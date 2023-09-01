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Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Донецком направлении

Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Донецком направлении - РИА Новости, 01.09.2023

Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Донецком направлении

Украинские военнослужащие потеряли за неделю на донецком направлении до 2385 солдат, российские войска отразили 36 их атак, сообщили в пятницу в сводке... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T15:14

2023-09-01T15:14

2023-09-01T15:14

специальная военная операция на украине

клещеевка

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

донецкая народная республика

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Украинские военнослужащие потеряли за неделю на донецком направлении до 2385 солдат, российские войска отразили 36 их атак, сообщили в пятницу в сводке Минобороны РФ. "В течение недели российскими войсками отражено 36 атак, в ходе которых противник потерял до 2385 украинских военнослужащих, 30 танков и других бронированных машин, 75 автомобилей и 21 орудие полевой артиллерии", - сообщило российское военное ведомство. Отмечается, что на донецком направлении многочисленные попытки подразделений украинской группировки войск "Соледар" прорвать российскую оборону в районах населенных пунктов Клещеевка и Малоильиновка в ДНР завершились провалом.

клещеевка

донецкая народная республика

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клещеевка, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, донецкая народная республика