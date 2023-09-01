Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Донецком направлении - РИА Новости, 01.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:14 01.09.2023
https://ria.ru/20230901/poteri-1893683219.html
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Донецком направлении
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Донецком направлении - РИА Новости, 01.09.2023
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Донецком направлении
Украинские военнослужащие потеряли за неделю на донецком направлении до 2385 солдат, российские войска отразили 36 их атак, сообщили в пятницу в сводке... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T15:14
2023-09-01T15:14
специальная военная операция на украине
клещеевка
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/06/1829452257_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_7b79d385ce825c1ab222210fed95c157.jpg
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Украинские военнослужащие потеряли за неделю на донецком направлении до 2385 солдат, российские войска отразили 36 их атак, сообщили в пятницу в сводке Минобороны РФ. "В течение недели российскими войсками отражено 36 атак, в ходе которых противник потерял до 2385 украинских военнослужащих, 30 танков и других бронированных машин, 75 автомобилей и 21 орудие полевой артиллерии", - сообщило российское военное ведомство. Отмечается, что на донецком направлении многочисленные попытки подразделений украинской группировки войск "Соледар" прорвать российскую оборону в районах населенных пунктов Клещеевка и Малоильиновка в ДНР завершились провалом.
клещеевка
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/06/1829452257_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_d192ece02f29091070b9554911ca9d70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
клещеевка, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Клещеевка, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Донецком направлении

Минобороны: ВСУ за неделю потеряли до 2385 военных на Донецком направлении

© AP Photo / Kostiantyn LiberovУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.09.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Украинские военнослужащие потеряли за неделю на донецком направлении до 2385 солдат, российские войска отразили 36 их атак, сообщили в пятницу в сводке Минобороны РФ.
"В течение недели российскими войсками отражено 36 атак, в ходе которых противник потерял до 2385 украинских военнослужащих, 30 танков и других бронированных машин, 75 автомобилей и 21 орудие полевой артиллерии", - сообщило российское военное ведомство.
Отмечается, что на донецком направлении многочисленные попытки подразделений украинской группировки войск "Соледар" прорвать российскую оборону в районах населенных пунктов Клещеевка и Малоильиновка в ДНР завершились провалом.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:47
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 31.08.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеКлещеевкаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала