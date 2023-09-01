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Экс-посол Сербии высказался о нарушении прав русскоговорящих в Латвии - РИА Новости, 01.09.2023
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17:00 01.09.2023 (обновлено: 17:11 01.09.2023)
https://ria.ru/20230901/prava-1893719504.html
Экс-посол Сербии высказался о нарушении прав русскоговорящих в Латвии
Экс-посол Сербии высказался о нарушении прав русскоговорящих в Латвии - РИА Новости, 01.09.2023
Экс-посол Сербии высказался о нарушении прав русскоговорящих в Латвии
Права русскоговорящего населения Прибалтики, в частности Латвии, нарушаются, как и права сербов при распаде Югославии, заявил РИА Новости посол Сербии в РФ в... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T17:00
2023-09-01T17:11
в мире
латвия
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славенко терзич
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БЕЛГРАД, 1 сен – РИА Новости. Права русскоговорящего населения Прибалтики, в частности Латвии, нарушаются, как и права сербов при распаде Югославии, заявил РИА Новости посол Сербии в РФ в 2013-2019 годах, член Сербской академии наук и искусств (САНУ), доктор исторических наук Славенко Терзич. Совет по правам человека при президенте РФ призвал ООН, Совет Европы и ОБСЕ обратить внимание на ситуацию, связанную с правами россиян в Латвии, которых могут выселить из страны из-за несданного экзамена по латышскому языку, обращение при содействии Россотрудничества подписали более 30 лидеров общественного мнения со всего мира. Среди подписавших обращение – бывший глава сербского диппредставительства в России. "Уже много лет, особенно во время моего пребывания в Москве, я следил за судьбой русских, которые остались за границами Российской Федерации после распада СССР (она во многом похожа на судьбу сербов после распада Югославии). Можно было наблюдать почти ежедневное нарушение базовых человеческих прав русских, фактически, во всех бывших республиках СССР, а особенно в странах Прибалтики", - заявил доктор Терзич в разговоре с агентством. "Странно, что так называемый "демократический и свободный мир", который постоянно кричит о правах человека, включая разного рода меньшинства, никогда не сделал, насколько мне известно, ни одного заявления по поводу грубого нарушения общечеловеческих и национальных прав русских. Поэтому, считаю, что русские должны иметь полноценные права, как и остальные народы. Сегодня мы являемся свидетелями открытой дискриминации и своего рода сегрегации русских", - подчеркнул член Сербской академии наук и искусств.
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в мире, латвия, россия, славенко терзич, сербия
В мире, Латвия, Россия, Славенко Терзич, Сербия
Экс-посол Сербии высказался о нарушении прав русскоговорящих в Латвии

Экс-посол Сербии: права русскоговорящих в Латвии ежедневно нарушают

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСлавенко Терзич
Славенко Терзич - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Славенко Терзич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 1 сен – РИА Новости. Права русскоговорящего населения Прибалтики, в частности Латвии, нарушаются, как и права сербов при распаде Югославии, заявил РИА Новости посол Сербии в РФ в 2013-2019 годах, член Сербской академии наук и искусств (САНУ), доктор исторических наук Славенко Терзич.
Совет по правам человека при президенте РФ призвал ООН, Совет Европы и ОБСЕ обратить внимание на ситуацию, связанную с правами россиян в Латвии, которых могут выселить из страны из-за несданного экзамена по латышскому языку, обращение при содействии Россотрудничества подписали более 30 лидеров общественного мнения со всего мира.
Среди подписавших обращение – бывший глава сербского диппредставительства в России.
"Уже много лет, особенно во время моего пребывания в Москве, я следил за судьбой русских, которые остались за границами Российской Федерации после распада СССР (она во многом похожа на судьбу сербов после распада Югославии). Можно было наблюдать почти ежедневное нарушение базовых человеческих прав русских, фактически, во всех бывших республиках СССР, а особенно в странах Прибалтики", - заявил доктор Терзич в разговоре с агентством.
"Странно, что так называемый "демократический и свободный мир", который постоянно кричит о правах человека, включая разного рода меньшинства, никогда не сделал, насколько мне известно, ни одного заявления по поводу грубого нарушения общечеловеческих и национальных прав русских. Поэтому, считаю, что русские должны иметь полноценные права, как и остальные народы. Сегодня мы являемся свидетелями открытой дискриминации и своего рода сегрегации русских", - подчеркнул член Сербской академии наук и искусств.
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