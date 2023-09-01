https://ria.ru/20230901/prigovor-1893663058.html

Суд приговорил бывшего топ-менеджера "Рольфа" к 8,5 года колонии

Суд приговорил бывшего топ-менеджера "Рольфа" к 8,5 года колонии - РИА Новости, 01.09.2023

Суд приговорил бывшего топ-менеджера "Рольфа" к 8,5 года колонии

Черемушкинский суд Москвы приговорил топ-менеджера компании "Рольф" Анатолия Кайро к 8,5 годам колонии за незаконный вывод около четырех миллиардов рублей на... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T14:22

2023-09-01T14:22

2023-09-01T15:08

кипр

россия

москва

анатолий кайро

сергей петров

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Черемушкинский суд Москвы приговорил топ-менеджера компании "Рольф" Анатолия Кайро к 8,5 годам колонии за незаконный вывод около четырех миллиардов рублей на Кипр, передает корреспондент РИА Новости."Суд приговорил признать виновным Кайро Анатолия Юрьевича … и назначить ему наказание в виде 8,5 лет лишения свободы", - огласил решение судья Евгений Филимонов, отметив, что дополнительно осужденному назначен штраф в полмиллиона рублей.В прениях прокурор просил назначить Кайро девять лет лишения свободы и штраф в 500 тысяч рублей. Он настаивал, что сделка между ООО "Рольф" и компанией "Панабел Лимитед", которой были переведены деньги за акции ЗАО "Рольф Эстейт" была мнимой, и что на самом деле акции не приобретались.В свою очередь адвокат Кайро Антон Гусев выразил мнение, что сделка по покупке акций была реальной. "ООО "Рольф" приобрел акции ЗАО "Рольф Эстейт". Каких-либо документов, содержащих недостоверные сведения о целях, основаниях и назначении платежа в документах не содержалось", - заявил Гусев.Он подчеркнул, что диспозиция статьи 193.1 УК РФ не охватывает понятие "экономические цели", но они были в указанной сделке."Указанные обстоятельства подтвердили в показаниях в ходе судебного следствия как свидетели обвинения, так и свидетели защиты. ООО "Рольф" приобрел ценный актив. Оценщик четко определила, что стоимость 100% акций ЗАО "Рольф Эстейт" составляет 3 миллиарда 980 миллионов рублей, приобретаемый актив постоянно рос в цене", - заявил адвокат РИА Новости.Он добавил, что на конец сентября 2016 года стоимость 100% акций ЗАО "Рольф Эстейт" составила 4 миллиарда 321 миллион 273 тысячи."Следовательно, немногим более чем за два года стоимость приобретенного ООО "Рольф" актива выросла более чем на 320 миллионов рублей", - сказал Гусев.Сам Кайро в последнем слове поблагодарил суд за изучение и оглашение большого количества доказательств, которые "наглядно и понятно показывали, что компании ООО "Рольф" и ЗАО "Рольф Эстейт" развивались, платили налоги и нанимали сотрудников", просил его оправдать.По данным следствия, в 2014 году Кайро участвовал в реализации преступной схемы, организованной фактическим владельцем и руководителем российских компаний "Рольф" Сергеем Петровым.Согласно обвинительному заключению, ООО "Рольф" приобрело за 4 миллиарда акции "Рольф Эстейт" у кипрской компании "Панабел Лимитед". Следствие посчитало сумму сделки завышенной в несколько раз и в 2019 году возбудило уголовное дело по статье о переводе валюты на счета нерезидентов с использованием подложных документов (193.1 УК РФ).Фигурантами стали четверо: основатель "Рольфа" Сергей Петров, топ-менеджер Анатолий Кайро и еще два бизнесмена, однако в Москве остался лишь Кайро, трое других объявлены в международный розыск и заочно арестованы.

https://ria.ru/20230824/kats-1891932320.html

https://ria.ru/20230814/ubiystvo-1890030746.html

https://ria.ru/20230811/sud-1889574320.html

https://ria.ru/20230828/vzyatka-1892676131.html

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кипр, россия, москва, анатолий кайро, сергей петров