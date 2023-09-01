https://ria.ru/20230901/primore-1893580471.html

Дети из затопленных районов Приморья бесплатно посетили музей

Дети из затопленных районов Приморья бесплатно посетили музей - РИА Новости, 01.09.2023

Дети из затопленных районов Приморья бесплатно посетили музей

Школьники из районов Приморья, затопленных после ливней, в рамках проекта "Арсеньевская карта" бесплатно посетили Музей Арсеньева во Владивостоке, где сыграли в РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T10:15

2023-09-01T10:15

2023-09-01T10:15

общество

владивосток

артёмовский городской округ

уссурийский городской округ

олег кожемяко

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен – РИА Новости. Школьники из районов Приморья, затопленных после ливней, в рамках проекта "Арсеньевская карта" бесплатно посетили Музей Арсеньева во Владивостоке, где сыграли в игру "Семейный лабиринт", сообщил РИА Новости представитель музея. Губернатор Олег Кожемяко запустил проект "Арсеньевская карта" в День защиты детей 1 июня. Школьники 6-13 лет могут бесплатно посещать культурные учреждения. В проекте сначала участвовали дети, посещающие пришкольные лагеря Владивостока. С 1 июля к ним присоединились школьники Артемовского городского округа и Надеждинского муниципального района. С сентября это могут сделать дети из всех остальных муниципалитетов края. Главная цель проекта "Арсеньевская карта" - продвижение исторического наследия края. Ранее власти сообщали, что дети из затопленных районов посетят по "карте" музеи и экскурсии во Владивостоке. "Знакомство с историей Приморья через игру - так необычно провести нынешний День знаний школьникам предложил Музей-заповедник истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева. Были приглашены дети из районов, наиболее пострадавших от ливневых дождей: Спасского, Михайловского, Уссурийского городского округа. С инициативой сделать День знаний для них особенным выступил губернатор Олег Кожемяко, предложив организовать посещение учреждений культуры в рамках проекта "Арсеньевская карта", - рассказал собеседник. Сотрудники музея продумали игровой маршрут по музейным экспозициям с разными заданиями. Так, школьники узнали о коренных малочисленных народах, об исследователях и первопроходцах Дальнего Востока и даже смогли примерить на себя эти роли. Также ребятам показали образ старого китайского квартала — владивостокской Миллионки. Школьники опробовали интерактивно-познавательный модуль в зале "Время дела", узнав о бизнесе в Приморье конца 19 - начала 20 веков. В Приморье в рамках регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан РФ" национального проекта "Образование" проводятся мероприятия для знакомства детей и молодежи с историей России и Приморского края. В Приморье действует федеральный режим ЧС из-за паводка. Регион в середине августа серьезно пострадал от тайфуна "Ханун" и полярного фронта, тогда подтопило тысячи домов. Кроме того, 23, 25 и 29 августа в крае прошли сильные ливни, уровень воды в реках поднялся, образовались переливы через дороги, в населенных пунктах произошли многочисленные подтопления. Власти региона и спасатели работают над устранением последствий паводка. Губернатор посещает подтопленные территории, контролирует работы и обсуждает с местными жителями вопросы оказания адресной помощи. Владельцы затопленных домов и участков получают из регионального бюджета выплаты в размере 10, 50 или 100 тысяч рублей. Кроме того, приморцы могут рассчитывать на получение 200 или 400 тысяч рублей за ущерб здоровью в результате ЧС. Также в районах идет сбор гуманитарной помощи.

https://ria.ru/20230901/primore-1893537843.html

https://ria.ru/20230901/primore-1893537469.html

владивосток

артёмовский городской округ

уссурийский городской округ

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владивосток, артёмовский городской округ, уссурийский городской округ, олег кожемяко, приморский край