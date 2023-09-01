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На Украине договорились о поставке ВСУ некачественных продуктовых наборов

На Украине договорились о поставке ВСУ некачественных продуктовых наборов - РИА Новости, 01.09.2023

На Украине договорились о поставке ВСУ некачественных продуктовых наборов

Министерство обороны Украины заключило договор с компанией на поставку украинским войскам одного миллиона некачественных продуктовых наборов на сумму 430... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T16:47

2023-09-01T16:47

2023-09-01T18:44

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украина

алексей резников

богдан хмельницкий

вооруженные силы украины

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специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Министерство обороны Украины заключило договор с компанией на поставку украинским войскам одного миллиона некачественных продуктовых наборов на сумму 430 миллионов гривен (около 11,7 миллиона долларов), в суде этот контракт был оспорен, сообщили в пятницу в офисе украинского генпрокурора. "Офис генпрокурора предотвратил поставку ВСУ миллиона некачественных продовольственных наборов. Прокуроры… в суде доказали незаконность положений дополнительного соглашения к договору о закупке продуктовых наборов для военнослужащих ВСУ, заключенной министерством обороны Украины с коммерческим обществом. Речь идет о миллионе таких наборов стоимостью 430 миллионов гривен", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале офиса генпрокурора. По информации ведомства, дополнительным договором предусматривалась закупка продуктовых наборов, которые не соответствуют нормам питания для военнослужащих. "Кроме того, этим соглашением засвидетельствован факт принятия министерством обороны Украины некачественной продукции. При активной принципиальной позиции прокуроров судом подтверждено, что заключение такого дополнительного соглашения к договору состоялось в нарушение требований действующего законодательства и противоречит интересам государства", - добавили в офисе генпрокурора. В январе после скандала из-за публикаций в СМИ о закупке украинским минобороны продуктов для военных по завышенным ценам глава минобороны украины Алексей Резников попытался оправдаться, объяснив ситуацию "обычной технической ошибкой". Генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщал, что обвинения в коррупции были предъявлены ряду должностных лиц, в том числе экс-замглавы минобороны страны. По информации местных СМИ, речь шла о Шаповалове и экс-директоре департамента госзакупок министерства обороны Богдане Хмельницком. Шаповалову предъявили обвинения на фоне скандала с закупками продуктов для военных по завышенным ценам, за что он был арестован с возможностью внесения залога в 11 миллионов долларов.

https://radiosputnik.ria.ru/20230829/drony-1893012152.html

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в мире, украина, алексей резников, богдан хмельницкий, вооруженные силы украины, андрей костин (банкир)