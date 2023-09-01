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Учебный процесс в школах затопленного Приморья начнется 11 сентября - РИА Новости, 01.09.2023
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03:10 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/primore-1893537469.html
Учебный процесс в школах затопленного Приморья начнется 11 сентября
Учебный процесс в школах затопленного Приморья начнется 11 сентября - РИА Новости, 01.09.2023
Учебный процесс в школах затопленного Приморья начнется 11 сентября
Полноценный учебный процесс во всех школах Приморья, пострадавшего от наводнения, стартует 11 сентября, пока действует плавающее расписание, сообщили... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T03:10
2023-09-01T03:10
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен – РИА Новости. Полноценный учебный процесс во всех школах Приморья, пострадавшего от наводнения, стартует 11 сентября, пока действует плавающее расписание, сообщили журналистам в правительстве региона. Ранее Минобразования Приморья из-за наводнения в регионе рекомендовало муниципалитетам сдвинуть начало учебного процесса в школах. Власти Владивостока после этого сообщали, что для учеников 9-11-х классов учебный год начнется с 4 сентября, для 5-8-х классов объявлено свободное посещение с 4 по 11 сентября, для 1-4-х классов начало учебного года переносится на 11 сентября. "Линейки проходят везде, в первую неделю плавающее расписание под запросы родителей. Полноценный учебный процесс везде стартует с 11 сентября", - сообщили в правительстве Приморья. В середине августа тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморье ливни, которые вызвали сильные паводки, подтопившие тысячи домов. Также регион серьезно пострадал от обильных осадков 23 и 25 августа. Южный циклон 29 августа принес в Приморье сильные ливни, больше всего пострадал юг региона. В крае введен федеральный режим ЧС, до сих пор остаются отрезанными десятки населенных пунктов, подтоплено множество жилых домов.
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владивосток
Владивосток
Учебный процесс в школах затопленного Приморья начнется 11 сентября

В школах затопленного Приморья полноценный учебный процесс начнется 11 сентября

© РИА Новости / Виталий АньковПодготовка школ в Приморье к учебному году
Подготовка школ в Приморье к учебному году - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
Подготовка школ в Приморье к учебному году . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 1 сен – РИА Новости. Полноценный учебный процесс во всех школах Приморья, пострадавшего от наводнения, стартует 11 сентября, пока действует плавающее расписание, сообщили журналистам в правительстве региона.
Ранее Минобразования Приморья из-за наводнения в регионе рекомендовало муниципалитетам сдвинуть начало учебного процесса в школах. Власти Владивостока после этого сообщали, что для учеников 9-11-х классов учебный год начнется с 4 сентября, для 5-8-х классов объявлено свободное посещение с 4 по 11 сентября, для 1-4-х классов начало учебного года переносится на 11 сентября.
"Линейки проходят везде, в первую неделю плавающее расписание под запросы родителей. Полноценный учебный процесс везде стартует с 11 сентября", - сообщили в правительстве Приморья.
В середине августа тайфун "Ханун" и полярный фронт принесли в Приморье ливни, которые вызвали сильные паводки, подтопившие тысячи домов. Также регион серьезно пострадал от обильных осадков 23 и 25 августа. Южный циклон 29 августа принес в Приморье сильные ливни, больше всего пострадал юг региона. В крае введен федеральный режим ЧС, до сих пор остаются отрезанными десятки населенных пунктов, подтоплено множество жилых домов.
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