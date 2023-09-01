Дети из затопленных районов Приморья бесплатно посетили музей
Дети из затопленных районов Приморья посетили Музей Арсеньева во Владивостоке
© Фото : Музей истории Дальнего Востока имени В. К. АрсеньеваГлавный корпус Музея истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева во Владивостоке
Главный корпус Музея истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева во Владивостоке. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 1 сен – РИА Новости. Школьники из районов Приморья, затопленных после ливней, в рамках проекта "Арсеньевская карта" бесплатно посетили Музей Арсеньева во Владивостоке, где сыграли в игру "Семейный лабиринт", сообщил РИА Новости представитель музея.
Губернатор Олег Кожемяко запустил проект "Арсеньевская карта" в День защиты детей 1 июня. Школьники 6-13 лет могут бесплатно посещать культурные учреждения. В проекте сначала участвовали дети, посещающие пришкольные лагеря Владивостока. С 1 июля к ним присоединились школьники Артемовского городского округа и Надеждинского муниципального района. С сентября это могут сделать дети из всех остальных муниципалитетов края. Главная цель проекта "Арсеньевская карта" - продвижение исторического наследия края. Ранее власти сообщали, что дети из затопленных районов посетят по "карте" музеи и экскурсии во Владивостоке.
"Знакомство с историей Приморья через игру - так необычно провести нынешний День знаний школьникам предложил Музей-заповедник истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева. Были приглашены дети из районов, наиболее пострадавших от ливневых дождей: Спасского, Михайловского, Уссурийского городского округа. С инициативой сделать День знаний для них особенным выступил губернатор Олег Кожемяко, предложив организовать посещение учреждений культуры в рамках проекта "Арсеньевская карта", - рассказал собеседник.
Сотрудники музея продумали игровой маршрут по музейным экспозициям с разными заданиями. Так, школьники узнали о коренных малочисленных народах, об исследователях и первопроходцах Дальнего Востока и даже смогли примерить на себя эти роли. Также ребятам показали образ старого китайского квартала — владивостокской Миллионки. Школьники опробовали интерактивно-познавательный модуль в зале "Время дела", узнав о бизнесе в Приморье конца 19 - начала 20 веков.
В Приморье в рамках регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан РФ" национального проекта "Образование" проводятся мероприятия для знакомства детей и молодежи с историей России и Приморского края.
В Приморье действует федеральный режим ЧС из-за паводка. Регион в середине августа серьезно пострадал от тайфуна "Ханун" и полярного фронта, тогда подтопило тысячи домов. Кроме того, 23, 25 и 29 августа в крае прошли сильные ливни, уровень воды в реках поднялся, образовались переливы через дороги, в населенных пунктах произошли многочисленные подтопления.
Власти региона и спасатели работают над устранением последствий паводка. Губернатор посещает подтопленные территории, контролирует работы и обсуждает с местными жителями вопросы оказания адресной помощи. Владельцы затопленных домов и участков получают из регионального бюджета выплаты в размере 10, 50 или 100 тысяч рублей. Кроме того, приморцы могут рассчитывать на получение 200 или 400 тысяч рублей за ущерб здоровью в результате ЧС. Также в районах идет сбор гуманитарной помощи.