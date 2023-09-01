https://ria.ru/20230901/post-1893684499.html

У сторонников "ПЦУ" не будет Петрова поста

У сторонников "ПЦУ" не будет Петрова поста - РИА Новости, 01.09.2023

У сторонников "ПЦУ" не будет Петрова поста

Петров пост исчезнет в раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) в 2024 году из-за перехода на новоюлианский календарь, сообщается на странице... РИА Новости, 01.09.2023

2023-09-01T15:19

2023-09-01T15:19

2023-09-01T15:19

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справки

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МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Петров пост исчезнет в раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) в 2024 году из-за перехода на новоюлианский календарь, сообщается на странице структуры в Facebook*. Раскольническая "Православная церковь Украины" переходит на новоюлианский календарь с 1 сентября, соответствующее решение было принято на Поместном соборе в Киеве. "В следующем году Петров пост не будет всеобщим, потому что Святая Пятидесятница будет праздноваться 23 июня, а день святых первоапостолов Петра и Павла — уже 29 июня. Так что не будет конкретного периода поста, который должен начинаться в неделю после Святой Троицы. А для желающих поститься на примере решения этого вопроса в других поместных Церквях, период после праздника св. апостолов Петра и Павла – с 1 по 5 июля", - говорится в сообщении. Петров пост начинается в понедельник через неделю после дня Святой Троицы, или же Пятидесятницы, и завершается перед праздником апостолов Петра и Павла, в честь которых и назван. Он один из самых мягких с точки зрения пищевых ограничений: нельзя есть мясо, птицу, молочные продукты и яйца. Есть и другие указания устава: по понедельникам допускается горячая пища без масла, в среду и пятницу – сухоядение, в остальные дни можно рыбу и горячую пищу с маслом. Последнее относится к Типикону – церковному уставу – и на практике применяется только в монастырях. Юлианский календарь ввел в 45 году до Рождества Христова император Юлий Цезарь, григорианский календарь – в 1582 году папа Григорий XIII. Разница григорианского календаря с юлианским в XX-XXI веках составляет 13 дней. Русская православная церковь в 1918 с переходом на григорианский календарь не согласилась и продолжила жить по юлианскому. Все православные праздники отмечаются по старому стилю, в частности, Рождество Христово, в отличие от многих других православных церквей, а также католиков, в России празднуют не 25 декабря, а 7 января.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230831/moldaviya-1893202760.html

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киев, россия, православная церковь украины (пцу), русская православная церковь, справки