https://ria.ru/20230901/primore-1893537843.html

Число подтопленных домов в Приморье за сутки выросло в 4,5 раза

Число подтопленных домов в Приморье за сутки выросло в 4,5 раза - РИА Новости, 01.09.2023

Число подтопленных домов в Приморье за сутки выросло в 4,5 раза

Число подтопленных частных и многоквартирных домов в Приморском крае, на который обрушились мощные ливни, выросло за сутки со 159 до 690, следует из информации, РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T03:15

2023-09-01T03:15

2023-09-01T03:15

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен - РИА Новости. Число подтопленных частных и многоквартирных домов в Приморском крае, на который обрушились мощные ливни, выросло за сутки со 159 до 690, следует из информации, предоставленной РИА Новости в пресс-службе краевого министерства ГО и ЧС в пятницу. Южный циклон накрыл Приморье 29 августа, мощные дожди продолжились ночью и утром в среду, смещаясь на восток. Среди лидеров по объему осадков был Хасанский район, где бурные осадки смывали дома, а размытие трассы водой нарушило сообщение с югом Приморья. Утром в четверг в пресс-службе приморского министерства ГО и ЧС сообщили РИА Новости, что в регионе подтоплены 127 частных и 32 многоквартирных дома, а также 1189 придомовых территорий. Отрезанными от транспортного сообщения были 42 населенных пункта. "В 35 населенных пунктах остаются подтопленными 690... жилых домов: 45 многоквартирных домов и 645 частных домов", - рассказали в пресс-службе министерства, уточнив, что подтопления домов наблюдаются в 14 муниципалитетах края. По информации пресс-службы, в подтопленных домах проживают 3853 человека, в том числе 958 детей. Число подтопленных придомовых территорий в крае достигло 1423, а без дорожного сообщения в Приморье к утру пятницы остаются 38 населенных пунктов.

https://ria.ru/20230901/primore-1893537469.html

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происшествия