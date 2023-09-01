https://ria.ru/20230901/prigovor-1893595698.html
Суд вынес приговор россиянину, завербованному СБУ для теракта
Суд вынес приговор россиянину, завербованному СБУ для теракта - РИА Новости, 01.09.2023
Суд вынес приговор россиянину, завербованному СБУ для теракта
Второй Западный окружной военный суд приговорил к 15 годам колонии россиянина, который по заданию СБУ планировал взрывы в людных местах Курска, сообщили РИА... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T10:49
2023-09-01T10:49
2023-09-01T11:24
происшествия
курск
россия
украина
служба безопасности украины
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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд приговорил к 15 годам колонии россиянина, который по заданию СБУ планировал взрывы в людных местах Курска, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд назначил Рамазану Муртазову наказание в виде 15 лет лишения свободы", —отметили там.Мужчину дополнительно оштрафовали на миллион рублей. Кроме того, суд ограничил его свободу на полтора года после освобождения.Как сообщили в пресс-службе, Муртазов уехал на Украину для участия в боевых действиях против российской армии. Там его завербовала украинская разведка, мужчину обучили минно-взрывному делу. Там он взял себе позывной Пилигрим и, как утверждается, подписал письменное обязательство о сотрудничестве с СБУ, в котором пообещал организовать взрыв в России.В итоге он собрал четыре взрывных устройства, замаскированных под шампуни, детское питание, соки. Осужденный использовал более двух килограммов произведенного в Великобритании взрывчатого вещества и чешские электродетонаторы. Все это он собирался взорвать в людных местах Курска — на вокзале и в торговых центрах. На подъезде к городу его задержали силовики.
https://ria.ru/20230824/diversant-1891895854.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курск, россия, украина, служба безопасности украины
Происшествия, Курск, Россия, Украина, Служба безопасности Украины
Суд вынес приговор россиянину, завербованному СБУ для теракта
Суд приговорил к 15 годам россиянина, завербованного СБУ для теракта в Курске
МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Второй Западный окружной военный суд приговорил к 15 годам колонии россиянина, который по заданию СБУ планировал взрывы в людных местах Курска, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд назначил Рамазану Муртазову наказание в виде 15 лет лишения свободы", —отметили там.
В Пскове задержали завербованного Украиной железнодорожного диверсанта
Мужчину дополнительно оштрафовали на миллион рублей. Кроме того, суд ограничил его свободу на полтора года после освобождения.
Как сообщили в пресс-службе, Муртазов уехал на Украину для участия в боевых действиях против российской армии. Там его завербовала украинская разведка, мужчину обучили минно-взрывному делу. Там он взял себе позывной Пилигрим и, как утверждается, подписал письменное обязательство о сотрудничестве с СБУ, в котором пообещал организовать взрыв в России.
В итоге он собрал четыре взрывных устройства, замаскированных под шампуни, детское питание, соки. Осужденный использовал более двух килограммов произведенного в Великобритании
взрывчатого вещества и чешские электродетонаторы. Все это он собирался взорвать в людных местах Курска — на вокзале и в торговых центрах. На подъезде к городу его задержали силовики.
Источник: подозреваемый в убийстве Ржицкого признался, что его завербовали