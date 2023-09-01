https://ria.ru/20230901/potoki-1893535355.html

Кандидат в президенты США сделал признание о подрыве "Северных потоков"

Кандидат в президенты США сделал признание о подрыве "Северных потоков" - РИА Новости, 01.09.2023

Кандидат в президенты США сделал признание о подрыве "Северных потоков"

США совершили ошибку, подорвав российские трубопроводы "Северный поток — 1" и "Северный поток —2", заявил в интервью Fox News предприниматель Вивек Рамасвами,... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T02:12

2023-09-01T02:12

2023-09-01T13:30

в мире

сша

вивек рамасвами

сеймур херш

дональд трамп

северный поток — 2

северный поток

авария на "северных потоках"

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. США совершили ошибку, подорвав российские трубопроводы "Северный поток — 1" и "Северный поток —2", заявил в интервью Fox News предприниматель Вивек Рамасвами, претендующий на выдвижение в президенты от Республиканской партии.Политик, говоря о конфликте на Украине, пообещал заключить "сделку" с Москвой, "заморозив" линию фронта и взяв "твердое обязательство" не принимать Киев в НАТО. Кроме того, он выразил желание "отделить" Россию от Китая, назвав альянс двух стран "самой большой угрозой" для Вашингтона.Отвечая на ремарку ведущего о том, что экономические отношения с Китаем для России гораздо важнее, Рамасвами выразил мнение, что причиной этого стала ошибочная политика США. "Причина, по которой они ценнее, заключается в том, что мы поступили неправильно, когда отрезали Россию от Запада, подорвав трубопроводы "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2", а также наложив санкции на Россию", — заявил политик.Рамасвами занимает третью строчку в рейтингах республиканских претендентов на партийную номинацию в 2024 году, отставая от экс-президента Дональда Трампа и губернатора Флориды Рона Десантиса.В конце сентября 2022 года произошли взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке — 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.Американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву газопроводов.

https://ria.ru/20230825/zaschita-1892228824.html

https://ria.ru/20230830/vengriya-1893048832.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, вивек рамасвами, сеймур херш, дональд трамп, северный поток — 2, северный поток, авария на "северных потоках"