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Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Донецком направлении
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Донецком направлении - РИА Новости, 01.09.2023
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Донецком направлении
Украинские военнослужащие потеряли за неделю на донецком направлении до 2385 солдат, российские войска отразили 36 их атак, сообщили в пятницу в сводке... РИА Новости, 01.09.2023
2023-09-01T15:14
2023-09-01T15:14
2023-09-01T15:14
специальная военная операция на украине
клещеевка
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Украинские военнослужащие потеряли за неделю на донецком направлении до 2385 солдат, российские войска отразили 36 их атак, сообщили в пятницу в сводке Минобороны РФ. "В течение недели российскими войсками отражено 36 атак, в ходе которых противник потерял до 2385 украинских военнослужащих, 30 танков и других бронированных машин, 75 автомобилей и 21 орудие полевой артиллерии", - сообщило российское военное ведомство. Отмечается, что на донецком направлении многочисленные попытки подразделений украинской группировки войск "Соледар" прорвать российскую оборону в районах населенных пунктов Клещеевка и Малоильиновка в ДНР завершились провалом.
клещеевка
донецкая народная республика
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клещеевка, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Клещеевка, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Донецком направлении
Минобороны: ВСУ за неделю потеряли до 2385 военных на Донецком направлении