольского воеводского отделения Союза польских учителей Аркадиуш Борон.

https://ria.ru/20230609/protest-1877242833.html

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варшава, польша, в мире