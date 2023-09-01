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Место пожара в Геленджике обследуют для высадки новых деревьев - РИА Новости, 01.09.2023
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03:04 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/pozhar-1893537233.html
Место пожара в Геленджике обследуют для высадки новых деревьев
Место пожара в Геленджике обследуют для высадки новых деревьев - РИА Новости, 01.09.2023
Место пожара в Геленджике обследуют для высадки новых деревьев
Место ликвидированного пожара в Геленджике обследуют для планирования работ по восстановлению леса, сообщил РИА Новости глава Рослесхоза Иван Советников. РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T03:04
2023-09-01T03:04
геленджик
краснодарский край
происшествия
иван советников
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Место ликвидированного пожара в Геленджике обследуют для планирования работ по восстановлению леса, сообщил РИА Новости глава Рослесхоза Иван Советников. "В скором времени, уверен, территория будет обследована, с тем чтобы в дальнейшем спланировать проведение на горельнике работ по восстановлению и подготовке почвы к высадке нового леса… Природа Краснодарского края привлекательна для всех видов туризма, и пострадавшая от пожара территория должна быть восстановлена", - сказал Советников. Глава Рослесхоза уточнил, что сроки работ будут устанавливаться в зависимости от погодных условий и особенности ландшафта. Он также отметил, что пожар произошел на гористой, рельефной местности. "Хорошо бы виновнику возгорания помочь специалистам исправить то, к чему провели его неосторожные действия с огнем", - добавил Советников. Лес на площади 1,5 гектара загорелся 29 августа Геленджике в микрорайоне Куприянова щель на улице Речная. В "Авиалесоохране" причиной возгорания назвали нарушение правил пожарной безопасности. В среду площадь пожара достигала 118 гектаров. В краевом ГУ МЧС сообщали, что были задействованы три вертолета Ми-8 МЧС и два самолета Бе-200. Пожар локализовали на площади примерно 100 гектаров, угрозы объектам инфраструктуры и пострадавших не было. По данным спасателей, тушение пожара осложняется сильным ветром с порывами до 30 метров в секунду и сложным рельефом местности. В четверг в 11.00 власти объявили о полной ликвидации пожара.
https://ria.ru/20230831/les-1893357423.html
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геленджик, краснодарский край, происшествия, иван советников, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш, бе-200
Геленджик, Краснодарский край, Происшествия, Иван Советников, Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ, Бе-200
Место пожара в Геленджике обследуют для высадки новых деревьев

Рослесхоз: место пожара в Геленджике обследуют для работ по восстановлению леса

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПожарные работают на месте тушения лесного пожара в Геленджике
Пожарные работают на месте тушения лесного пожара в Геленджике - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Пожарные работают на месте тушения лесного пожара в Геленджике. Архивное фото
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Место ликвидированного пожара в Геленджике обследуют для планирования работ по восстановлению леса, сообщил РИА Новости глава Рослесхоза Иван Советников.
«
"В скором времени, уверен, территория будет обследована, с тем чтобы в дальнейшем спланировать проведение на горельнике работ по восстановлению и подготовке почвы к высадке нового леса… Природа Краснодарского края привлекательна для всех видов туризма, и пострадавшая от пожара территория должна быть восстановлена", - сказал Советников.
Глава Рослесхоза уточнил, что сроки работ будут устанавливаться в зависимости от погодных условий и особенности ландшафта. Он также отметил, что пожар произошел на гористой, рельефной местности.
"Хорошо бы виновнику возгорания помочь специалистам исправить то, к чему провели его неосторожные действия с огнем", - добавил Советников.
Лес на площади 1,5 гектара загорелся 29 августа Геленджике в микрорайоне Куприянова щель на улице Речная. В "Авиалесоохране" причиной возгорания назвали нарушение правил пожарной безопасности. В среду площадь пожара достигала 118 гектаров. В краевом ГУ МЧС сообщали, что были задействованы три вертолета Ми-8 МЧС и два самолета Бе-200. Пожар локализовали на площади примерно 100 гектаров, угрозы объектам инфраструктуры и пострадавших не было. По данным спасателей, тушение пожара осложняется сильным ветром с порывами до 30 метров в секунду и сложным рельефом местности. В четверг в 11.00 власти объявили о полной ликвидации пожара.
Вертолет сбрасывает воду на месте тушения лесного пожара в Геленджике - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
Власти оценили сроки восстановления леса после пожара в Геленджике
Вчера, 12:07
 
ГеленджикКраснодарский крайПроисшествияИван СоветниковФедеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8 АМТШБе-200
 
 
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